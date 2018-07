Akkor is a Videotonnak sikerült, a walesi The New Saints ellen sikerült hosszabbítás után kiharcolni a továbbjutást.

A 2016-17-es kiírásban a Partizani Tirana ejtette ki hosszabbításban a Ferencvárost két 1-1 után tizenegyesekkel, míg tavaly a Budapest Honvéd vérzett el összesítve 5-3-ra a Hapoel Beer-Seva ellen.