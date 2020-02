A labdarúgásban a téli átigazolási szezonok ritkán szólnak a klubok nagy bevásárlásairól, az átigazolási rekordok döntögetéseiről, és a kereteik drasztikus átalakításáról. Ennek ellenére a Bundesliga mostani szezonja akár történelminek is nevezhető abból a szempontból, mivel a öt legjobb európai bajnokság közül a legnagyobb költekezés itt volt. Két nagy tehetség is itt folytatja.

A Köln ellen is csak csere volt, így is duplázott, 5-1-re nyertek.

Az futballátigazolási piac január 1-jei kezdete óta az öt nagy futballbajnokság klubjai több mint 438 millió eurót költöttek eddig új játékosok leigazolására. Ebből eddig a legtöbbet, 125,45 millió eurót némi meglepetésre a Bundesliga csapatai verték el, pedig korábban nem volt ennyire jellemző az ilyen mértékű költekezés a német ligában. Ha a mérleg másik oldalát, a játékoseladásból származó bevételeket is figyelembe vesszük, akkor a német első osztály 18 csapata együtt több mint 90 millió eurós mínuszban zár.

A német klubok Korábban ilyen sokat még egy téli átigazolási szezonban sem költöttek.

A költésben hat csapat jár az élen, közülük is kiemelkedik Dárdai Pál volt csapata, a Hertha Berlin 63 millió eurós bevásárlása. Rajtuk kívül még a Borussia Dortmund és az RB Leipzig költött nagyobb összeget az elmúlt hónapban. Mindez talán nem független attól, hogy már évek óta nem volt ilyen szoros Bundesliga. Az első hat helyezett hét ponton belül van, és úgy tűnik, most lehet a legnagyobb esély arra, hogy valaki megtörje a Bayern München hét éve tartó dominanciáját.

Az új érkezők közül két fiatal tehetség is kiemelkedik, a Borussia Dortmundot választó 19 éves norvég csodacsatár, Erling Braut Haaland, és az RB Leipzig által leigazolt 21 éves spanyol szélső, Dani Olmo. Mindketten az elmúlt átigazolási időszakok legkeresettebb játékosai közé tartoztak, akikért egy rakás európai élcsapat versengett.

Az új Lewandowski

Erling Braut Haalandról jó egy évvel ezelőttig nem sokat lehetett hallani, hacsak nem a norvég vagy az osztrák bajnokság megszállott követője az ember. Legfeljebb a családneve lehetett ismerős, ugyanis apja, Alf-Inge Haaland a kilencvenes években, kétezres évek elején több szezont is lehúzott az angol bajnokságban. A megbízható védő játszott a korábban szebb napokat is látott Nottingham Forestben, a második aranykorát élő, és még nem csődbe jutó Leeds Unitedben, majd a bennmaradásért küzdő Manchester City csapatkapitánya lett. Második gyermeke, Erling Braut 2000. július 21-én született Leedsben.

Alf-Inge pályafutását a 2001-es manchesteri derbi törte meg, amikor a Manchester United kőkemény középpályása, Roy Keane a korábbi sérelmeit megtorolva, szándékosan szétrúgta a térdét. A sérüléséből igazán sosem épült fel, ezért 2003-ban, már 31 évesen visszavonult, ami után a Haaland család haza is költözött a norvég kisvárosba, Brynébe. Erling Braut játékos pályafutása apjáéhoz hasonlóan a norvég másodosztályú Bryne FK-ban kezdődött el.

Haalandot egy sikertelen hoffenheimi próbajáték után, 17 évesen a Ole Gunnar Solksjaer csapata, a Molde igazolta le, ahol aztán volt olyan meccse, amikor 17 perc alatt négy gólt lőtt a listavezető Brann-nak. Ez a legnagyobb klubok, többek között a Manchester United figyelmét is felkeltette, azonban Haaland nem akart olyan csapathoz igazolni, ahol nem jutott volna elég játéklehetőséghez, mint történt az a Real Madridot választó Martin Ødegaarral. Ebből a szempontból ideálisnak tűnt, hogy 2019 januárjában nem valamelyik sztárcsapatot, hanem azt a Red Bull Salzburgot választotta, ahol kiemelt figyelmet fordítanak a fiatal játékosok fejlődésére.

