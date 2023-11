Felháborodott nézők és csapatfőnökök, egyelőre botrányba fullad a Las Vegas-i Nagydíj

Mint ismert, a Formula–1 elképesztően nagy vállalást tett azzal, hogy több évtized után újra elhozta a száguldó cirkusz mezőnyét Las Vegasba. A versenyhétvége megrendezése több mint félmilliárd dollárba került az F1-nek, és a nagydíjat a globális sport egyik leglátványosabb eseményeként hirdették meg. Azt nem lehet tagadni, hogy a kaszinóvárosban rendezett futam elképesztő bevételi forrásokkal kecsegtet, a csillogás és fényűzés egybeforrt Las Vegassal, amelyet az is tetéz, hogy a világhírű, neonfényekkel átitatott Strip is a versenypálya részét képezi.

Igen ám, de a Formula–1 történelmének egyik legmeghatározóbb nagydíjaként is számontartott Las Vegas-i hétvégével kapcsolatban már akkor érkeztek kritikus hangok, mikor még el sem kezdődött a versenyzés. Történt ugyanis, hogy az immár háromszoros világbajnok Max Verstappen elmondta, elképesztően nagy cirkuszt kerítenek a kaszinóvárosban az F1 köré, így a szerdai bemutatón egy bohócnak érezte magát a színpadon.

Egyáltalán nem érdekel az olyan esemény, ahol 99 százalék a show-ról, egy pedig a sportrendezvényről szól. Nem tetszik ez a felhajtás, én úgy nőttem fel, hogy csak a teljesítményre összpontosítsak. Kicsit bohócnak éreztem magam

– fejtette ki a holland sztár a gála után, hozzátéve, az ő véleménye ezzel együtt jelen esetben nem számít, mert itt főként a pénzről van szó. Verstappen állítása pedig tanúbizonyságot nyert a csütörtökön megrendezett szabadedzéseken, mivel beigazolódott, hogy a szervezők sokkal nagyobb figyelmet szenteltek a körítésnek – tehát a show-nak –, mint magára a versenypályára és annak biztonságára.

Már a versenyhétvége előtt több aggályt fogalmaztak meg a csapatok, amelyek jelentős része a késő esti, hajnali versenyzést kérdőjelezte meg. A Las Vegas-i Nagydíjon ugyanis a szabadedzéseket, az időmérőt és a futamot helyi idő szerint késő este, vagy éjszaka rendezik, a sivatagi időjárást ismerve pedig a megszokottnál sokkal hidegebb hőmérséklettel kellett számolniuk a résztvevőknek. A csütörtöki napra még a csapadék valószínűsége is viszonylag magas volt, de végül nem esett az eső, a hőmérséklet viszont így is rendkívül hideg volt, alig érte el a 10 Celsius-fokot. Ennek ismeretében pedig a gumik tapadása sokkal rosszabb, mint az megszokott.

Nos, de az első szabadedzés nem tartott sokáig a kaszinóvárosban, mivel a pályán az egyik csatornafedél olyan súlyos károkat okozott Carlos Sainz autójában, hogy a Ferrari versenyzője nem tudta folytatni a versenyzést.

Sőt, helyszíni beszámolók szerint a csatornafedéllel való ütközés miatt akkora lyuk keletkezett a Ferrarin, hogy látni lehetett az autóból a földet. A Ferrari csapatfőnöke felháborodott, és elfogadhatatlannak minősítette, hogy a Formula–1-ben megtörténhet ilyesmi baleset, amely önhibáján kívül súlyos anyagi kárt okozott a csapatnak. Az ütközés pillanatában Sainz sebessége elérhette a 321 kilométer/órát.

Egy vagyonba került ez nekünk

– tette hozzá Vasseur.

