A Ferrari meglepte a mezőnyt Las Vegasban, de így is Verstappen győzött

A csínadratta, a nagy show és a körítés sokkal nagyobb hangsúlyt kapott Vegasban, mint maga a versenyzés – amelyet a pilóták is megjegyeztek –, hiszen a hétvégén a szélsőséges időjárás mellett a szabályok értelmezhetetlensége is megzavarta az F1-esek nyugodt felkészülését a vasárnapi nagy bummra.

Pénteken a szabadedzéseken és a szombati időmérőn is a Ferrari uralta a mezőnyt – leszámítva az első gyakorláson Carlos Sainz aknafedeles kálváriáját, amely a 29 éves versenyző és az olasz istálló egész hétvégéjére rányomta a bélyegét –, hiszen a monacói Charles Leclerc mindháromszor az élen zárt, így a nagydíjon ő rajtolhatott a pole-ból, mellőle pedig csapattársa indulhatott volna, ha az említett baleset okozta akkumulátorcsere miatt nincs a 10 rajthelyes büntetése. De volt, így az immár háromszoros világbajnok Max Verstappen „megörökölte” Sainz helyét.

Meglepetésre a McLaren versenyzői az eszméletlen futamok után a legutolsó sorokból kezdhettek.

Fotó: Chris Graythen / Getty Images Hungary

Hatalmas győzelmi eséllyel indult a Ferrari, Verstappen mindent meg is adott ehhez

A vasárnapi futamon rajtján Verstappen azonnal kitaszította és keményen bement Leclerc elé, ezzel át is vette a vezetést, mögötte Russel, Pierre Gasly és a két Williams húzta a mezőnyt. A nagydíj három kör után azonban megállt, miután Norris feltehetően meghibásodás miatt a gumifalban kötött ki, és számára nem tartott sokáig a Las Vegas-i csoda.

Hosszan eseménytelenül köröztek a versenyzők, az első izgalmat az élen álló Red Bull 15. körös kerékcseréje hozta meg, hiszen így amellett, hogy a monacói átvehette a vezetést, még az első kanyarban történt kitolás miatt öt másodperces büntetést is le kellett töltenie Verstappennek. Ezzel pedig a Ferrari-pilóta elkezdhette kiépíteni előnyét. A sorrend felkavaródott: a monacóit 15 másodperces hátránnyal a másik energiaitalos, Sergio Perez követte, majd Esteban Ocon, Lance Stroll és Sainz volt az élbolyban. A Mercedes-versenyző Lewis Hamilton csupán a 18. helyen autózott.

Féltávnál új verseny kezdődött

Féltávnál a holland meg akarta előzni az ötödik helyen menetelő Russellt, a brit azonban nem vette figyelembe az érkező Red Bullt és összeütköztek. Mindkét pilóta autója megsérült, a lehulló törmelék miatt biztonsági autós fázis következett, ezt pedig a csapatok kihasználták és szinte minden autó kitért a boxba friss abroncsokért.

A 35. körben úgy tűnt, hogy a két Red Bull és Leclerc között dőlhet el ez a csata. Verstappen eszméletlen előzéseket követően gyorsan vissza is tért az élmezőnybe, és könnyedén túl is jutott a monacóin, így a már megszokott forgatókönyv következett: a holland az élen. Mögötte egy másodpercen belül pedig Leclerc és hozzá képest Pérez is, majd kissé lemaradva Piastri és a két Alpine autózott. A Két Mercedes nem igazán találta a versenytempót, csupán a nyolcadik és 12. pozícióban voltak, Sainz pedig pontszerző helyen menetelt és Russell mögött tartotta a lépést.

Az utolsó kilométerekre egyetlen kérdés maradt: Leclerc tartani tudja-e a lépést a konstruktőri bajnokcsapattal?

Verstappen előnye már négy másodpercre duzzadt, mögötte csapattársa nyomult. A monacói azonban Pérez DRS-hatótáván belül ment, az óvatlan mexikóin végül egy utolsó pillanatos merész manőverrel jutott túl, így végül Red Bull-szendvicsben, második helyen zárt a Ferrari-pilóta. Csapattársa a 17. pozícióból feljött hetedik helyre, ezzel fontos pontokat szerezve a csapatnak a Mercedes elleni csatában.

Max Verstappen tovább hajszolja a rekordokat: immáron a 18 szezonbeli győzelem a legtöbb, ezzel saját maga csúcsát döntötte meg ismét.

A világbajnoki szezon jövő héten Abu-Dzabiban ér véget.