Az első salzburgi féléve jórészt az akklimatizációról szólt, az osztrákok nem akarták egyből a mély vízbe dobni, ezért csak két bajnokin játszott, azonban ez is elég volt neki, hogy új klubjában megszerezze az első gólját. Eközben a norvég válogatottal szerepelt az U20-as világbajnokságon, ahol kilenc gólt lőtt Hondurasnak, és ezzel az egy meccsel a torna gólkirálya lett.

A Salzburg a mostani idénynek új edzővel, az amerikai Jesse Marsch-sal vágott neki, aki már kezdőként számított Haalandra.

Azt már a tavasz után is lehetett sejteni, hogy remek érzéke van a gólszerzéshez, de amit ősszel produkált, az mindent felülmúlt.

A 192 centis, tökéletes fizikumú és szélvészgyors Haalandot nemcsak az osztrák bajnokság védői, de a világ legjobbjainak tartott Virgil van Dijk és Kalidou Koulibaly sem tudták könnyen tartani a Bajnokok Ligája-meccseken.

Haaland a szezon első felében: 14 osztrák bajnokin 16 gólt, 2 osztrák kupameccsen 4 gólt szerzett, 6 BL-meccsen 8 gólt vágott, vagyis átlagosan 52 percenként talált be. Ő lett az első játékos, aki az első három BL-meccsén hat gólt szerzett. De ami még ezeknél a számoknál is kiemelkedőbb, az Haaland játékintelligenciája. Ösztönösen találja meg a védelmek gyenge pontjait, erejének és sebességének köszönhetően nagyon hatékonyan tud betörni a védők közötti üres területekre, és a remek technikai képességeivel bármilyen helyzetből képes gólt lőni.

Mikor december végén a Borussia Dortmund bejelentette, hogy mindössze 20 millió euróért leigazolták a piac egyik legkelendőbb játékosát, azzal nem kis meglepetést okoztak. A Manchester United, a Juventus és több nagyobb csapat is már évek óta figyelte őt, és a hírek szerint akár százmillió eurót sem sajnáltak volna érte. A Manchester United vezetői legalább tucatszor tárgyaltak vele és sztárügynökével, Mino Raiolával, mindhiába.

A Borussia Dortmund ügyvezetőjének, Hans-Joachim Watzkénak sikerült meggyőznie, hogy a Dortmundba igazolás lenne a legjobb előrelépés a számára. Ezt azzal is nyomatékosították, hogy egyből a csapat egyik legjobban fizetett játékosa lett, garantálták, hogy kezdőként számítanak rá, valamint az ügynöke további 15 millió euró jutalékot is kapott. Haalandék ráadásul a jövőt már bebiztosították, ugyanis a szerződésébe egy 60 millió eurós kivásárlási záradékot is belefoglaltak, ami 2021-től lép életbe. A Dortmundnak mindezen feltételekkel együtt is bőven megérte őt leigazolni,

mert Robert Lewandowski távozása óta ő lehet a legminőségibb támadója a csapatnak.

Haaland az első dortmundi meccsén csereként állt be, és azonnal egy mesterhármast szerzett, majd a következő fordulóban, szintén csereként, kétszer volt eredményes. A két meccsen csak 57 percet volt a pályán, és így is 5 gólt szerzett. Az Augsburg ellen megmutatta a már szinte védjegyének számító gólját, amikor a védők közé belőtt labdára csap le, majd elképesztő magabiztossággal lő a kapuba. Olyan csapattársakkal körülvéve, mint Marco Reus, Jadon Sancho és Julian Brandt, még valószínűleg sok ilyen gólra lehet tőle számítani.

A katalán, aki a horvát foci kölyke

A Bundesliga őszi bajnoka, az RB Leipzig azzal robbantott nagyot a téli átigazolási időszakban, hogy klubrekordot jelentő 35 millió euróért leigazolták a Dinamo Zagreb spanyol szélsőjét, Dani Olmót, aki nem a legszokványosabb úton lett a futball egyik legnagyobb tehetsége. Az még nem példa nélküli, hogy egy fiatal játékos elhagyja a Barcelona világhírű futballakadémiáját, így tett korábban Cesc Fabregas (Arsenal) és Gerard Piqué (Manchester United) is.

azonban az, hogy valaki ezt egy kelet-európai klub kedvéért tegye meg, az már nem hétköznapi váltás.

Olmo mégis ezt az utat választotta, ami úgy tűnik, pályafutása egyik legjobb döntése volt. 2014 nyarán, alig 16 évesen a Dinamo Zagrebhez igazolt, mert úgy látta, hogy a Barcelonánál nem lenne esélye felkerülni az első csapathoz. Az idő őt igazolta: egy évvel később már horvát bajnokikon játszott, és hamar a Dinamo legjobb játékosa lett. Négy horvát bajnoki címet nyert, idén ősszel pedig a Bajnokok Ligája csoportkörébe is bejutott a csapatával.

