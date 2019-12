Szoboszlai csapattársát elvitte a Liverpool

A klubvébé miatt a komplett kezdőcsapatát lecserélte a Liverpool, nem is volt nehéz dolga a birminghamieknek.

A Liverpool szerdán bejutott a klubvilágbajnokság döntőjébe, most pedig hivatalosan is megerősítette, hogy leigazolták a japán szélsőt, Minamino Takumit a Red Bull Salzburgtól, a 24 éves játékos január 1-jén csatlakozik majd az új csapatához. Minamino szerdán már át is esett az orvosi vizsgálatokon, és ötéves szerződést írt alá a Liverpoollal, ahol a 18-as számú mezt fogja viselni.

Az álmom volt, hogy a Liverpool játékosa lehessek. Nagyon izgatott vagyok, hogy ez most valósággá vált. Az egyik célom volt, hogy a Premier League-ben játsszak, azt gondolom, ez a világ legjobb bajnoksága. Úgy gondoltam, hogy ha egyenletesen fejlődik a pályafutásom, akkor egyszer eljuthatok erre a szintre, arra azonban nem gondoltam, hogy pont a Liverpool játékosa lehetek. Nagyon boldog vagyok, alig várom, hogy végre pályára léphessek

– nyilatkozta a klub honlapjának. A célja az, hogy megnyerje az angol bajnokságot és a Bajnokok Ligáját is, valamint szeretne a csapat hasznos tagjává válni.

Fotó: Liverpoolfc.com

Minamino a Cereza Oszakában játszott, 2015-ben innen igazolt a Red Bull Salzburghoz. Az osztrák csapatban 199 mérkőzésen 64 gólt szerzett, és nyert öt bajnoki címet. Az idei szezonban a Bajnokok Ligája főtábláján is szerepelt a Salzburg, ahol éppen a Liverpoollal egy csoportba kerültek. Minamio mindkét Liverpool elleni meccset végigjátszotta, ez elsőn gólt is lőtt, és gólpasszt is adott. A hírek szerint itt hívta fel magára a Liverpool vezetőedzőjének, Jürgen Kloppnak a figyelmét.

Sadio Mané és Naby Keita után Minamino már a harmadik játékos lesz a Liverpool keretében, aki korábban a Red Bull Salzburg játékosa volt. Éppen ezért azt várják, hogy gyorsan be tud majd illeszkedni a csapatba és a taktikába, mivel Jürgen Klopp irányítása alatt a Liverpool is hasonló stílusban játszik, mint a Salzburg.

„Ez egy mesés hír, nagyszerű igazolás” – mondta Klopp, aki szerint nem kell bemutatni Minaminót a Liverpool szurkolóinak, mivel már jól ismerhetik a képességeit: nagyon gyors, nagyon okos, jól találja meg a helyet a vonalak között, labdával és labda nélkül is bátran játszik, megfelelő csapatjátékos. Klopp azt is elmondta, hogy a BL-tapasztalata nagy bónusz volt a leigazolása mellett.