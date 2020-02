A csodagyerek hozta a Dortmund győzelmét, kikapott a Pool

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

ATLÉTICO-LIVERPOOL

A téli szünet után visszatért a labdarúgó Bajnokok Ligája, és a címvédő Liverpool abba a stadionba látogatott, ahol tavaly megnyerte a finálét. Az angolok a bajnokságban szárnyalnak, szinte már nincs olyan rekord, amit ne döntöttek volna meg. 26 meccsből csak egyet nem nyertek meg, akkor is döntetlent játszottak, egyelőre még veretlenek a Premier League-ben.

A BL-t viszont kifejezetten rosszul kezdték szeptemberben, mert a Napoli ellen 2-0-ra elbuktak. Most az egyenes kieséses szakaszban sem villogtak, és az Atlético egy korai góllal legyőzte Jürgen Klopp csapatát.

Az Atlético elszántan kezdett, és egy szöglet után meg is lett ennek az eredménye. Koke keményen belőtte a labdát, Szavics megzavarta Fabinhót, akinek a lábáról Saul Nigez elé került a labda, a szélső pedig nem hibázott, és megszerezte a vezetést. Visszanézték a találatot, a játékos nem lesen, hanem egyvonalban állt a védőkkel.

A Pool nehezen tért magához, Alexander Arnold a jobb oldalról nem tudta megtámogatni a támadásokat, használhatatlan beadásai voltak. Szalah rúgott ugyan egy lesgólt, de már a lövés pillanatában tudta, hogy nem fogják megadni, annyira egyértelmű volt a helyzet.

Az Atletico jól kontrázott, egyszer Robertsonnak kellett komoly helyzetben mentenie, mert a jól érkező Morata már azt nézte, melyik sarokba passzolhatna. Morata előtt később volt még egy kisebb helyzet, de akkor blokkoltak a védők.

A 35. percben Firmino a tizenhatoson belül a védők gyűrűjéből a középen érkező Szalah elé varázsolta a labdát, az egyiptomi állítgatás nélkül lőtt, ám az egyik védő szögletre mentett fejjel.

A második félidőt is erősen kezdte az Atletico, azonban most a kavarodásból nem lett nagy helyzete. Szalah a másik oldalon egy fejessel válaszolt, meglepően tisztán bólinthatott - mellé. A Liverpool többször a kapujához nyomta riválisát, viszont a tizenhatoson belül most nem voltak élesek. A hajrában Diego Costa akár még növelhette is volna a spanyolok előnyét, de rossz megoldást választott, és csúnyán mellélőtt, így maradt az 1-0.

DORTMUND-PSG

A sorsolás pillanatában lehetett tudni, hogy Dortmundban pikáns meccs lesz, hiszen a PSG jelenlegi vezetőedzője, Thomas Tuchel dolgozott korábban a klubnál. A németek a bajnokságban hullámzóan játszanak, de legutóbb a Frankfurtot elintézték 4 góllal. A PSG az Amiens vendége volt a hétvégén, ők is négyet lőttek, de be kellett érjék az egy ponttal, mert 4-4 lett a meccs.

A BVB óvatosan futballozott az első félidőben, inkább kontrázni próbált, az egyik ilyennél Sancho nagyon rossz döntést hozott: passz helyett lőtt, pontosabban inkább csak gurított. Ez a kontra a franciák szöglete után indult, aminél a télen igazolt center, a norvég Haaland fejelte ki a labdát a saját kapujánál, majd egy nagy sprinttel ott termett az ellenfél kapuja előtt, de nem kapta vissza a labdát. A 26. percben Sancho eltalálta a kaput, egy szép csel után a hosszú sarokba akart csavarni, de Navas kiütötte a labdát. Ez volt az egyetlen kaput találó lövés 45 perc után. A PSG-nek egy veszélyesebb szabadrúgása volt az első félidőben, akkor Neymar vette célba a kaput 23 méterről, de egy métert tévedett.

A 69. percig kellett várni az első gólra, akkor Achraf adott be a jobb oldalról, Guerreiro lőtt, de nem túl jól, a lecsorgó labdára azonban villámgyorsan lecsapott a 19 éves Haaland, és közelről a léc alá emelte.

Nem kellett sokáig várni az egyenlítésre, a 76. percben Mbappe vitte el a szélen a labdát, középre adott, Neymarnak nem volt nehéz dolga középről a kapuba passzolni. Azonnal válaszolt a Dortmund, a csereként beálló Reyna indította Haalandot, aki maga elé engedte a labdát, majd 19 méterről azonnal lőtt, olyan erővel és olyan pontosan, hogy védhetetlen volt a labdája.

Haaladnak ez volt a tizedik találata az idei BL-szezonban, nyolcat még a Salzburg színeiben ért el a csoportkörben. Fékezhetetlennek tűnik a BL-ben is, nemcsak a bajnokságban.

Maradt még izgalom a folytatásra is, mert Neymar a nyolcvanadik percben kihasználta a dortmundi védők dermedtségét, maga elé sodorta a labdát, hét méterről lőtt, de a kapufa mentett.

A márciusi visszavágó biztosan mozgalmasabb meccs lesz, és ha a németeknek sikerül védelmet stabilizálni, akkor kiejthetik a franciákat.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, 1. mérkőzések:

Atlético Madrid (spanyol)-FC Liverpool (angol) 1-0 (1-0)

gól: Saúl Níguez (4.)

Borussia Dortmund (német) - Paris Saint-Germain (francia) 2-1 (0-0)

gól: Haaland (69., 77.), illetve Neymar (75.)