Az odáig vezető úton a Ferencvárost is legyőzték, Olmo mindkét BL-selejtezőn gólt lőtt, és a két meccsen megmutatta, hogy mi a különbség a magyar bajnokcsapat játékosai, valamint egy potenciális klasszis között.

Olmo értékét csak még tovább növelte, hogy a múlt nyáron győztes gólt szerzett az U21-es Európa-bajnokság döntőjében. Az elmúlt időszakban több nagy csapat, a Barcelona, a Chelsea vagy az AC Milan is szívesen látta volna őt a soraiban. Január elején Olmo a katalán L'Esportiu lapnak azt nyilatkozta: nagyon örült annak, hogy volt csapata, a Barcelona le akarta igazolni, viszont a Dinamo kevesellte a katalán klub ajánlatát, így végül az RB Leipzig lett a befutó, akik kifizették érte a különböző bónuszokkal együtt akár 35 millió euróra rugó vételárat.

Pedig elsőre valószínűbbnek tűnt, hogy majd Haaland fog a Red Bull család zászlóshajójánál, Lipcsében kikötni, azonban ők nem akartak a Dortmund fizetési ajánlatával versenyezni. Másrészt Julian Nagelsmann vezetőedzőnek sem volt feltétlenül szüksége a norvég csatárra, miközben a 20 gólos Timo Werner éppen élete formájában játszik. A lipcseiek taktikájához sokkal jobban passzol egy technikás és remekül cselező játékos, aki a pálya két szélén, vagy akár a közepén is könnyedén feltalálja magát, és bármilyen helyzetből képes gólhelyzetet teremteni a társainak.

Olmo a klubváltás után elmondta, hogy az elsődleges célja az, hogy beverekedje magát a spanyol válogatott Eb-keretébe, amire szerinte a horvát bajnokságból kevesebb esélye lett volna. A képességeit nemcsak a Bundesligában, hanem a Bajnokok Ligájában is megmutathatja majd, ugyanis 2019 óta már azok a játékosok is játszhatnak tavasszal a BL-ben, akik a csoportkörben még egy másik csapat játékosaként léptek pályára.

Berlin a Bundesliga fővárosa is lesz?

A Hertha Berlinbe a múlt nyáron az egyik leggazdagabb, és kétes ügyletektől sem teljesen mentes német befektető, Lars Windhorst szállt be. 125 millió euróért előbb megszerezte a klubot működtető gazdasági részvénytársaság 37,5, majd újabb befektetés után a 49,9 százalékát. Azt ígérte, hogy legalább 250 millió euróból fogja megerősíteni a csapatot, hogy a német fővárosnak is legyen egy európai szinten jegyzett csapata. Windhorst nem csak ígérgetett, a nyáron elköltött 33 millió euró után a téli átigazolási időszakban már 63 millió eurónál járnak,

így jelenleg az a német klub költ a legtöbbet igazolásokra, aminek mezszponzora egy filléres áruházlánc.

Ez is jól szimbolizálja, hogy milyen radikális változásokon megy keresztül a klub, ami korábban sosem igazolt ilyen drága játékosokat. Most télen 11 millió euróért érkezett az argentin védekező középpályás, Santiago Ascacíbar a VfB Stuttgartból, majd 25 millió euróért leigazolták a Lyon francia tehetségét, Lucas Tousart is, aki a tavasszal még Lyonban fog játszani. A középpálya után a támadósort is tovább erősítették, 27 millió euróért igazolták le Krzysztof Piateket az AC Milantól.

Az azonban még kérdés, hogy mikor lesz mindebből egy olyan csapat, amelyik eséllyel pályázhat majd a Bajnokok Ligája-indulásra, vagy akár a bajnoki címre.

Ehhez előbb viszont egy edzőt is találniuk kell, mivel a szezon közben kinevezett Jürgen Klinsmann csak a szezon végégig fogja irányítani a csapatot.

Felhasznált cikkek: Can Haaland continue scoring in the German Bundesliga? (Spielverlagerung)

The story behind Hertha Berlin investor Lars Windhorst (Bundesliga Fanatic) Bezár

(Borítókép montázs: Aradi László / Index. Forrás: Pixsell/MB Media / Getty Images Hungary)