A korrupció új futballszigeteket emelt ki

A világbajnokságok és Európa-bajnokságok közti években a nyár általában nem a labdarúgásról szól Európában, azonban a világ más részein most is teljes fordulatszámon pörög a futball. Egyszerre három kontinensen zajlanak a válogatott meccsek, a megemelt létszámoknak köszönhetően, az eddig jobbára ismeretlen válogatottak is megmutathatják magukat.

2017. március 26-án az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) kongresszust tartott Etiópia fővárosában, Addisz-Abebában, amin a fő esemény a szövetség új elnökének megválasztása volt. Az egyik jelölt a regnáló elnök, a szövetséget már 1988 óta vezető Issa Hayatou volt, aki évtizedek óta a FIFA alelnöki posztját is betöltötte. A sorozatos, a FIFA-t érintő korrupciós-botrányok kirobbanása után Sepp Blatter, a FIFA mindenható ura, végül 2015-ben mondott le elnöki tisztségéről, és átmenetileg Hayatou lett a nemzetközi szövetség vezetője.

Ő sem volt kevésbé korrupt elődjénél, a Nemzetközi Olimpia Bizottság (NOB), aminek 2001 óta szintén tagja volt, megrovásban részesítette, mivel 1995-ben százezer francia frankot fogadott el az ISL sportmarketing cégtől, ami aztán televíziós közvetítési jogokat nyert el Afrikában. Hayatou azzal védekezett, hogy a pénzt az afrikai labdarúgás fejlesztésére fordította. A FIFA végrehajtó bizottságának tagjaként Hayatou is a katari vb-rendezés mellett szavazott.

Új elnök, régi módszer

Ezek után nem volt meglepő, hogy az afrikai országok többsége megvonta a bizalmat Hayatoutól, akinek közben az egészségi állapota is megromlott. Kihívóját, a madagaszkári Ahmad Ahmadot 34:20 arányban választották új elnöknek. Ahmad Ahmad korábban futballedző volt, majd 2013-tól vezette hazája labdarúgó szövetségét is. Az új elnök egyből belevetette magát a reformokba, a szervezet modernizációját és transzparenssé tételét ígérte. Öt hónappal később, a CAF végrehajtó bizottsága Rabatban ülésezett, ahol döntést hoztak az Afrika-kupa teljes átalakításáról. A két legfontosabb változás, hogy

onnantól kezdve január és február helyett júniusban és júliusban rendezik meg a tornát,

ami 16 helyett 24 csapatos lesz.

Az Afrikai Labdarúgó-szövetségnek jelenleg 56 tagja van, de a 2019-es kupa selejtezőin még csak 51 válogatott indult el,

vagyis a válogatottak közel fele kijutott az Afrika-kupára.

A létszámnövelés bevett népszerűségnövelő-eljárás, Michel Platini, az UEFA korábbi elnöke is ezzel a húzással nyerte el a kelet-európai országok támogatását.

Persze nem lenne az igazi az Afrika-kupa, ha a torna kezdete előtt néhány héttel nem történne valamilyen kellemetlen incidens. Június 6-án, a francia hatóság korrupciógyanú miatt őrizetbe vették és kihallgatták Ahmad Ahmadot, miután egy nappal korábban, a FIFA párizsi kongresszusán ismét a szervezet egyik alelnökévé választották. A nyomozás hátterében az az ügy állhat, hogy az Afrikai Futballszövetség 2017-ben egyoldalúan szerződést bontott a német sportszergyártócéggel, a Pumával, akiket ezután nem megfelelően kompenzált. A FIFA-elnök, Gianni Infantino bizalmasának számító Ahmad a kihallgatás után másnap szabadon távozhatott Franciaországból.

A francia futball kölyke

A bővítés lehetőségével élt az új elnök hazája, Madagaszkár is, és története során először jutott ki az Afrika-kupára. Afrika délkeleti partjainál, az Indiai-óceánon lévő szigetország sosem tartozott a kontinens legjobb csapatai közé, jelenleg is csak a 108. a világranglistán. A helyi foci tulajdonképpen a francia labdarúgás kölyke: a tornára nevezett 23 fős keretükből 10-en Franciaországban fociznak, többen már ott is születtek.

A csapat legismertebb tagja az Olympique Lyon 35 éves védője, Jérémy Morel. A Lorient és a Marseille korábbi játékosa Franciaországban született, és tavaly év végéig várt arra, hogy egyszer behívják a francia válogatottba. Ez nem történt meg, így végül úgy döntött, hogy édesapja révén elfogadja a madagaszkári válogatott meghívóját. Eddig két selejtezőn és egy felkészülési meccsen játszott a madagaszkári válogatottban, viszont a torna csoportmeccseit csak a kispadról figyelte.

