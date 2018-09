A magyar kapitány szerint abszurd, hogy zárt kapus a görögök elleni meccs

Marco Rossi, a magyar futballválogatott szövetségi kapitánya szerint a csapat nagy nyomás alatt játszik majd kedden a Görögország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen. A másik NL-meccsén zárt kapuk mögött játszó magyar csapat a legutóbbi három hazai meccsét elvesztette, erre utalt Rossi is, amikor ezt mondta a keddi sajtótájékoztatón:

Nemcsak a hazai mérkőzések elvesztése, hanem az elmúlt időszak sikertelen találkozói is mind rányomják a bélyegüket a csapat hangulatára. Nem keresek kifogást, mindig magamra vállalom a felelősséget, így a finn mérkőzést is. Rajtam egyedül az elmúlt találkozó terhe van, míg a fiúkon több elvesztett mérkőzés felelőssége, ezért elég nagy a nyomás a csapaton

– idézte Rossit az MTI.

Az olasz szerint abszurd helyzet miatt kell szurkolók nélkül játszaniuk a Groupama Arénában, mert a büntetést még a románok elleni, 2015-ös Európa-bajnoki selejtezőn történtek miatt kapta az UEFA-tól az MLSZ. „A futballnak drukkerek nélkül semmi értelme. Abszurd ez a helyzet, mondom ezt anélkül, hogy vitatnám a döntés jogosságát. Nem tudom, mennyire fog segíteni a játékosokon, hogy a szurkolók nyomása nem lesz jelen a stadionban” – véli a kapitány.

Az elmúlt nyolc nap alatt egy nagy tévedésére is rádöbbent Rossi, amikor ugyanis elvállalta a magyar kispadot, úgy érezte, lesz pár játékos, aki nem lesz eléggé motivált, ez viszont egyáltalán nincs így a csapatnál.

A taktikáról annyit mondott, hogy a finnek elleni meccshez hasonló felfogásban játszik majd a csapat, három helyen tervez cserét, ott is csak azért, mert van, akit fáradtnak látott Tamperében, illetve az azóta vezetett edzéseken.

Amit kértem a csapattól, azt alapvetően megvalósította. Három-négy súlyos hibát követtünk el, ezek eredménye lett a gól és a kapufák. A statisztika azonban jól mutatja, hogy nem voltunk alárendelt szerepben

– tért vissza szombati vereségre.

Rossi mellett Kovács István, a válogatott középpályása nyilatkozott még. A Vidi-játékos arra kérdésre, hogy lát-e hasonlóságot a görög válogatott, illetve klubcsapata BL-selejtezős ellenfele, az AEK Athén között, elmondta, hogy más szintet vár a két mérkőzéstől, még úgy is, hogy több athéni is ott van a görög keretben.

„Többségük nem biztos, hogy kezdő lesz, hiszen sok jó légiós van a keretükben. Ahogy az Athén ellen sem a Videoton volt a favorit, úgy most sem a magyar válogatott lesz a meccs esélyese. De ezért szép a sport, most be tudjuk bizonyítani, hogy itt a helyünk” – mondta Kovács, aki szerint a hibák kiküszöbölésével nagyot léphetnek előre a találkozón, mégy úgy is, hogy a görögök erősebbek, ezért védekezésben is fejlődniük kell majd.

A mérkőzés kedden 20.45-kor kezdődik majd, a fehérorosz Alekszej Kulbakov vezeti.