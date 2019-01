Simán verte a Juventus a Chievót, csak Ronaldo nem lehetett boldog

A Milan folytatta abszurd sorozatát, de így is győzött, a Lazio gálázva ment tovább.

A Juventus hazai pályán simán, 3-0-ra nyert a tabella utolsó helyén álló Chievo ellen az olasz labdarúgó-bajnokság 20. fordulójának hétfő esti zárómérkőzésén.

A torinói csapat első gólját Douglas Costa szerezte a 13. percben, majd a félidő utolsó percében a nyáron a Liverpooltól érkező Emre Can is betalált Dybala passzából. Az argentin támadó remek átadása teljesen üresen találta a német középpályást a tizenhatoson belül, Can pedig nagyon higgadtan helyezett a bal alsó sarokba.

A második félidőben Cristiano Ronaldo növelhette volna csapata és saját góljainak számát, ám tizenegyesét nagy bravúrral hárította a Chievo kapuját védő Sorrentino. A végén a védő Rugani 84. percben szerzett góljával így is nagy arányú lett a Juventus győzelme.

A Juve így továbbra sem vesztett bajnokit az idényben, két döntetlen mellett 18 győzelemnél jár Allegri zsinórban hetedik bajnoki címe felé robogó csapata (ebből az első hármat még Antonio Conte irányításával szerezték).

A hétfői nap korábbi mérkőzésén az AC Milan 2-0-ra verte a Genoát, ezzel a folyamatosan erősítő milánói csapat már a negyedik, Bajnokok Ligája indulást érő helyen áll a bajnokságban.

Serie A, 20. forduló:

Juventus-Chievo 3-0 (2-0)

Genoa-AC Milan 0-2 (0-0)

vasárnap játszották:

Napoli-Lazio 2-1 (2-0)

Cagliari-Empoli 2-2 (1-0)

Fiorentina-Sampdoria 3-3 (1-1)

SPAL-Bologna 1-1 (0-1)

Frosinone-Atalanta 0-5 (0-2)

szombaton játszották:

Internazionale-Sassuolo 0-0

Udinese-Parma 1-2 (0-1)

AS Roma-Torino 3-2 (2-0)