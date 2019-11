Kiizzadt egy pontot a Ferencváros a CSZKA ellen az EL-ben

A CSZKA Moszkva elleni hazai Európa Liga-meccsen voltak lehetőségei a Ferencvárosnak, ugyanakkor a vendégek is sokszor veszélyeztettek, a vége 0-0 lett. Ezzel még mindig maradt esélye a magyar csapatnak a továbbjutásra.

A Ferencváros első győzelmét szerezte az Európa Liga csoportkörében két hete az orosz CSZKA Moszkva ellen, csütörtök este megint a moszkvaiak ellen léptek pályára, csak most hazai pályán. A magyar csapatnak kellett a pont, hogy versenyben maradjon a továbbjutásért.

A Ferencváros kezdett jobban: a hatodik percben Nguen kapott egy hatalmas indítást, de a tizenhatoson belül nem tudta jól átvenni a labdát, úgyhogy komolyabb veszély sem tudott kialakulni. Ráadásul szinte rögtön válaszolt a vendégcsapat, mert az előző EL-meccsen nagy formában lévő Dibusznak egy csúsztatás után kellett védenie.

A gyors ütésváltás után sem nagyon vettek vissza a csapatok, és ha nem is érték egymást a komoly helyzetek, de akadtak kisebb lehetőségek mindkét oldalon. Úgy a huszonötödik perc környékére fogyott el a kezdeti a lendület, és ült le a meccs. Sárgákból viszont volt bőven, az első félidőben ötöt is kiosztott a játékvezető. A 35. percben Boli kapott egy ígéretes labdát, a tizenhatoson belül lőhetett volna, azonban addig gondolkodott, hogy mihez kezdjen, amíg simán szerelték. Támadásban amúgy viszonylag sok hiba csúszott be a Fradinál, többször egy jó labdaátvételen vagy pontosabb passzon múlt, hogy komolyabb lehetőség alakuljon ki. A félidőt 0-0-val zárták a csapatok.

A szünet után a meccs addigi legnagyobb helyzetével kezdett a CSZKA: Csalovot ugratták ki remekül, aki úgy hét-nyolc méterről esetlenül emelt egyet, a labda ugyan elment Dibusz mellett, viszont a kaput is elkerülte. Az igazán komoly hazai helyzetre egészen a 61. percig kellett várni, amikor Nguen lövése megakadt, és Blazic előtt kötött ki az ötösnél, a Ferencváros-játékos a már fekvő kapust találta telibe. Megint az történt, hogy majdnem góllal válaszolt a moszkvai csapat: egy beadás után Dibusz rossz helyre tolta ki a labdát, ami Sigurddson elé került, aki a kapu előtt üresen maradt, ám nem tudott betalálni. Neccesebb időszak volt ez a hazaiaknak, mert nyomás alá kerültek, és jöttek a kisebb-nagyobb orosz helyzetek, de sikerült megúszni kapott gól nélkül.

A Ferencváros leginkább abban bízhatott, hogy kontrából vagy fellőtt labdából dolgoz ki helyzeteket, Bolinak akadt is egy ilyen lehetősége, azonban túlságosan kisodródott az indítás után. A 78. percben már csak fél méterre volt a góltól a vendég csapat: Sigurdsson egy beadás után sután találta el a labdát, ami elment az egyik Fradi-védő lábai között, Dibusznak vissza kellett vetődnie, hogy a gólvonal előtt megfogja.

Ezután a Fradin volt a sor: Civic éles szögből, tizenhat méterről szúrta rá a labdát, amit Akinfejev kapus a kapufa segítségével védett. A hajrában beállt Varga Roland, aki a CSZKA elleni moszkvai meccset eldöntötte, ezúttal ő sem tudott betalálni. A végén még volt egy kiállítás az oroszoknál lökdösés miatt, de ez nem osztott, nem szorzott, 0-0 lett a végeredmény.

A Ferencváros-edző Szerhij Rebrov a mérkőzés után azt mondta, hogy fegyelmezetten játszott a csapata, ennek köszönhetően alakított ki helyzeteket, a végére kicsit elfáradtak, ám Bajnokok Ligája-szintű csapat ellen szereztek pontot, ezért mindenki elégedett lehet az eredménnyel.

A döntetlen és az Espanyol 6-0-s győzelme a csoport másik meccsén azt jelenti, hogy a csoport élén az Espanyol áll 10 ponttal, a Ludogorecnek 6 pontja van, a Ferencvárosnak 5, a CSZKA-nak pedig egy. Legközelebb az Espanyolt fogadja a Fradi, november 28-án rendezik a meccset.

Szerhij Rebrov, a Ferencváros vezetőedzője:

„Nehéz mérkőzés volt, jobban játszottunk, mint az első találkozón, amit részletesen kielemeztünk. Azt gondolom, megérdemelten szereztünk ma pontot. A továbbjutásról továbbra sem szeretnénk beszélni, pontokat akarunk gyűjteni, ha lehet jól játszani és akkor meglátjuk, mire lesz az elég" – értékelt a Fradi edzője.

Viktor Goncsarenko, a CSZKA Moszkva vezetőedzője.

„Szomorúak vagyunk, hogy nem sikerült megszakítanunk a rossz sorozatunkat. Véleményem szerint egy kicsivel talán közelebb álltunk a győzelemhez, de nem játszottunk elég agresszívan. Védekezésben ugyan sikerült előre lépnünk, de a helyzetek kihasználásával továbbra is problémáink vannak" – mondta Viktor Goncsarenko, a CSZKA Moszkva vezetőedzője.

Európa-liga, H csoport, 4. forduló:

Ferencváros-CSZKA Moszkva (orosz) 0-0

Groupama Aréna, 18 153 néző, v.: Stavrev (macedón)

kiállítva: Nababkin (91.)

sárga lap: Ihnatyenko (18.), Skvarka (20.), Haratyin (25.), Botka (74.), Frimpong (91.), illetve Bijol (19.), Vlasic (28.), Nababkin (85., 91.

Ferencváros: Dibusz - Lovrencsics, Botka, Blazic, Civic - Haratyin, Ihnatyenko - Zubkov, Skvarka (Varga R., 84.), Tokmac (Frimpong, 90.) - Boli (Isael, 82.)

CSZKA Moszkva: Akinfejev - Karpov, Gyivejev, Magnússon (Nababkin, 81.) - Mário Fernandes, Ahmetov (Bistrovic, 58.), Bijol (Kucsajev, 63.), Obljakov - Sigurdsson, Vlasic - Csalov