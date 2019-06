Bombagólokkal indult az U21-es Eb

Az U21-es futball-Európa-bajnokság első fordulójában egyből egy derbi jött. A bolognai stadionban az olaszok a spanyolokat fogadták. A hazaiak gyorsan hátrányba kerültek, de végül 3-1-es győzelemmel nyitottak.

A spanyolok elég hamar beindították a meccset, beszorították az olaszokat, akik nem is nagyon jutottak labdához. Az elég jó működő összjáték ellenére az első gól egy egyéni villanás után született. A 16-os előtt a Real Madrid-játékos Ceballos csinált helyet egy testcsellel, majd 20 méterről eleresztett lövése védhetetlenül csapódott a bal sarokba.

A gólszerzőnek kis híján ez volt az utolsó megmozdulása is, mert egy perccel később elég nagy rúgást kapott

A spanyol csapat az első harminc percben uralta a játékot, az olaszok többnyire kontrákkal próbálkoztak. A 36. percig nem is voltak veszélyesek, de ekkor ugratták ki a balszélen Federico Chiesát. A támadó befelé húzódott, már várták a beadást tőle, de ő lendületből, nagyon éles szögből inkább egy hatalmas gólt lőtt.

A második félidő elején az olaszok agresszívabb taktikát választották, sikerült nyomás alá helyezniük a spanyol csapatot. Chiesa öt perc után megint közel került a gólszerzéshez, végül kapu mellé gurított. Az 55. percben viszont a spanyoloknak volt nagy helyzetük, Soler lövését Meret kapus ütötte ki a keresztléc alól.

Hiába volt egy-egy villanása a spanyoloknak, az olaszok maradtak a fölényben, és a 64. percben Chiesa meglőtte második gólját is. A jobb oldalon Cutrone kapott labdát, de már nem tudott ráfordulni a kapura, sőt a földre is került. A labdát még így is megkaparintották az olaszok, és a balon teljesen üresen hagyott Chiesa öt méterről befejezte az akciót.

Az olaszok a 82. percben eldöntötték a meccset, miután videóbírózás után 11-es kaptak. A büntetőt Pellegrini lőtte be. Ezzel lett 3-1.

A csoport másik meccsén a lengyelek 3-2-re verték Belgiumot.