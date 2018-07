Az angolok is bepróbálkoztak az abszurd kezdéssel. De miért?

A FIFA szerint sem létezik az a szabály, amit a netezők mellett több külföldi és magyar lap is tényként közölt, és egészen a világbajnokság elődöntőjéig jutott. Nagy kérdés: hogy kerül egy nem létező szabály a vb-re?

Néhány hete, a vb elején egy tweet nyomán több külföldi és magyar lap is megírta, hogy van egy olyan FIFA-szabály, amely szerint el lehet végezni a középkezdést, ha az ellenfél összes mezőnyjátékosa a pályán kívül ünnepel egy gól után. A dolog annyira hihetetlennek tűnt, hogy mi is utánanéztünk, a hatályos szabályzat ugyanakkor nemhogy nem támasztotta alá, hanem több ponton meg is cáfolta az elméletet.

A tisztánlátás érdekében megkerestük a FIFA-t, a szervezet pedig megerősítette feltételezéseinket, így még érdekesebb, hogy az állítólagos szabály mégis eljutott a vb-re:

először a portugáloknál lehetett ezt megfigyelni, a spanyolok ellen José Fonte maradt a pályán látszólag teljesen feleslegesen Cristiano Ronaldo harmadik gólja után,

aztán az angoloknál megismétlődött a jelenség, Tunézia ellen Kieran Trippier nem ment ünnepelni Harry Kane gólját,

Panama konkrétan bepróbálkozott a gyors kezdéssel az angolok ellen, ami elég rémisztő képet fest arról, milyen gyorsan terjednek manapság az álhírek – már ha a panamai játékosok tényleg a fent említett tweet miatt kezdték újra a meccset.

és amikor azt hittük, az őrület lecsengett, az angolok a panamaiakhoz hasonlóan újrakezdték a meccset a Horvátország elleni szerdai elődöntőn:

A panamai eseten szerencsére látszik a bíró is, így teljesen nyilvánvaló, hogy ő nem fújt a sípjába – pedig a játék újrakezdéséhez a bírónak meg kell adnia a jelet. Rögtön meg is állította a panamai az akciót, ahogy észrevette, így az angolok kapusánál landolt a labda.

A horvát-angolon a 20 éves Marcus Rashford kezdett gyorsan, Jesse Lingarddal és Dele Allival hárman vezették Subasicra a labdát, amikor a bíró megálljt parancsolt nekik.

Korábbi cikkünkben már összeszedtük, miért teljes képtelenség egy ilyen kezdés. A két legfontosabb dolog, hogy

a középkezdést elvégző játékoson kívül minden játékosnak a saját térfelén kell tartózkodnia,

valamint, hogy a meccs nem kezdődhet el, vagy nem folytatódhat, ha bármelyik csapatban hétnél kevesebben vannak a pályán.

A FIFA ugyanezt emelte ki a válaszában, mint írták,

egyértelmű, hogy a bíró nem indíthatja el a játékot, de a fair play jegyében egyébként sem tenne ilyet, amíg a játékosok a pályán kívül ünnepelnek.

Ennek ellenére valahogy mégiscsak elterjedt a gyors kezdésről szóló álhír, méghozzá a jelek szerint annyira, hogy a panamai és az angol játékosok úgy gondolták, tesznek egy próbát. Utóbbiak a világ egyik legnagyobb meccsén, egy vb-elődöntőben. A panamaiak még reklamáltak is a bírónál, amikor megállította őket, látszólag tényleg hittek benne, hogy amit csinálnak, az szabályos.

Panama esetében ráfogható a tapasztalatlanságra a dolog, de ne felejtsük el, hogy az egész a portugálok ünnepléséből indult. Fonte egyértelműen azért maradt a pályán, mert az egyik csapattársa azt mutatta neki, a portugálokat pedig nehezen lehetne azzal mentegetni, hogy még szokniuk kell a világbajnokságot. Ugyanez igaz az angolokra is.

Persze az sincs kizárva, hogy valami egészen más ok áll a háttérben: Panamát éppen 4-0–ra verte Anglia, mikor az eset történt, úgyhogy lehet, hogy szimplán idegesek voltak, bár a videón az jól látszik, hogy csak akkor indulnak meg a labdával, mikor hátranéznek, és látják, hogy az angolok még mindig a pályán kívül vannak. Azaz nagyon úgy tűnik, hogy nem spontán jött az ötlet.

Korábban volt olyan feltételezés, hogy mind Fonte, mind Trippier azért állt az ellenfél térfelén, mert így nem lehet elvégezni a középkezdést, de a fenti szabály ezt csak annyiban támasztja alá, hogy a középkezdéshez mindenkinek a saját térfelén kell tartózkodnia.

Azóta egyébként lett egy újabb magyarázat, mely szerint a portugálok és az angolok úgy értelmezték a szabályzatot, hogy a játék újrakezdéséről rendelkező rész nem vonatkozik a pályán kívül tartózkodó játékosokra, de ez is elvérzik ott, hogy

a játék nem indulhat újra, ha bármelyik csapatból hétnél kevesebben tartózkodnak a pályán.