Fradi-edző: Száz százalék, hogy büntető volt

Az NB II. tizedik helyezettje búcsúztatta az NB I. listavezetőjét. A kupában nyolcaddöntős a Mezőkövesd és a Dunaújváros is.

Az egyenlítés is csak a 95. percben jött össze. Az első félidőt uralta a Fradi, de a másodikban a 24. perctől előnyben lévő bolgárok irányították a játékot. A magyar csapat a csoport 3. helyén zárt.

A Ferencváros 1-1-et játszott a bolgár Ludogorec otthonában, így nem jutott be az Európa Liga legjobb 32 csapata közé, harmadik lett csoportjában. Szerhij Rebrov a csütörtöki meccsben is látott pozitívumot, a játékosok szerint is fejlődtek a sorozat alatt.

A Fradi korábban a Bajnokok Ligája selejtezőjében is játszott a Ludogoreccel, így idén összesen négyszer meccseltek egymással.

„Most játszottunk az elmúlt négy meccsből a legjobban. Nem látszott a különbség a két csapat között. Az első perctől próbált támadni az ellenfél, ami nagyon jó volt, kihasználta a kontratámadásait, de mi is kialakítottuk a helyzeteinket. És száz százalékig biztos, hogy büntető volt az első félidőben" – értékelt Rebrov a Sport1 Tv-nek.

„Kis rehabilitáció jön, aztán a következő meccs. Ha ezen a szinten akarunk focizni, a magyar bajnokságban is teljesíteni kell" – mondta az edző.

„Egész meccsen éreztük, hogy van esélyünk, az utolsó másodpercig bíztunk a továbbjutásban, sajnálom, hogy így alakult a vége, nagyon szomorúak vagyunk" – mondta Botka Endre, a csapat hátvédje.

„Kétfajta érzés van bennünk, közel voltunk, és készültünk a továbbjutásra, nagy szenzáció let volna. De az minket dicsért, hogy egy győzelemre voltunk csak ettől. Elég kiegyensúlyozott volt a sorozat, négyszer ikszeltünk, egyszer nyertünk, egyszer kikaptunk, szépen helytálltunk. Megéreztük az EL-ízét, remélem, hogy ez hasznunkra válik. Rengeteget fejlődtünk, sokkal nagyobb önbizalommal léptünk a pályára. Ha együtt dolgozunk és fegyelmezettek vagyunk – sok elemet be kell még tartanunk –, akkor rutinnal előrébb léphetünk. Egyszer sem voltunk esélyesek, de szép eredményeink lettek" – értékelte az egész sorozatot Sigér Dávid középpályás.