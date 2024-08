Norris úgy nyerte hatalmas fölénnyel a Holland Nagydíjat, hogy Verstappen a nyomába sem ért

A holland versenyhétvége pénteki és szombati napja egyaránt a McLaren-es Lando Norris dominanciáját hozta, mivel a fiatal brit versenyző még pénteken behúzta az első szabadedzést, majd az időmérőn is ő bizonyult a leggyorsabbnak. A második rajtkockát a háromszoros világbajnok Max Verstappen szerezte meg – aki egyébként a legutóbbi négy versenyhétvégén maradt nyeretlen –, a második sorból pedig a szintén McLaren-pilóta Oscar Piastri, illetve George Russell rajtolhatott. Ennek ellenére a legkomolyabb visszhangot Logan Sargeant hatalmas balesete kapta.

Max Verstappen szerette volna megtörni negatív szériáját, és négy versenyhétvége után újra a dobogó legmagasabb fokát meghódítani, erre kiváló lehetőség volt hazai versenye, a Holland Nagydíj. Norris pályafutása során negyedszer indulhatott az első rajtkockából, de győznie még nem sikerült a legelőkelőbb rajthelyből. Pályafutása egyetlen futamgyőzelmét idén Miamiban aratta, de akkor nem az első helyről indult.

Lando Norris reakcióideje a rajtnál tizedre ugyanannyi volt, mint Verstappennek, de a brit versenyzői kerekei csúnyán beragadtak, kipörögtek emiatt pedig Verstappen játszi könnyedséggel gyorsulta le riválisát, és már az első kanyarnál az élre állt. A másik mclarenes, Piastri is egy helyet vesztett pozíciójából az első métereken, őt Russell hagyta le. A mezőny sűrűjében a 10. helyen rajtoló Sainz nyert körről körre pozíciókat, a spanyol ferraris versenyző előbb Strollt, majd Alonsót és Gaslyt is lehagyta, így 10 kör után már a 7. helyen állt. Verstappen magabiztosan tartotta éllovas pozícióját, ugyanakkor leszakadnia sem sikerült az őt üldöző Norrisról, nagyjából egy másodperc körül mozgott a különbség a két autó között.

Verstappen a 15. kör után csapatrádión jelentette, hogy nem tapadnak a gumik, tempója visszaesett, Norris pedig vészesen közelített a holland mögött. Egy másodpercen belülre jött Norris, ezért nyithatta a DRS-t a hosszú egyenesen, az ezzel nyert plusztempóval pedig könnyedén lehagyta Verstappent, a 17. körben visszavette a vezetést. Norris és Verstappen mögött jócskán lemaradt a mezőny, Russell autózott a harmadik helyen, de több mint öt másodperces hátránnyal. Eközben Norris is szólt csapatának: mintha a fékek nem működnének kellően. De a McLaren mérnökei hamar tisztázták, hogy csak az erős hátszél miatt nehézkesebb a fékezés, az autóval minden a legnagyobb rendben.

Fotó: Getty Images

Ez pedig be is igazolódott, Norris az élen körről körre növelte az előnyét, a 25. körben pedig már több mint három másodperccel vezetett Verstappen előtt. Nem is tétlenkedtek a Red Bullnál, rögtön hívták kerékcserére a hollandot. Friss abroncsokat kapott Verstappen, az ötödik helyen tért vissza a versenybe, de reagált erre a McLaren is, minimális kockázatot sem vállalt, Norrist a rá következő körben hívta ki „frissíteni”. A futamot átmenetileg Piastri vette át, mivel Russell is érkezett friss abroncsokért, ugyanúgy, mint a mezőny jelentős része, így néhány kör erejéig teljesen feje tetejére állt az állás.

Jött a két Ferrari is, Leclerc még a pályán megelőzte Piastrit, de azt követően érkezett a bokszutcába, mint ahogyan tette azt Sainz is, és mindkét Ferrarinál rendben zajlott a váltás, minimális idővesztességgel. Russell, ahogyan visszatért friss abroncsaival, rögtön megfutotta a mezőny leggyorsabb köridejét, de nem birtokolta sokáig ezt a „címet”, mivel Norris azonnal felülmúlta honfitársát.

Elképesztő tempót diktált Norris.

A győzelem sorsa eldőlni látszott, mivel Verstappen friss abroncsokon sem tudott közelebb kerülni a brithez, a 44. körben már több mint 10 másodperc volt az éllovas Norris előnye. A harmadik helyre Leclerc jött fel, őt követte Piastri, aki ekkor még „lőtávon” belül volt a monacóihoz képest. A mezőny sűrűjében Sainz továbbra is remekül versenyzett, a hetedik helyen szorongatta az előtte autózó Pérezt, akit végül néhány kanyarral később megelőzött. Piastri körről körre megpróbálta lehagyni Leclerc-t, de nem hámozta át magát a Ferrarin, ez pedig némileg Verstappennek is kedvezett, mivel nem tudott a nyomába iramodni a másik mclarenes pilóta.

Fotó: Getty Images

23 kör volt hátra a futamból, a harmadik Leclerc nagyjából öt másodperce volt lemaradva Verstappen mögött. Piastri viszont nem tudott közelebb férkőzni riválisához, Leclerc tartotta pozícióját, méghozzá úgy, hogy másodpercen belül sem került hozzá az ausztrál. Az utolsó 10 körre úgy fordultunk rá, hogy az élen Norris előnye már 16 másodpercnél is több volt Verstappenhez képest, a fiatal brit őrült tempóval haladt pályafutása második futamgyőzelme felé. Sainz eközben fellépett az ötödik helyre, de több mint 5 másodperccel lemaradva Piastri és csapattársa, Leclerc mögött.

Az utolsó körök különösebb izgalmat nem tartogattak, az élmezőnyben sem történt már lényeges változás, Lando Norris hatalmas fölénnyel – több mint 20 másodperc különbséggel – nyerte meg a Holland Nagydíjat, Verstappen a második helyen zárt, így már zsinórban öt versenyhétvégén nem tudott győzni – legutóbb még június közepén a Spanyol Nagydíjon nem volt legyőzője. A harmadik helyen Charles Leclerc futott be.

A Formula–1 2024-es szezonja jövő héten folytatódik Monzában, az Olasz Nagydíjjal.

Végeredmény

Holland Nagydíj, Zandvoort (72 kör, 306,587 km, a pontszerzők):

Lando Norris (brit, McLaren) 1:30:45.519 óra Max Verstappen (holland, Red Bull) 22.896 másodperc hátrány Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 25.439 mp h. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 27.337 mp h. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 32.137 mp h. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 39.542 mp h. George Russell (brit, Mercedes) 44.617 mp h. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 49.599 mp h. Pierre Gasly (francia, Alpine) 1 kör h. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1 kör h.

leggyorsabb kör: 1:13.817 perc (Norris, 72. kör)

(Borítókép: Getty Images)