Továbbjutott a Vidi a BL-ben, egy párharcra a csoportkörtől

Gyenge játékot hozott a Vidi és a Malmö közti BL-selejtező visszavágó a szünetig, nagy részben a svédországi 1-1-nek köszönhetően, ami után a Vidi beérte azzal is, hogy fegyelmezetten védekezve valahogy kibekkelje a továbbjutást.

A remek játék kialakulásában a felcsúti pálya állapota sem sokat segített, a Marko Nikolic által már pénteken is erősen kritizált gyep a Bajnokok Ligája-selejtezőhöz finoman szólva sem volt méltó, leginkább akadályozta a csapatokat a játékban.

A svédek (főként mezőny)fölényben játszottak, de csak picivel volt veszélyesebb a játékuk a Vidinél, a szünet előtti legnagyobb helyzet viszont a magyar csapaté volt. Nego Lazoviccsal kényszerítőzött szépen, majd tette oda az alapvonal elé Scepovicnak, aki középre passzolt Kovácsnak. A középpályás megpróbálta megelőzni védőjét, de nem sikerült lőnie, de csak centikkel maradt le a labdáról.

Meg kell még említeni az első félidőből Lazovic magánszámát is, amikor látszólagos derékfájdalom miatt hosszú percekig feküdt a füvön, és akkor sem volt hajlandó felkelni, amikor a bíró többször is erre kérte, és az ápolókat sem engedte be hozzá. A szerb játékosnak sikerült ezzel kicsit magára haragítania a spanyol Javier Estradát, aki a folytatásban nem szívesen fújt a Vidi-középpályás javára, de súlyos tévedése azért nem volt.

A második félidőt valamivel aktívabban kezdte a Malmö, Christiansen már a 47. percben jó helyzetbe került, egy tizenhatoson belülről előkészített labdából lőhetett, de a kapáslövés nem hozta zavarba Kovácsikot, aki magabiztosan védett. Öt perccel később már nagyobb volt a baj, Kovácsik csak belekapni tudott Larsson az ötös sarkától megeresztett lövésébe, de túlpattant rajta a labda, Hadzic kellett, hogy a gólvonal előtt még kiszedjék a labdát.

A Vidinek jó tíz perc kellett, hogy felvegye a svédek gyorsabb tempóját, de az újabb helyzet csak szabadrúgásból jött: Lazovic finom emelését mérte el Juhász, és a földig hajolva próbált fejelni ahelyett, hogy lőtt volna.

Nem sokkal a 60. perc után jöhetett volna a fordulat – Nego lépett ki a védők mögé Lazovic indításából, eltolta a labdát a kapus mellett, Dahlin viszont elhúzta a Vidi-csatár lábát, aki teljesen jogos büntetőt harcolt ki. A tizenegyest az akciót indító Lazovic vállalta, de nagyon rosszul lőtte, Dahlin lábbal védett elsőre, majd rávetődött a kapuból kifelé guruló labdára.

A Malmö a 70. perc után egyre jobban kinyílt a számukra annyira fontos gólt keresve, így a Vidi előtt is egyre több helyzet adódott, de nem tudott a kontrákkal élni a magyar csapat, miközben a svédek egyre növelték a nyomást. Mindezt komoly helyzet nélkül tették, legalábbis önerőből: Kovácsik egy hazaadás után ugyanis a svéd csatárba rúgta a labdát közvetlen közelről, a levágódót viszont kézzel be tudta gyűjteni, így nem lett nagyobb baj a pillanatnyi izgalmon túl.

Kovácsik a 93. percben még egy nagy védést bemutatott, akkor Rosenberg hatméteres csúsztatását fogta a gólvonalon. A svéd csatár Vinícius mellől bólintott, nem túl erősen.

A maradék másfél percet már kibekkelte a Videoton,

a 0-0-s hazai eredménnyel pedig kiharcolták a továbbjutást, és vele legrosszabb esetben az Európa Liga-csoportkört.

A lefújás után Kovács István a csapat remek védekezését emelte ki, elismerve, hogy nem volt látványos a játékuk, de eredményre vezetett. Fegyelmezetten, hátul szinte hiba nélkül játszottak, amihez hozzájárult az is, hogy Kovács is sokat fejlődött védekezésben. Az egységes játék kapcsán a középpályás a vezetőedző, Marko Nikolic fontosságát emelte ki, akivel pár nap alatt is fegyelmezett játékkal tudtak előrukkolni az ellenfeleik ellen.

A folytatásban a Vidi a Celticet kiejtő AEK Athénnal folytatja majd, a görögöket kell verni a Bajnokok Ligája főtáblájához.

Vidi FC-Malmö (svéd) 0-0

Felcsút, Pancho Aréna, 3432 néző, v.: Javier Estrada (spanyol)

sárga lap: Kovács (80.), Pátkai (89.), Huszti (94.), illetve Dahlin (65.), Christiansen (78.)

Kádárék is ott lesznek a playoffkörben

A Kádár Tamással felálló Dinamo Kijev 2-0-ra legyőzte a vendég Slavia Praha együttesét, így 3-1-es összesítéssel bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének utolsó fordulójába, ahol szinte biztosan az Ajax lesz az ellenfelük – a holland csapat a lefújás előtt 15 perccel 5-2-re vezet összesítésben a Standar Liege ellen.

BL-selejtezők a főtáblára kerülésért, visszavágók

Szpartak Moszkva (orosz)-PAOK (görög) 0-0

Továbbjutott: a PAOK, 3-2-s összesítéssel.

Fenerbahce (török)-Benfica (portugál) 1-1 (1-1)

Tj.: a Benfica, 2-1-s összesítéssel.

Dinamo Zagreb (horvát)-Asztana (kazah) 1-0 (0-0)

Tj.: a Dinamo Zagreb, kettős győzelemmel, 3-0-s összesítéssel.

AEK Athén (görög)-Celtic Glasgow (skót) 2-1 (1-0)

Tj.: az AEK Athén, 3-2-s összesítéssel.

Dinamo Kijev (ukrán)-Slavia Praha (cseh) 2-0 (1-0)

Tj.: a Dinamo Kijev, 3-1-s összesítéssel.

BATE Boriszov (fehérorosz)-Qarabag (azeri) 1-1 (1-0)

Tj.: a BATE Boriszov, 2-1-s összesítéssel.

Ajax Amsterdam (holland)-Standard Liege (belga) 3-0 (2-0)

Tj.: az Ajax Amsterdam, 5-2-s összesítéssel.

Spartak Trnava (szlovák)-Crvena zvezda (szerb) hosszabbítás után 1-2 (1-1)

Tj.: a Crvena zvezda, 3-2-s összesítéssel.