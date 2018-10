Olyan pengés, hogy majd' kivágja a labdát

A Bayern München és a Manchester United is csúnyán leszerepelt, gálázott a Roma, drámai meccset játszott a Benfica a Bajnokok Ligájában.

Junior Moraes? Mond valamit a név? Gondolom, nem sokat, pedig a 31 éves brazil már majdnem 10 éve Európában játszik. Csakhogy azóta ki sem mozdult Kelet-Európából, így a felkapott bajnokságokban nem találkozhattunk vele. Pedig lehet, hogy megérdemelte volna, legalábbis ezt támasztja alá a gól, amit kedden a Bajnokok Ligájában rúgott a Lyonnak.

Moraes 2009-ben került Európába, a román Gloria Bistrica hozta el hazájából, hogy aztán két szezon után továbbadja Bulgáriába, a CSZKA Szófiának. Itt azonnal megválasztották a bajnokság legjobb játékosának, 2012-ben az ukrán Metalurg Donyeck vitte el. Három idény kellett, hogy az ország sztárcsapata, a Dinamo Kijev magához vegye, majd még három, hogy az utóbbi 10 év legjobb ukrán klubja, a Sahtar Donyeck leigazolja, a nyáron. Vagyis Moraes bejárta Ukrajna összes nagy klubját, kelet-európai egyesületeiben 122 gólnál jár.

A Sahtarnál finoman szólva jól kezdett: 10 bajnokin rúgott 9 gólt. Ehhez tett még hozzá kettőt kedden a BL-ben, és a második a csúcsok csúcsa.

Éles szögben állt a védővel szemben, a kapusnak takarásban, és úgy gondolta, akkor ő becsavarja a hosszú alsóba. A mozdulata belsővel annyira pengés, hogy csak a legtehetségesebbek tudják megcsinálni, és azok közül se mind lövi be. A labda kikerülte a védőt és a kivetődő kapus kezét is, szépen becsorgott a bal kapufa mellé. Erő alig volt a labdában, csavar annál inkább, leheletfinom megoldás. (Thierry Henry tudta ezt nagyon, de már ő is négy éve visszavonult.)

Az 55. percben 2-0-ra ment ezzel idegenben a Sahtar, nem Moraes hibája, hogy az előnyt elherdálták, és 2-2-t játszottak, mint az első fordulóban.

A Sahtar a brazil kapcsolatáról is híres, ennek a vonalnak a legutóbbi tagja a csapat jelenlegi 10-ese. Mivel 31, őt a topligákban sajnos már sanszosan nem fogjuk látni, de a Sahtar további négy őszi BL-meccsét érdemes lesz figyelni.