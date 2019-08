Zidane megígérte, ha már maradt, játszani fog Bale

Gareth Bale és Zinedine Zidane szappanoperája nyugvópontra juthat, miután a Real Madrid edzője kijelentette, hogy rendszeresen játszatja majd a walesi támadót a szezonban.

Zidane és Bale között már 2018-ban is feszültség volt, és az edző visszatérése után sem javult a viszonyt. A francia tréner nyíltan megmondta, hogy örülne neki, ha minél hamarabb eladnák Bale-t. A gyakran mellőzött támadó ment is volna, de végül klubja akadályozta meg abban, hogy Kínába szerződjön.

Európában még nem zárult le az átigazolási időszak, de minden jel arra mutat, hogy Bale marad a csapatnál. Zidane néhány edzőmeccsen lehetőséget is adott neki, de azért meglepődött, hogy a Realnál maradt a csereként is ritkán szóhoz jutó walesi.

„Úgy tűnt, hogy elmegy, de most velünk van. A dolgok változnak, és én annyit fogom őt használni, mint a csapat többi játékosát. Minden játékosom lehetőséget fog kapni. Jó játékos, de remélem, minden futballistám meg akarja nehezíteni a dolgomat" – mondta Zidane a Celta Vigo elleni spanyol bajnoki előtt.

Eder Militao és Gareth Bale a Real Madrid augusztus 16-i edzésén

James Rodrigueznek is bizonytalan a jövője, a Bayern Münchennek két évre kölcsönadott támadóról is több pletyka megjelent, az Atlécio Madriddal és a Napolival is hírbe hozták, de végül ő is a Realnal maradt. Zidane neki is lehetőséget fog biztosítani ígérete szerint.

A spanyol klubok szeptember 2-áig igazolhatnak, ezért az újságírók rákérdeztek Zidane-nál, hogy Paul Pogba vagy Neymar érkezése várható-e. Az edző azt mondta: „Neymar nem Real Madrid-játékos. Azok a fontosak, akik itt vannak. Paul pedig a Manchester Unitedért futballozik, és ezt tiszteletben kell tartanunk. Boldog vagyok azokkal, akik velünk vannak. Én csak a holnapi meccsre koncentrálok, semmi másra."

James és Bale helyzetét megkönnyítheti, hogy a klub új igazolás, Eden Hazard combsérülést szenvedett az egyik edzésen, így biztosan kihagyja az idénynyitó mérkőzést.