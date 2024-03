„Természetes, hogy eszembe jutott, sőt flörtölgetek a gondolattal – árulta el a négyszeres világbajnok a német RTL-nek adott interjúban. – De amikor ez megtörténik, általában jön valamelyik gyerekem, és azt mondja, ne tegyem, mert akkor megint nagyon sokat leszek oda. Nagyon élveztem az elmúlt másfél évet, a gyerekeimmel töltött időt, és remélem, ők is így vannak ezzel. El tudom képzelni, hogy ismét megváltozik a hozzáállásom, de egyelőre jól érzem magam, nem bánom a korábbi döntésemet” – idézte a Mirror Vettel nyilatkozatát.

A német kifejtette, nem érzi úgy, hogy szorítaná az idő, a jelenlegi koránál jóval idősebb versenyzők is akadnak az F1-es rajtrácson, így ha (amikor) úgy érzi, visszatérne, ez nem lehet ennek akadálya. Megjegyezte azt is, több csapattal és vezetővel is rendszeres kapcsolatban áll, így a közelmúltban a Mercedest irányító Toto Wolff-fal is beszélt telefonon, de ebből nem érdemes a közvéleménynek kombinálnia, nem a csapat egyik ülése volt köztük a téma.

Utóbbi azért is jó alap egy pletykára, mert Wolff nemrég ismerte el, szeretnék szerződtetni a Red Bulltól Max Verstappent a Ferrarihoz szerződő Lewis Hamilton helyére, ám ha ez a terv nem jön össze, akad B és C opciójuk is. Német márkaként alighanem marketingszempontból is komoly előnyökkel bírna számukra egy német pilóta reaktiválása.

Vettel egyébként szót ejtett egy nem részletezett projektjéről is, ami miatt hivatalos személyként akár már ebben a szezonban ismét feltűnhet az F1-es bokszutcában.

Ami egy esetleges visszatérést vetíthet előre, és jóval konkrétabb, az az a tény, hogy a 36 éves autóversenyző néhány nappal ezelőtt a Porsche Le Mans-i 24 óráson is bevetni tervezett hypercarját tesztelte.

„Ez a kérdés sem dőlt még el” – mondta arról, hogy ott lesz-e júniusban a legendás verseny mezőnyében, és ezzel együtt tervez-e indulni a hosszútávú világbajnokság bármely másik futamán.