A Chelsea-edző laptopon mutatta be, tévedett a videóbíró

Kedd este az angol Ligakupa elődöntőjének első meccsén a Tottenham 1-0-ra győzte le a meccset végigtámadó, de a helyzeteit sorra kihagyó Chelsea-t. Az egyetlen gól vitatott körülmények között esett, végül a videóbíró hatására fújták be Harry Kane tizenegyesét, amit a sértett be is rúgott. Már rögtön az eset után kikerültek olyan kameraállások, amelyek szerint Kane egyértelműen lesről indult. Erről a meccs után maga Maurizio Sarri, a Chelsea menedzsere is meggyőződhetett.

A Chelsea olasz edzője a csapat meccsanalízisre használt laptopján nézte végig az esetet, amely szerint valóban volt egy olyan kameraállás, amely egyértelműen bizonyította, hogy a 11-est megelőző szituációban a Tottenham csatára lesről indult, amelyet a meccsen a partjelző egyébként egyből jelzett is.

„A mi általunk látott kameraállás szerint egyértelmű a bizonyíték, hogy Harry Kane lesről indult - mondta a meccs után Sarri. - Csakhogy ez a mi felvételünk, és vélhetően a videóbíró valami más állásból hozott ítéletet. Egyértelmű a les.”

Valóban, a tévéközvetítésben bejátszották a kameraállást, amelyből vélhetően a les mellett döntöttek, és ugyan behúztak egy vonalat, arról sem lehetett egyértelműen eldönteni, lesről indult-e Kane. Ha a játékosok lábát nézzük, nem, csakhogy nem a chelsea-s Azpilicueta lábához, hanem Kane vállához kellett volna húzni a lesvonalat, mert az közelebb volt a kapuhoz.

Sarri még egy problémára rávilágított.

„A másik fontos tényező, hogy amikor a partjelző lest intett, a játékosaink leálltak. Az a baj, hogy ha a játékvezető nem biztos a rendszerben, akkor követnie kellene a labdát. De megállt, és nem követte, ez pedig a mi védőink számára is egyértelmű jelzés volt, hogy les miatt megállt az akció.”

Sarri még hozzátette, Olaszországban az első évben a videóbíró katasztrófa volt. A játékvezetők nem tudták, hogyan kell használni a rendszert. „Úgy gondolom, hogy a bírók még nem állnak készen arra, hogy helyesen használják a videót. Furcsa az is, hogy a Premier League-ben még nincs VAR (videóbíró), a Ligakupában meg igen.”

Mauricio Pochettino, a Tottenham menedzsere is fura állásponton volt. Azt mondta, hogy látta a világbajnokságon és a spanyol ligában is, hogy mekkora a káosz a videózás emiatt, ezért nem szereti: „Néha megöli az érzelmeket. Nem igazán tudtam ma ünnepelni a győzelmet.”

Az eset egyébként különösen riasztó, mert a videóbíró véleményes döntéseit, például a büntetők megítélését folyamatos vita kíséri, a les viszont nem véleményes dolog, vagy van, vagy nincs, és ha ezt sem sikerül egyértelműen eldönteni, az nem a technikai rendszer, hanem a döntést hozó bírók emberi szarvashibája.