C. Ronaldo trükkjét tanítani kell

De lehet-e?

A szerdai, Marokkónak fejelt góljáról beszélünk, amit a 3. percben szerzett egy kisszöglet-variáció után.

Talán Ronaldót is meglepte, hogy a saját embere, a 17-es Dirar nem őt, hanem a szintén jól fejelő, de sokkal veszélyesebb José Fonte-t veszi fel és követi.

Így neki - a portugál születésű marokkói védő - Manuel Da Costa marad, aki már hátrányból indul, hiszen utólag kell felvennie a csatárt, ami sikerül is - legalábbis ezt gondolhatta. A szupersztár ugyanis jól tudta, ő nem onnan fog fejelni, amerre indult, csak egy bemozgással elküldte Da Costát jobbra, majd az utolsó pillanatban visszamozdult balra, emiatt fejelhetett üresen. Da Costa a második mozgást képtelen volt lereagálni, elfogyott az ideje, a labda már ott is volt a portugál fején, majd a kapuban.

Cristiano Ronaldo 33 évesen is gyorsabb és fürgébb a legtöbb védőnél, de ami talán ennél is jobban számít,

tökéletesen, egy szemvillanás alatt ki tudja számítani a labda ívét, illetve azt, hogy hová fog érkezni a labda.

Ő már rég látta, hogy amerre elindul, jobbra, nem onnan fog fejelni.

Leginkább a felső kamerából lehet látni, milyen ügyesen csinálta Ronaldo:

Kellett persze Da Costa szervashibája is, a közepes védők sokszor elkövetik - de néha még a jókkal is megtörténik -, hogy az emberre mennek a labda helyett. Láthatjuk itt is, Da Costa későn néz fel a labdára, csak Ronaldót követi, aki így könnyen át is veri.

C. Ronaldo négygólos a vébén, vezeti a góllövőlistát a háromgólos orosz Cserisev előtt.