A válogatott edzője is természetesen francia, az 51 éves Nicolas Dupuis 2017 óta irányítja a madagaszkári válogatottat. Dupuis korábban amatőr játékos volt, a francia negyed- és ötödosztályú csapatokban focizott. Egy évtizeden át edzette az AS Yzeure, francia negyedosztályú csapatot, mielőtt felkérték szövetségi kapitánynak. A sikerrel vett Afrika-kupa-selejtező után, idén januárban a francia negyedik vonalban szereplő FC Fleury technikai igazgatója is lett egyben, így

jelenleg egyszerre felel egy klub, és egy válogatott szakmai munkájáért is.

Azt gondolom, nagyszerű dolog, hogy egyszerre két helyen oszthatom meg a tudásomat. A két csapat közti egyensúlyozás csak a stábtagok és a játékosok közötti megértéstől függ, ami néha nem egyszerű, és amiért nagy áldozatokat is kell hozni. Meg kell osztanom az időmet, és minden részletre figyelmet kell fordítanom. Mindkét csapat nagyon különleges a szívemnek, élvezem, hogy ilyen jó projekteken dolgozhatok.

- nyilatkozta Dupuis a torna előtt a nem hétköznapi helyzetéről. Hozzátette, hogy mivel Madagaszkár először jutott ki nemzetközi tornára, történelmet akarnak írni, és meglepetést fognak okozni.

A kommentátorok rémálma

Dupuis nem a levegőbe beszélt, az első meccsükön meglepetésre 2-2-t játszottak a jóval esélyesebb Guineával. Első góljukat az Afrika-kupán Anicet Abel Andrianantenaina, a Ludogorec Razgrad játékosa szerezte, aki a jelenlegi elfoglaltsága miatt nem fog majd pályára lépni július 10-én, a Ferencváros elleni Bajnokok Ligája-selejtezőn. A második góljukat Carolus Andriamatsinoro szerezte. A következő meccsükön Marco Ilaimaharitra góljával győzték le a szintén újonc Burundit, amivel már tovább is jutottak. Az utolsó csoportmeccsen, a tartalékos Nigériát 2-0-ra verték, a gólokat Lalaïna Nomenjanahary, és megint Carolus Andriamatsinoro szerezték.

A rendkívül hosszú, és szinte kimondhatatlan madagaszkári nevek annak köszönhetők, hogy a Madagaszkáron évszázadokon át mindenkinek csak egyetlen neve volt, amik a malgas nyelven valamilyen jelentéssel bírnak. A keret tagja Romario Baggio Rakotoarisoa is, akinek már a nevéből ki lehet találni, hogy az 1994-es világbajnokság után született. A szülei az amerikai-vb két legjobb játékosa után nevezték el fiúkat.

Az elnöki különgép

Madagaszkár legközelebb július 7-én, vasárnap lép pályára az Afrika-kupán, az ellenfelük a negyeddöntőben a Kongói Demokratikus Köztársaság válogatottja lesz. Az országban valódi futball-láz tört ki azután, hogy az első Afrika-kupájukon egyből megnyerték a csoportjukat, és legyőzték a sokkal erősebbnek tartott Nigériát is. A közelgő mérkőzést Madagaszkáron hatalmas várakozás övezi, ami már a politika legfelsőbb szintjeit is elérte.

A madagaszkári elnök, Andry Rajoelina a meccsre egy különleges, Airbus A380-as charterjáratot szervezett le, és bérelt ki a hétvégére, hogy az alexandriai stadionban minél többen biztathassák a válogatottat.Az A380-as a világ legnagyobb utasszállító repülőgépe, amivel 480 szerencsés szurkoló juthat ki a vasárnapi meccsre. A gép szombaton fog felszállni a főváros, Antananarivo repteréről, és a mérkőzés után egyből visszaindul Madagaszkárra. Mindennek persze súlyos ára is van, az út fejeként 600 dollárba kerül, ami tartalmazza a belépő árát is. Madagaszkáron az éves fizetés nem éri el ezt az összeget.

A legszegényebb legyőzte a leggazdagabbat

A Copa América és az Afrika-kupa árnyékában zajlik egy másik kontinentális torna is az Atlanti-óceán másik partján, az Észak- és Közép-amerikai, és Karibi labdarúgó-szövetségek Konföderációjának (CONCACAF-zóna) bajnoksága, az Arany-kupa. Idén először három ország házigazdája a tornának, az Egyesült Államok mellett Jamaicán és Costa Ricán is játszottak egy-egy meccset. A létszámot itt is növelték, 12 helyett már 16 csapat juthatott ki. Az afrikai tornához hasonlóan itt is egy szigetország okozza eddig a legnagyobb meglepetést,

A nyugati félteke legszegényebb országa, Haiti.

