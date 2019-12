Megint a rasszista szurkolók miatt áll a bál Angliában

A Chelsea 2-0-ra verte a Tottenhamet. Hasba talpalás, rasszista rigmusok is voltak a meccsen.

Az angol Hivatásos Labdarúgók Szervezete (PFA) vizsgálatot követel a Tottenham-Chelsea-meccsen történt rasszista inzultusok miatt, írja a BBC.

A Premier League 18. fordulójának rangadóján a Chelsea 2-0-ra nyert a Tottenham otthonában. A 62. percben Anthony Taylor játékvezető azonnal kiállította a Tottenham dél-korai játékosát, Szon Hung Mint, miután az rugó mozdulatot tett a Chelsea német védője, Antonio Rüdiger felé.

A döntést a Tottenham egyes szurkolói nehezen viselték, és majomhangokat utánozva provokálták Rüdigert. Ezt a német védő szóvá is tette a csapattársainál és a játékvezetőnél, aki aztán meg is szakította a mérkőzést. A stadion hangosbemondója többször is figyelmeztette a közönséget, hogy a rasszista magatartás zavarja a játékot. Eközben a Chelsea kapusát, Kepát apróbb tárgyakkal dobálták meg a nézők.

A történtek után a Tottenham bejelentette, hogy a lehető legkeményebb intézkedéseket teszi meg, és alaposan ki fogják vizsgálni az esetet.

A rasszizmus egyetlen formája sem fogadható el, és nem tolerálható a stadionunkban.

– írja a klub közleménye.

A játékosokat képviselő szervezet elmondta, hogy dühösek és felháborodottak amiatt, hogy a Premier League-ben a nézők így viselkednek a pályán lévőkkel. „Világosság vált, hogy az Egyesült Királyságban a futballisták a rasszista támadások célpontjaivá váltak, de ezzel nincsenek egyedül. A PFA kiáll minden játékos mellett, akit diszkrimináció ért. Az ő nevükben is folytatni fogjuk a harcot a rasszizmus ellen” – áll a PFA közleményében.

Úgy érzik, hogy elérkezett idő, hogy mindegyik irányító testület együttes erővel lépjen fel, hogy véget vessenek az erőszak ilyen formájának. Arra szólítanak fel minden klubtulajdonost, hogy működjön együtt a rendőrséggel, és minél gyorsabban találjanak megoldást erre a problémára. Rüdiger a meccs után a Twitter-oldalán reagált a történtekre.

Szomorú látni, hogy a rasszizmus újra megjelent egy meccsen, de fontos, hogy erről nyíltan beszéljünk, és ne felejtsük el néhány nap elteltével mint korábban. Nem akarom az egész Tottenhamet belevonni ebbe, mert tudom, hogy csak néhány idióta volt az elkövető. A Tottenham-szurkolóktól is rengeteg támogató üzenetet kaptam az elmúlt néhány órában. Remélem az elkövetőek hamarosan megtalálják és megbüntetik őket. Szégyen, hogy 2019-ben még mindig erről kell beszélni, mikor lesz már ennek vége?

– írta Rüdiger. A mérkőzés után a Chelsea csapatkapitánya, Cesar Azpilicueata elmondta, hogy Rüdiger szólt neki, hogy a lelátóról majomhangokat hall, és mint csapatkapitány, ezt jelezte is a játékvezetőnél.

Az elmúlt időszakban elszaporodtak az ilyen, és ehhez hasonló rasszista inzultusok az angol bajnokikon. Egy éve a Manchester City játékosát, Raheem Sterlinget provokálták így a Stamford Bridge-en, ami után egy Chelsea-szurkolót örökre ki is tiltottak a stadionból. Sterlinget aztán az angol válogatott Eb-selejtezőin is megtalálták a majom hangokat utánzó nézők. A december 7-én lejátszott manchesteri derbi után egy City-szurkolót tartóztattak le, mert majomhangokat utánozva provokálta a Manchester United brazil játékosát, Fredet.