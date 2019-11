Anglia 7-0-ra, Portugália 6-0-ra nyert Eb-selejtezőn

Anglia gálázva, 7-0-s győzelemmel jutott ki a 2020-as futball-Európa-bajnokságra, második helyen a csehek is továbbmentek. Portugália egy 6-0-s győzelemmel van ehhez közel. A franciák csoportjuk leggyengébbjével szenvedtek meg, de nekik is összejött az Eb.

Az A csoportban még nyílt volt a küzdelem az utolsó előtti fordulóban, a 15 pontos Anglia, a 12 pontos Csehország és 11 pontos Koszovó is esélyes volt a kijutásra.

Az angolok hatból öt meccset nyertek, és nem is akárhogy, mindig jól megszórták az ellenfelet, az egyetlen Csehországtól elszenvedett 2-1-es vereséget kivéve. Bulgáriát először négy, majd hat góllal tömték ki, a csehek Angliában ötöt kaptak, ahogy Montenegró és Koszovó is. Anglia ezúttal is félelmetesen játszott.

A 11. percben Oxlade-Chamberlein lőtte az első gólt, de ezután még negyedóra sem telt, és Harry Kane már kettőnél járt, először szabadrúgás, másodszor szöglet után fejelt kapuba meglehetősen könnyedén. A negyedik gólnál is pontrúgásból indult az akció, de Rashfordnak a teljesen elbizonytalanodó védelem is a segítségére volt. A kapus még kiütött egy fejest, de a kipattanó után már tehetetlen volt a kavarodásban. A 37. percben újra Kane következett, ezúttal lábbal, ismét egy remek beadást kapott az ötösön, nem tudtak hozzáférni a védők, laposan lőtt a hálóba.

A második félidőben már nem pörögtek annyira az angolok, de azért két gólt még így is szereztek. A 66. percben a kapu előtti tumultusban Sofranac próbált tisztázni, de mentési kísérletéből, hatalmas, léc alá vágott öngól lett. A 7-0-t pedig Abraham hozta össze, az ötösön nyúlt bele jól egy beadásba. Anglia így hazai pályán, óriási győzelemmel vívta ki a továbbjutást.

A cseheknek hazai pályán nagy szükségük volt a győzelemre a továbbjutáshoz, és ha nehezen is, de összehozták a három pontot. A gól nélküli első félidő után az 50. percben Koszovó került előnybe, a lendületből érkező Nuhiu a 16-osról fejelt kapuba. A cseh válasz nem érkezett túl gyorsan, Král a 71. percben egyenlített egy 20 méteres lövéssel, majd nyolc perc múlva szöglet után fejelt kapuba, és így 2-1-re nyert csapata, amivel elérhetővé vált az Eb is.

tab

A B csoportban az egyik továbbjutó már korábban megvolt, Ukrajna van kint az Eb-n, a másik kiadó helyért a forduló előtt 11 pontos Portugália és a 10 pontos Szerbia versenyzik. Csütörtökön mindkét csapat számára kötelező volt a győzelem.

A portugálok a leggyengébb Litvániát fogadták, és elég hamar eldöntötték a meccset. A 7. percben Cristiano Ronaldo egy büntetőgóllal kezdett, majd a 22.-ben egy remek tekeréssel növelte az előnyt.

A második félidőben még jobban belehúzott Portugália, az 52. percben Pizzi lőtte be a harmadik góljukat egy szépen kipasszolt támadás végén, majd pár perccel később egy kapus hiba után Goncalo Paciencia szerzett könnyű gólt. A litvánok a bal oldalukon nagyon sebezhetőek voltak, a 63. percben gyors labdajáratás után teljesen szétzilálták a portugálok a védelmet, és Bernardo Silva is betalált.

A hatodik gólt viszont a jobb oldalon betörő Ronaldo szerezte. Először még megállították a védők, nem feltétlenül szabályosan, de az akció mehetett tovább, és Ronaldo kicsit botladozva, közelről lőtt a kapuba, már három gólnál járt, és állította be a 6-0-s végeredményt.

A szerbek is jól kezdték a meccsüket Luxemburg ellen. A 11. percben Mitrovic bújt ki ügyesen a védője mögül és fejelt kapuba, majd a félidő végén egy látványos, húszméteres emeléssel duplázott.

A második félidő elején Rodrigues szépített, de a szerbek megint növelték az előnyt, a 70. percben Radonjic bombázott kapuba. A hajrára elég izgalmas lett a meccs, mert öt perccel később egy jó kontra végén Turpel fejelt kapuba, megint csak egy volt a különbség, és végül 3-2 is maradt az eredmény. A szerbek és a portugálok között így majd az utolsó forduló dönt majd.

tabella

A H csoport a török-izlandi meccsel indult, a vendégek győzelmi kényszerben voltak, de végül egyelőre le kell mondjanak az Eb-ről. A 0-0-s eredmény a törököknek kedvezett, már húszpontosak, így az utolsó fordulótól függetlenül már kijutottak.

Az izlandiak még a franciák vereségével maradhattak volna életben, de ez a szenzáció sem jött össze. Pedig meglepetéssel indult a meccs, a csoport utolsó helyezettje, Moldova szerzett vezetést A 9. percben Lenglet még másodszorra sem tudta hazafejelni a labdát, Mandanda kapus is hezitált a kijövetellel, Ratá viszont elég erőszakos volt, megkaparintotta a labdát, és ellőtte mindkét francia mellett.

Az előny a 35. percig tartott ki, amikor is Varane fejelt kapuba, miután a moldovai kapus kiejtette a a kezéből a labdát. A moldovaiak erősen reklamáltak, mert Giroud az érkező beívelésnél, felugrás közben a labda felé kapott.

A meccs hajrájában is Giroud volt a főszereplő, miután a betörő Digne-t felvágták az ötösnél, ő lőtte be a büntetőt és szerezte meg a franciáknak a 2-1-es győzelmet, ami Eb-t is ért.

A török-izlandi 0-0-ja miatt az Albánia–Andorra-mérkőzésnek sem volt már igazán nagy tétje, az albánok sem juthattak ki egyenes ágon, esetleg a csoport harmadik helye jöhet össze nekik az utolsó körben. Az albánok jól startoltak, a 6. percben egy beívelés után Balaj közeli fejesével vezettek, de csak 12 percig. Christian Martínez egyenlített, szintén egy szélről érkező beadás után.

A második félidő Christian Martínez duplázott, de nem sokáig volt az előny Andorránál, Manaj egyenlített,2-2 is lett a végeredmény.

tabella