Az évtizedek óta egymást váltó katonai diktatúrák, és sorozatos természeti csapások teljesen tönkretették az ország gazdaságát. Néhány héttel ezelőtt például tüntetők követelték Jovenel Moise elnök lemondását, akit azzal vádolnak, hogy pénzt szipkázott el a Petrocaribe olajprogramból, amely révén Haiti olcsó venezuelai importolajhoz jutott hozzá. A zavargások halálos áldozatokkal is jártak.

Június 30-án aztán újra tömegek lepték el a főváros, Port-au-Prince utcáit, de a dühöt és elkeseredettséget most felváltotta az önfeledt öröm és boldogság. A zászlókat lengető, éneklő és táncoló emberek ezrei felszabadultan ünnepelték a válogatott nem várt menetelését az Arany-kupán. Az apró, ám Haitinak mégis hatalmas siker egyből elfeledtette az emberekkel a kilátástalan hétköznapokat, és a mindent átszövő korrupciót. Az ország több városában

Port-au-Prince fans takes to the streets to celebrate Haiti’s Quarterfinal Gold Cup win against Canada!🇭🇹🇭🇹🇭🇹 pic.twitter.com/i11gae61gw — Lunionsuite (@LunionSuite) 2019. június 30.

A haiti válogatott a csoportból elsőként jutott tovább, még az állandó vb-résztvevőnek számító, hazai pályán játszó Costa Ricát is legyőzte. A negyeddöntőben aztán hatalmas meglepetést okozott azzal, hogy kétgólos hátrányból fordítva legyőzte a kanadai válogatottat. Kanadában közel kétszázezer haiti bevándorló él, az egyikük a kanadai válogatott Jonathan David, aki az első gólt szerezte a Haiti elleni negyeddöntőben. A most 19 éves David hatéves volt amikor szüleivel elhagyta Port-au-Prince-t, és Ottawában találtak új otthonra.

A két ország közti óriási társadalmi különbséget jól szemlélteti, hogy míg Haiti egész Amerika legszegényebb országa, addig a világ 21 legélhetőbb városa közt négy kanadai város, Vancouver, Toronto, Ottawa és Montreal is ott van. Ehhez képest a pályán lévő különbség a két ország között szinte elenyésző, a kanadai válogatott csak 23 hellyel előzi meg a világranglistán a 101. haiti válogatottat. A kanadai játékosok zöme az észak-amerikai bajnokságban, az MLS-ben játszik, ahogy Haitinak is akad jó pár játékosa, akik megütik ezt a szintet. Többen Európában, francia és belga csapatokban légióskodnak.

A haiti válogatottat a 69 éves, martinique-i Marc Collat edzi. A veterán edző korábban a Paris Saint-Germain játékosmegfigyelője, majd a klub akadémiájának vezetője is volt. Franciaországban a Reims és a Clermont edzője volt, később megfordult Katarban is, ahol az U19-es válogatottat irányította. 2014 óta, két év szünetet leszámítva, haiti szövetségi kapitánya. A 2015-ös Arany-kupán a negyeddöntőig vezette a válogatottat, de egy Jamaicától elszenvedett vb-selejtezős vereség után menesztették. Haiti a következő Arany-kupára nélküle ki sem jutott, ezért a szövetség 2017 őszén visszahívta őt a válogatotthoz, ami az eredményeik ismeretében jó döntésnek bizonyult, mivel Haiti először jutott a legjobb négy közé az Arany-kupán.

Az elődöntőben aztán szintén közel álltak a meglepetéshez. A térség rekordbajnoka, a tízszeres győztes Mexikó csak egy, az extra játékidőben megítélt kétes büntetőből tudta 1-0-ra legyőzni Haitit. Mexikó ellenfele az Egyesült Államok vagy Jamaica lesz a július 7. döntőben.

Egy jó Cura çao sosem rossz

Haiti mellett egy másik szigetország is még kellemes meglepetést okozott az Arany-kupán. A Kis-Antillák egyik apró szigete, a Holland Királyság alkotmányos része, Curaçao sorozatban második Arany-kupájára jutott ki, és az előrelépésük megkérőjelezhetetlen. 2017-ben három vereséggel, 6 kapott és 0 rúgott góllal estek ki a csoportkörből.

Idén viszont sokkal jobb jobban eredményt hozott nekik a hatékony minimálfocijuk. El Salvadortól 1-0-ra kikaptak, Hondurast 1-0-ra legyőzték, majd az utolsó csoportmeccsen 1-1-es döntetlent játszottak Jamaicával, így 4 ponttal és nullás gólkülönbséggel továbbjutottak a csoportból. A philadelphiai negyeddöntőben az Egyesült Államok is csak 1-0-ra tudta legyőzni a jól védekező curaçaóiakat.