Fotó: Getty Images A Carlos Sainz autójából leszakadt darabok

Ezenfelül duplán szerencsétlenül járt a Ferrari, mivel az ütközés következtében Sainz autójának akkumulátora is megsérült, így azt is ki kellett cserélnie csapatának. Az érvényben lévő szabályok szerint azonban, hogyha egy csapat akkumulátort cserél a versenyhétvége alatt, tíz rajthelyes büntetéssel bűnhődik a futamon. Ezalól pedig a Ferrari sem jelentett kivételt, még akkor sem, ha önhibáján kívül történt a szerencsétlen eset. Vasseur ezt egyenesen felháborítónak tartotta.

Az olasz istálló vezetőjének véleményével több kollégája is egyetértett, viszont a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff nem osztotta álláspontját. A német csapatvezető elmondta, egy csatornafedélről beszélünk, emiatt nem kéne ennyire felnagyítani a helyzetet, történt már korábban is ehhez hasonló eset, azt pedig egyáltalán nem osztja, hogy emiatt kéne kritizálni a Las Vegas-i Nagydíjat. Mint ismert, a Ferrari csapatfőnöke a baleset miatt élesen kritizálta a versenyhétvége szervezőit, akik a Carlos Sainzot ért incidens után félbeszakították, majd lefújták az első gyakorlást.

Biztonsági okokból az összes csatornafedelet átvizsgálták a pályán, és mint kiderült, több olyan, problémás csatornafedél is volt a pálya különböző részein, amelyeket le kellett betonozni, így történhetett meg, hogy órákon át felfüggesztették az eseményeket.

A várakozás alatt az is szóba került, hogy a második szabadedzést péntekre halasztják, de a szervezők és a város közötti megállapodás értelmében maga a pálya közúti használatban áll napközben, és csak az aktuális nap első eseményét megelőzően másfél órával zárják le azt. Így végül két és fél órás csúszással, helyi idő szerint hajnali 2 óra 30 perckor vette kezdetét a második szabadedzés, amely egészen példátlan a Formula–1 történetében. Sőt, a szervezők bejelentették, hogy a második gyakorlást már nézők nélkül rendezik, és kiürítették a lelátókat, hatalmas felháborodást keltve a rajongók körében.

A verseny szervezői döntésüket azzal indokolták, hogy a Carlos Sainzot ért incidens miatt extra biztonsági intézkedéseket vezettek be, a versenypályát a megállapodás értelmében helyi idő szerint hajnali 4 órakor vissza kell adni közúti használatra, továbbá a személyzetnek lejárt a munkaideje, így nem volt, aki biztosítsa a helyszínt. Érdekesség, hogy a hivatalos közleményben az FIA csak tényszerű megállapításokat tett, bocsánatkérés a helyzetet illetően nem hangzik el, még annak ellenére sem, hogy voltak olyan nézők, akik kizárólag a csütörtöki napra érkeztek Las Vegasba – borsos áron megvásárolt belépőkkel. Kártérítésre nem került utalás a közleményben.

Fotó: XPB A szurkolókat kiterelik a nézőtérről

A száguldó cirkusz történelmének első Las Vegas-i Nagydíja inkább a botrányokról szólt, mintsem a versenyzésről, a következőkben pedig remélhetjük, hogy inkább a versenyautókon és pilótákon lesz a főszerep, mintsem a szervezők megkérdőjelezhető döntésein.

A pénteki napon előbb megrendezik a harmadik szabadedzést, majd helyi idő szerint éjfélkor – közép-európai idő szerint szombat reggel 9 órakor – következik az időmérő edzés, míg a futamot rendhagyó módon szombaton rendezik, ami viszont itthon már vasárnap reggel 7 órás rajtot jelent.

A futamról az Index élő, szöveges tudósításban számol be (az M4 Sport élőben közvetít), majd összefoglalóval jelentkezik. Az 50 körös viadal egyik fénypontja a Las Vegas Boulevard-on áthaladó, 1,9 kilométer hosszú egyenes, ahol akár 340 kilométer per órás csúcssebességet is elérhetnek a versenyautók.

