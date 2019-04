A Barca takarékon verte az MU-t, remek Juve-iksz Amszterdamban

Manchester United-Barcelona 0-1

A Barca szokásos kezdőjét egy helyen bontotta meg, jobbhátvédben Sergi Roberto helyett Semedo kezdett. A United-edző Solskjaer többet változtatott, csak két csatárt tett föl, Lukakut és Rashfordot, a harmadikat, Martialt és a szintén támadó Lingardot is csak a padra ültette, és inkább a szélsőhátvéd Dalotot nevezte a kezdőbe, a középpályára, egy 4-4-2-höz.

A Barca erősen kezdett, az első hat percben 89 százalékban volt nála a labda, és a 12. percben, első helyzetéből meg is szerezte a vezetést. Messi kapott nagy labdát a tizenhatosra, ballal nem ért hozzá túl jól, de remekül ívelte középre, Luis Suarez az ötösre fejelt, és a labda a hálóban kötött ki.

A vendégörömöt lelőtte a partjelző, aki nagyon határozottan lest jelzett, de a BL-ben tavaszra bevezették a videóbírót, ami gyorsan leleplezte az igazságot, nem volt les, 0-1.

A gólt először Suareznek adták, de az ismétlésből már jól látszott, a labda Shaw-n pattant meg, és jutott a kapuba, öngól volt. Coutinho a vonalon még megpróbált belefejelni, sikertelenül.

A Barca mintha ekkor nem hogy a meccset, de a párharcot is befejezettnek tekintette volna, a koncentrációja csökkent, a csapat pontatlanná vált, igaz, így is tartotta a hazaiakat.

A 30. percben jött az első veszélyesebb hazai támadás, McTominay csinálta meg a cselt Piqué mellett, aki enyhén eltalálta a lábfejét, a unitedes esett, de spéttel, a bíró továbbengedte a játékot, és a videóbírója sem szólt neki, hogy meg kéne nézni a büntetőgyanús esetet.

12 Galéria: BL-negyeddöntő - Manchaster United - Barcelona Fotó: Lee Smith

Rocchi mégis fújt, Messi feküdt vérző orral a füvön: azelőtt került a földre, hogy McTominay megkapta volna a labdát, Smalling ment bele nagy rössel, és a visszalendülő karjával orrbavágta. A bőr szakadt fel az orrán, kis ápolás után folytatta.

A 35. percben Suarez tartotta meg a labdát a United tizenhatosán, Smalling kipöckölte azt, az érkező Coutinhónak, akinek lapos lövését okosan, lábbal védte De Gea.

A 38. percben jött az első igazi hazai helyzet, Dalot kapott tökéletes labdát a fejére, de az ötös sarkáról ügyetlenül stukkolt, keresztbe a kapu előtt.

A szünet 0-1 volt, a Barca a második félidőre az öltözőben maradt, a United uralta az első 10 percet - amelyben

Busquets ki kellett volna állítani.

A szétszórt katalán irányító már a 18. percben beszedett egy jogos sárgát, az 50. percben pedig feltartott karjában akadt el egy angol beadás a kaputól úgy 25 méterre. Tök egyértelmű kéz volt, Rocchi bíró nem látta, és mivel sárgát nem lehet videózni a FIFA és az UEFA szabályai szerint - másodikat se -, a középpályás megúszta az esetet. Nagy mázlija volt, hogy a kiváló szögben álló partjelző sem vett észre semmit.

A Barca átvészelte nagy helyzet nélkül, és az 55. percre nagyjából összeszedte magát a sokkal strammabb második félidei United ellen. Cserélt is Valverde Barca-edző már a 65.-ben, Coutinho helyett Vidal, Arthur helyett Sergi Roberto jött be.

Egy perc múlva a Unitedben Lukakut Martial váltotta, csatár helyett csatár jött, majd érkezett Lingard is.

A cserék ellenére csak az utolsó 10 percben pörgött fel újra a meccs, Messi lőtt szabadot 22 méterről: a sorfal alatt próbálkozott, a labda át is jutott, de a sorfalban helyezkedő Busquetsen megpattant, lelassult, az amúgy jó felé vetődő De Gea simán visszaért rá.

Rögtön az ellentámadásból jött a legnagyobb United-helyzet, Rashford lépett ki a tizenegyespont előtt egyedül, de Piquének sikerült kipöckölnie a labdát.

A United az utolsó percekben és a három perces hosszabbításban még egy utolsó attakra indult volna, de a Barca eldugta a labdát. Valverde még cserélni akart, 87:00-t ütött az óra, Alena már ott állt a partvonalnál, de ezután öt percen át nem állt meg a játék, mert a csapattársak nem vesztettek labdát, vagy azonnal visszaszerezték, és újra passzolgattak. A 93. perc elején Vidal szánta meg Alenát, faultolt a félpályánál, így a 21 éves középpályás beállhatott Busquets helyére. A maradék 80 másodpercben labdához már nem ért.

A Barcelona 80 percet takarékon játszott, de így is győzött, történetében először verte idegenben a Manchester Unitedet. Hat nap múlva favoritok a visszavágón is, de az előző körben a PSG 2-0-ra nyert az Old Traffordon, aztán mégis kiesett.

a

Ajax-Juventus 1-1

A Real-verő Ajax a Juventustól sem rettent meg, Erik Ten Hag csapata már az első perctől kezdve lerohanta az olaszokat, és a mérkőzés nagy részében egyértelműen dominálta is a játékot.



A hollandok legaktívabb játékosa a marokkói Hakim Ziyech volt, aki az első 25 perc alatt háromszor is próbálkozott, két lövését bravúrral kellett védenie Szczesnynek.







A szerb Tadic is nagy formában játszott, ahogy úgy általában mindenki az Ajaxból, a Juventusnak csak elvéve akadtak lehetőségei, Ronaldót is nagyon szépen kivették a játékból a holland védők.



Az első félidő egyértelműen az Ajaxé volt, de végül mégis a Juve örülhetett: az addig szinte semmit nem csináló Ronaldo szerzett gólt egy pazar fejessel a 45. percben. Ez volt a portugál klasszis 125. gólja a Bajnokok Ligájában.

Az Ajax nem tört meg a bekapott gól után – olyannyira nem, hogy a második félidő legelején Neres azonnal egyenlített:







Nem volt kis gól, a brazil középpályás kiválóan csavart a kapu bal oldalába. Nagy formában van a Real kiverése óta.



A következő 20 perc ismét az Ajaxé volt, a hollandok megállás nélkül hajtottak. Előbb Neres lőtt egy les miatt érvénytelenített gólt, majd Schöne szöglete után fejelhetett Veltman, de a végig nagyon aktív Ziyech-nek is volt egy jó lövése 18 méterről.

13 Galéria: BL-negyeddöntő - Ajax - Juventus Fotó: Piroschka Van De Wouw / Reuters

A nagy rohanásban a mérkőzés végére elfáradt az Ajax, az utolsó percekben már inkább a Juventus akarata érvényesült, Douglas Costának még egy kapufája is akadt a hajrában, illetve Cancelo lecsúszott beadása is okozott némi veszélyt. De összességében a Juve egyszer talált kaput, Ronaldo góljánál.

A vége 1-1, a Juve nagy favorit a jövő keddi visszavágóra.

a