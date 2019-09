Furcsa ügynöki rendszer a Felcsútnál

A legügyesebb magyar vállalkozó, azaz Mészáros Lőrinc által vezetett Talentis Group Zrt. és Papp Bence, a Puskás Akadémia nemzetközi igazgatója idén február 25-én megalapították a BePro Career Agency nevű céget, majd két hétre rá be is jegyezték.

Eleinte nem volt egyértelmű, hogy a Mészáros-birodalomhoz hogy fog kapcsolódni az új vállalat. Mostanra viszont kiderült a Transfermarkt (a legrészletesebb, közösségi alapú játékos- és klubadatbázis) adatai alapján, hogy egy dolgot biztosan csinál a cég: játékosügynöki tevékenységet.

Fotó: transfermarkt.co.uk

Ezzel pedig egy seregnyi problémát hoztak létre. Eleve nem szerencsés, ha a klub alkalmazottja külön játékosügynök is. Nem nehéz belátni, hogy miért: komoly befolyásolási potenciált kap egy klubon belülre kerülő ügynök.

Elég arra gondolni, hogy ha a klub fiatal focistája esetleg nem vele akar szerződni, akkor fennáll a veszély, hogy könnyebben eléri, hogy az a gyerek ne is játsszon akkor. Vagy fordítva, hogy inkább azok játsszanak, akikből külön pénze lehet. A legkönnyebb talán úgy megérteni ezt az érdekellentétet, hogy például ezért nem az edzők a játékosügynökök, holott jó esetben ők ismerik a legjobban az adott klub focistáit.

A FIFA és nyomában az MLSZ külön tiltja is a hasonló együttállásokat. Nem is csak a sportszervezetek alkalmazottai nem lehetnek ügynökök, de a sportcsapatokhoz "kötődő" gazdasági társaságok közvetett tisztségviselői sem, a honlapon fennlévő szabályzat alapján.

Fotó: mlsz.hu

Azt csak a BePro tudja, hogy mikortól kezdtek el ügynökösködni, de Papp Bence ügyvezető március 7-én még biztosan a Puskás Akadémia nemzetközi igazgatójaként nyilatkozott. Az új cég pedig február 25-től már előtársaságként végezhetett üzleti tevékenységet. Az akadémia honlapján már más szerepel nemzetközi igazgatóként, de az biztos, hogy Papp@pfla.hu-s címe is működik még.

Megkérdeztük az MLSZ-t az ügyben, akik azt írták, hogy mindent lehet csinálni, ami nem szabálytalan. Pontosabban:

Amennyiben egy klub a játékos és a klub rövid- és hosszú távú érdekeit szem előtt tartva helyettesíti a független, elsősorban a saját rövidtávú érdeküket követő ügynökök tevékenységét, az előnyökkel és hátrányokkal járhat, amelyet a klubnak kell és van joga mérlegelni, a szabályok betartása mellett.

Arról pedig "hatáskörükbe tartozó ismereteik" szerint nem tudnak, hogy BePro szabálytalan lett volna. Megkérdeztük őket arról is, hogy mit jelent az, hogy "a közvetítő közvetve sem tölthet be tisztséget sportszervezethez kötődő szervezetekben", és hogy mondjanak konkrét példát arra, hogy mi az ami még belefér vagy nem fér bele. De erre nem akartak válaszolni.

De az, hogy ez az MLSZ szabályaival megfér-e vagy sem, igazából szinte lényegtelen. Ahogy a magyar foci tetszőleges szereplőjétől elég öngyilkos ötlet lenne ujjat húzni Orbán Viktor kedvenc csapatával, amikor az államtól és az állami tisztségviselők baráti javaslatait megfogadóktól érkezik lényegében az összes pénz az iparágba.

Mészáros papíron kivonult

De vissza a céghez! A Mészároshoz szorosan köthető Talentis ugyanakkor az alapítás után egy hónappal inkább mégis kivonult az ügynökcégből, átadta a helyét a szintén Mészáros közelében működő MATAK -nak, amelynek Mészáros bizalmasa, Vida József a vezetője . Nem került így nagyon távolra ez a tulajdonrész se, bár így az akadémia kuratóriumi elnöki tisztségét is betöltő Mészáros Lőrincnek papíron az alapításon túl most már nincs köze az új játékosügynökséghez.

Vida nem egy fociőrült Vidát saját Vidát saját bevallása szerint mintha kevésbé hozná lázba a foci, tévében nem nézi, inkább az állattartás érdekli, és akkor lenne a legboldogabb, ha eladhatná mindenét, és bezárkózhatna a farmjára az állatokkal.

A Transfermarkton szereplő adatok alapján minden eddigi BePro játékos 18 és 20 év közötti, és vagy még most a Felcsúté a játékjoga, vagy nemrég még ott játszott. A Transfermarkt lassabban frissül, szóval mára több játékosuk is lehet, de úgy tűnik, hogy először rögtön a legfiatalabb kvázi saját, azaz felcsúti játékosokra mentek rá. Ez etikailag akkor is megkérdőjelezhető, ha papíron minden szabályt betartottak.

A magyar fociban ráadásul a fiataloknak egyre kevesebb lehetőséget adnak a klubok, közülük is kiemelkedően kevés játékperc jut nekik Felcsúton. Egy fiatal játékos esetében pedig akár egy rövidebb indokolatlan száműzetés is törést hozhat a sportoló fejlődésében. Ki az a hülye, aki ebben a helyzetben még azt is megkockáztatná, hogy nem a főnökhöz kapcsolható, egy nem régi igazgató által frissen beüzemelt ügynökséggel szerződik, amikor megkeresik?

Ahogy az a helyzet is új kérdéseket vethet fel, hogy ha kialakul a Puskás Akadémia és az Eszék érdekköre körül egy nemzetközi hálózat ehhez a csoporthoz szorosan kötődő játékosközvetítő céggel. Egy ilyen felállás ugyanis jócskán megkönnyítheti, hogy körön belül nehezebben követhetően áramoljanak a pénzek.

Megkerestük az ügyben a Puskás Akadémiát és a Be Pro-t is, azzal, hogy szerintük rendben van-e ez a helyzet, illetve hogy a felmerülő zsarolási potenciált hogyan tudja kivédeni a klub. De nem válaszoltak semmit a megkereséseinkre.

Borítókép: Nemzetközi labdarúgó-mérkőzés közönsége a Puskás Akadémia Pancho Arénájában. MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba