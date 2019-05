Több mint egy NB I.-nyivel nőtt az Atalanta értéke

A sikerek mögött Gian Piero Gasperini munkája áll, a 2016 nyarán kinevezett edző rakta össze a keretet, amelynek értéke 10 játékos vásárlásának időpontjához képest már, azaz az utóbbi három évet nézve

123 millió euróval nőtt. pillanatnyilag több mint 193 millió euróra becsülik a keret összértékét. Komoly szám mindkettő, hiszen a teljes NB I. értéke a Transfermarkt szerint 102,68 millió euró.

Zapata, a gólkirály

Leginkább a 27 gólos csatár, a kolumbia Duván Zapata értéke változott: tavaly nyáron 20 millió euróra becsülték, de az Atalanta csak 14 millió euróért vette kölcsön két szezonra, 2020-ig. Ehhez képest most 35 millió a becsült értéke, a Benfica pont ennyiért vinné is. A piac viszont másképp működik, a pont jó korban lévő, 28 éves futballista 40 millió alatt biztosan nem fog váltani, de - ha megy -, az összeg még ennél is több lehet. 23 góljával második lett a bajnoki góllövőlistán, de ő szerezte a legtöbb akciógólt, 22-t, csak egyet rúgott 11-esből.

Gollini, az ismeretlen kapus

A 24 éves kapus, Pierluigi Gollini 4,5 millió euróért jött az Aston Villától, most 15 millióért vinnék.

Mancini megötvenszerezte az értékét

Nagyon kaszálhatnának a 23 éves középső védőn, Gianluca Mancinin, akit 300 ezer euróért vettek a Perugiatól, most viszont már - Transfermarkt szerint is - 15 milliót ér.

Palomino duplázott

Megduplázta az árát a szintén védő, argentin José Luis Palomino is, akit 4 millió euróért vettek két éve, de most 9 millióra becsülik.

Gosens, akiről otthon azt sem tudják, ki

Ugyanis már 18 évesen Hollandiába került: német Robin Gosens 900 ezerért jött a holland Heraclestől, most 6 millió euróra taksálják a balhátvédet.

Hateboer 340 ezer volt, 10 millió lett

Szintén a holland élvonalból nézte ki magának Gasperini edző a jobb oldali védő-középpályást, a holland Hans Hateboert is: 340 ezer euróért hozták el a Gröningentől, most 10 millióba kerülhet.

Freuler is óriási ugrott

A svájci középpályás, Remo Freuler megtízszerezte az árát az Atalantában, 1,5 millió euró volt három éve a Luzernből, most 16 millióra becsülik.

Papu Gomez, az elfelejtett argentin irányító

9 éve jött el hazájából Papu Gomez, aki öt éve volt 5 millió az ukrán Metallistból, most már 16 millió áll a neve mellett. A válogatottban négyszer játszott, 29 évesen hívták be először, 2017-ben - az Atalanta előtt esélye sem volt erre.

Ilicic 31 éves korára lett a legdrágább

A szlovén Josip Ilicicért 5,5 milliót adtak a Fiorentinának két éve, a csatár most 13 millión áll, és a Napoli vinné is, persze ennél többért, hiába 31 éves már.

Castagne egy vagyonba került

Timothy Castagne is a drágábbak közül való - Atalantás léptékkel -, ugyanis 6 milliót adtak a belgáért két szezonnal ezelőtt 6 milliót a Genknek, de most 10 alatt szóba sem kerülhet a távozása - és ez csak a becsült adat, a jobb oldali középpályás ennél sokkal többet is megérhet valakinek.

De Roon megjárta Angliát

Hateboer mellett még egy holland van a keretben, a 10-szeres válogatott Marten De Roon. Ő 13,5 millióért jött Angliából, a Middlesborough-ból, most már 17 millió az ára.

Djimsiti, aki semmibe sem került

Két védőt nem említettünk még - az általában - kezdő játékosok közül: egyikük, az albán-svájci Djimsiti ugyan csak 1,5 millió eurót ér, de tavaly ingyen jött a Beneventótól. Azzal a csapattal egy éve kiesett a Serie A-ból, nem kapkodtak érte, Bergamóban Gasperini összerakta.

Toloi az egyetlen védő, aki az Atalanta előtt már volt valaki

A jelenleg sérült brazil középhátvéd, Rafael Toloi korábban játszott a Romában is, 2015-ben érkezett a Sao Paulótól 3,5 millióért, most 11-be kerülhet.

Barrow-t Gambiában találták

A cserék közül a 20 éve Musa Barrow-ra két éve bukkantak Gambiában, 200 ezret adtak érte - 6 millión áll nála a mutató.

A 33 éves - és olasz - Masiello a keret legrutinosabb embere, 2011 óta a klubnál van, akkor volt 3 millió euró, most 1,5-et ér. Ő drágább már nem lesz, de az egyetlen az atalantás, akiről ezt ki lehet jelenteni.

Érdemes megnézni a keret összetételét nemzetiségek szerint is, az Atalanta kis vidéki klub, de a világ minden tájára elér, az olaszokon kívül 13 országból vannak futballistái. Felsorolni is nehéz, kezdjük Gambiával, aztán Argentína, Brazília, Kolumbia, Hollandia, Belgium, Németország, Svájc, Svédország, Lengyelország, Horvátország, Szlovénia, Albánia.

A klubtulaj Percassi-család dörzsölheti a tenyerét, gondolhatnánk, de eszük ágában sincs most pénzzé tenni a bandát. Sőt, inkább vásárolni fognak, ugyanis a Bajnokok Ligájába erősítések kellenek, ráadásul az igazi nagy pénzt akkor lehetne kialkudni a játékosaikra, ha ott is sikeresek tudnának lenni. Most valószínűleg csak Zapatára kaphatnának visszautasíthatatlan ajánlatot, vagy De Roonra, akik már kilencszeres válogatott, jobban ismerik a nevét.

További befektetések várhatóak, hogy az eddigi sikereket übereljék, és egy év múlva, ha nem is hasonlóan 100 milliós, de igen nagy értéknövekedésről lehessen beszélni.

És a végére hagytuk a legelképesztőbb adatot, amire talán a legbüszkébbek lehetnek az Atalantánál. Nem pénzről vagy értékről van szó, de számról:

77, ennyi gólt lőtt a csapat a bajnokságban, a legtöbbet a 20 egyesület közül.

A bajnok Juventus csak 70-et, a második Napoli 74-et.

(Borítókép: Gian Piero Gasperini és az Atlanta játékosai ünnepelnek 2019. május 26-án. Fotó: Alessandro Sabattini / Getty Images)