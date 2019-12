Magyar kézbe került a kassai futballklub

A Leisztinger Tamáshoz tartozó Arago Csoport lett a szlovák másodosztályban szereplő FC Košice többségi tulajdonosa, írja az MTI. A Košice Facebook-oldalán megjelent közlemény szerint az Arago 37 százalékos tulajdonrészt szerzett az egyesületben. A klub az 1997-ben a Bajnokok Ligájában is szereplő, de azóta megszűnt 1. FC Kosice utódja.

Az Arago Csoport az elmúlt években nemcsak Magyarországon, hanem a környező országokban is kialakított egy jelentősebb befektetési portfóliót. A sport, azon belül is a futball ráadásul ismerős terep számunkra, hiszen nyolc éve az egyik legnépszerűbb magyar futballklub, a DVTK többségi tulajdonosai is vagyunk