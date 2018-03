BL: 3 perc futballal negyeddöntős a Juve

Kettős győzelemmel verte ki a franciákat a nyolcaddöntőben a Real Madrid, C. Ronaldo BL-csúcsot állított be. A Liverpool nem szakadt meg otthon a Porto ellen az 5-0-s első meccs után.

Szerdán újabb két nyolcaddöntő-visszavágót játszottak a Bajnokok Ligájában. Az egyik már eldőlt az első meccsen, a Manchester City 4-0-ás előnnyel fogadta a Baselt. A svájciak meglepetésre 2-1-re nyertek, a meccset megfordították Guardiola C csapata ellen, így az angolok 5-2-vel mentek a legjobb nyolc közé.

A másik rangadó volt és éles, a Tottenham Hotspur 2-2-ről indult a Juventus ellen a Wembleyben.

Az első félidő a Spursről szólt és Marciniak bíróról, aki két vétlennek tűnő kezezésre nem adott büntetőt a Tottenhamnek és egy teljesen egyértelmű faultra nem ítélt 11-est a Juvénak.

Utóbbi döbbenetes hiba volt, Verthongen először elsodorta, majd megrúgta a kiugró Douglas Costát. Marciniak mutatta, mehet tovább.

A Spurs legjobbja a koreai Szon volt, aki 39. percben meg is szerezte a vezetést. Trippier remek keresztlabdáját ugyan két lábbal törte el, de így pattanhatott el Chiellini mellett és Buffon fölött, be a kapuba.

A Juvénak ekkor két gól kellett a továbbjutáshoz, és nem tűnt úgy, hogy meglesz, még a szünet után sem. A Spurs ment a második gólért - vesztére.

A 61.-ben ugyanis Allegri mester Matuidit Asamoahra, Benatiát Lichtsteinerre cserélte - ezzel háromból négy védő lett - , és három perc múlva egyenlítettek.

Lichtsteiner beadását fejelte tovább Khedira, Higuain a meccs első juvés kapuralövésével az ötösről a hálóba külsőzte a labdát, 1-1.

169 másodperc múlva Higuain gólpasszt adott, zseniálisan ugratta ki három védő között Dybalát akkora ziccerbe, hogy azt szinte nem is lehetett elrontani. Az argentin ballal be is verte, 1-2, három perc futballal vezetett a Juventus.

A Spursnek egy gól kellett a továbbjutáshoz, öt perc alatt tértek magukhoz, az utolsó 20 percben többször is közel álltak a gólhoz, a 90.-ben nyomasztóan közel. Harry Kane fejelt - méteres lesről, de a bírók engedték - , a labda a földről a kapufára, onnan a gólvonalra pattant, és még mielőtt Lamela bepöckölte volna, a 36 éves Barzagli ért oda, és vágta ki a mezőnybe. Döbbenetesen kevésen múlt az iksz.

De a labda nem ment be, a Juventus villámgyors fordítással győzött 2-1-re idegenben, és 4-3-as összesítéssel bekerült a BL legjobb nyolc csapata közé.

Buffon sikerrel vette 645. tétmeccsét a Juvéban, és nem búcsúzott el a Bajnokok Ligájától. Pár rutin védésre emlékezhet az első félidőből - és várhatja a jövő pénteki sorsolást.