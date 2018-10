Verni kell az észteket, vagy elmegy a rájátszás

Észtország ellen játssza negyedik Nemzetek Ligája-csoportmeccsét a magyar válogatott. Nincs sok tapasztalatunk az észtekkel, de amikor kellett, legyőztük őket. A görögök elleni vereség után most is kötelező a győzelem Tallinnban, pontvesztéssel ugyanis szinte lehetetlen helyzetbe kerülne a válogatott.

Az 1,3 millió lakosú Észtország nem futballnagyhatalom - bár ez a magyar válogatott esetében nem mérvadó, a 77 ezres Andorra és az 580 ezres Luxemburg sem volt az -, az ország ráadásul

1991-ig szovjet megszállás alatt volt, 50 éven át egyetlen válogatott mérkőzést sem játszott.

Nincs is jelentős közös múltja a magyar és az észt válogatottnak, négyszer léptek pályára egymás ellen, három magyar győzelem mellett egy észt siker született:

2003-ban volt az első találkozó, 1-0-ra győzött Észtország Magyarországon egy barátságos mérkőzésen.

Egy évvel később a Bangkokban megrendezett Királyok Kupáján találkoztak, ahol a magyar csapat 5-0-ra győzött.

A 2014-es világbajnokság selejtezőkörében egy csoportba került a két csapat. Mindkét meccset Magyarország nyerte: idegenben 1-0-ra, otthon 5-1-re nyert akkor Egervári Sándor válogatottja.

Épphogy meglett a C divízió

Észtország még soha nem vett részt sem Európa-, sem pedig világbajnokságon. Jó eséllyel ez a közeljövőben sem fog változni, bár hat-hét éve még úgy tűnt, csodát tehet a kis ország.

A 2012-es Eb selejtezőjében az észtek a C csoportba kerültek, ahol Olaszországgal, Szerbiával, Szlovéniával, Észak-Írországgal és Feröerrel kellett megküzdeniük a továbbjutásért. Nem az észtek voltak a favoritok, de az olaszokon kívül mindenkit sikerült egyszer megverni, illetve egy döntetlen is összejött a szlovénok ellen, ami elég volt a csoport második helyére. A következő körben Írországon ugyan nem sikerült átlépni, de így sem lehetett panasz a teljesítményükre.

Ez a forma nem tudott állandósulni, a következő években Észtország legjobb esetben is az adott selejtezőcsoport negyedik helyéért küzdött. Az UEFA-nál jelenleg a 38. legerősebb csapat Európában, éppen hogy sikerült beférnie a C divízióba.

A legnagyobb sztárok is hiányoznak

Nem mintha dúskálna a topligás sztárokban az észt keret, de Martin Reim szövetségi kapitány (aki mellesleg 157 válogatottságával rekorder) a Finnország és Görögország elleni vereség után úgy döntött, most nem hívja be a 126-szoros válogatott Enar Jäägert és a 125-szörös válogatott Ragnar Klavant.

a 32 éves Klavan ráadásul a csapat kapitánya, nyárig a Liverpoolban játszott, idén hat meccsen lépett pályára az olasz Cagliariban.

A hiányában nincs egyetlen olyan játékos sem az észt keretben, aki legalább egymillió eurót érne, még a magyar keret is drágább az övéknél.

A Magyarország elleni keretből talán kiemelhető a középpályás Konstantin Vassiljev (106-szoros válogatott), aki a lengyel Piast Gliwicében játszik. Mellette a védő Karol Metsre és a támadó Sergei Zenjovra érdemes figyelni. Előbbi kezdő a holland Bredában, utóbbi a lengyel Cracovica Krakówban játszik, hét meccsen két gól a termése.

Az észt válogatott kerete Kapusok: Mihkel Aksalu (Seinäjoki JK), Marko Meerits (Vaasa Palloseura), Sergei Lepmets (Levadia Tallinn) Védők: Taijo Teniste (Brann Bergen), Gert Kams (Flora Tallinn), Karol Mets (NAC Breda), Ken Kallaste (Korona Kielce), Nikita Baranov (Sogndal), Artur Pikk (Miedz Legnica), Joonas Tamm (Sarpsborg), Madis Vihmann (Flora Tallinn), Marek Kaljumäe (PS Kemi) Középpályások: Konstantin Vassiljev (Piast Gliwice), Sander Puri (Waterford), Ilja Antonov (FC Hermannstadt), Siim Luts (Teplice), Artjom Dmitrijev (FC Lahti), Brent Lepistu (Kristiansund) Támadók: Sergei Zenjov (Cracovia), Ats Purje (Kuopio Palloseura), Henri Anier (FC Lahti), Henrik Ojamaa (Miedz Legnica), Rauno Sappinen (FC Den Bosch)

Az észtek leginkább a védelmükben bízhatnak – három meccs alatt csak három gólt kaptak a náluk papíron sokkal erősebb ellenfelektől –, és elsősorban a kontrákkal veszélyeztethetik a magyar kaput.

Kötelező a győzelem

A magyar csapat Athénban is jól játszott, egyenlő ellenfele volt a görög válogatottnak, sőt: veszélyesebben és kreatívabban támadott Marco Rossi csapata, mindhiába. Görögország jobban gazdálkodott a helyzeteivel, pontosabban gólra váltották az egyetlen helyzetüket, ami végül elég volt a három ponthoz.

Magyarország így három ponttal a csoport harmadik helyén van, csak az eddig három meccséből hármat elveszítő Észtország van mögötte. Még Tallinnban is a magyar csapat az esélyesebb, a győzelem pedig kötelező, ha még szeretne valamit a Nemzetek Ligájától a válogatott.

Ami a kezdőt illeti, sok változtatásra nem kell számítani. Rossi továbbra is kitart a válogatottban egyelőre halvány Szalai Ádám mellett, mellette pedig Sallai Roland és Varga Roland helye is biztosnak tűnik. A védelem a görögök ellen is jól teljesített, vélhetően megint a Bese-Orbán-Kádár-Fiola négyessel állunk ki, mögöttük Gulácsival a kapuban.

A középpályán Nagy Adám helye biztos, jól is játszott Athénban. Vélhetően Kleinheisler László is marad a kezdőben, bár a formája hagy kívánni valót maga után, míg a görögök ellen gyengén teljesítő Kalmár Zsolt helyett Kovács Ádám kezdhet.

A magyar válogatott lehetséges kezdője: GULÁCSI – Bese, ORBAN, Kádár, fiola – NAGY ÁDÁM – VARGA, KLEINHEISLER, KOVÁCS, SALLAI – SZALAI.

A mérkőzés 20.45-kor kezdődik.

(Borítókép: A magyar labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligájában játszandó Görögország - Magyarország mérkőzés előtt az athéni Szpírosz Lúisz Olimpiai Stadionban 2018. október 12-én. Fotó: MTI/AP/Thanászisz Sztavrakisz)

