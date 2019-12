Kubatov szerint ez volt a Fradi aranyéve

Sajtótájékoztatót tartott csütörtökön a Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor és a klub vezérigazgatója, Orosz Pál. Az eseményen szó volt az Európa Liga-szereplésről és a klub szerdai, békéscsabai Magyar Kupa-kieséséről is, bár utóbbiról csak érintőlegesen.

A klubnak még van esélye továbbjutni az Európa Ligából az utolsó csoportforduló előtt, ehhez az kell, hogy idegenben verje a bolgár Ludogorecet.

Szűken véve egy győzelemre vagyunk az Európa Ligában a továbbjutástól. Az elmúlt 30 évben magyar csapat nem jutott tovább a csoportból. A bolgárok nem legyőzhetetlenek, a három egymás elleni meccsből kétszer legyőztük őket

- mondta Kubatov az újságírók előtt arra utalva, hogy nyáron a selejtezőkön oda-vissza verték a mostani ellenfelet, ami aztán a jelenlegi csoportkörben 3-0-ás győzelemmel vágott vissza Pesten.

Legutóbb 2004-ben szerepelt tavasszal is magyar csapat Európában, a Debrecen a Brugge-gel játszott, de akkor még nem volt csoportkör. Kubatov értékelte 2019-et is.

"Fantasztikus év van mögöttünk.

Mi csak úgy hívjuk, az aranyév.

Nem tudom, volt-e ilyen sikeres éve a Fradinak a rendszerváltás óta. Ha a labdarúgásról beszélünk, a nemzetközi eredményesség volt a cél, amit elértünk és itt vagyunk egy meccsre a továbbjutástól. Felépült egy stadion, vannak eredményei a csapatnak, nézőszámban ötezer-ötszázról tizenegyezerre mentünk fel kilenc év alatt. Nehéz döntést hoztunk, amikor Thomas Doll helyére Szerhij Rebrov érkezett. Pokoli nehéz ember, amilyen én is vagyok, de hatalmas munka van mögötte, ezért végtelen elégedettséggel ülök itt, annak ellenére, hogy tegnap kiestünk a Magyar Kupából.”

Orosz elmondta, a játékoskeret becsült értéke 20 millió euró, ami még mindig töredéke az EL-ellenfél Espanyolénak, de növekszik. Az EL még több pénzt hozhat, bár Orosz elveszett pénzről beszélt az Espanyol elleni legutóbbi csoportmérkőzésen, az utolsó percekben bekapott gól miatt.

"A Bajnokok Ligája és az Európa Liga között financiálisan nagy differencia van. A BL-ben 570 ezer eurót ér egy pont, ebből is látszik, hogy az Európa Ligához képest egy más kávéház. Pontos bevételt még nem tudok mondani, hiszen még versenyben vagyunk. Van egy prémiumrendszerünk, amiből a játékosok és a vezetőedző is kap. Amikor Rebrovval megállapodtunk, akkor alacsony összegért vállalta el a munkát, és kijelentette, részese akar lenni a sikernek. Most jól keres, európai fizetése van. Sajnos

az Espanyol ellen az utolsó percben kapott góllal 380 ezer eurót (125 millió forint) veszítettünk"

- írta meg a Csakfoci.hu Orosz szavait. A Fradi sok idegenlégiósa miatt is kapott kérdést a vezetőség, erre így felelt Orosz:

Nem biztos, hogy az a cél, hogy magyar játékosokkal legyen tele a klub, szeretnénk, de nekünk nemzetközi szinten kell eredményeket elérnünk, és ha nincs annyi magyar játékos, akiket be tudnánk tenni, akkor külföldiekhez kell nyúlni.

(Via Csakfoci.hu és Ns.hu)

(Borítókép: Kubatov Gábor. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)