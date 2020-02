Guardiola nem hagyja el a süllyedő hajót

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Az igazság győzni fog!

– ezt Pep Guardiola, a Manchester City vezetőedzője mondta azután, hogy a klub nemrég kapott súlyos büntetéséről kérdezték. A katalán edző biztos benne, hogy csapatának van igaza, és fellebbeznek is, hogy ezt bebizonyítsák.

A Ciaránál is nagyobb vihar közeleg

Miközben szerda este a nemzetközi figyelem a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőire szegeződött, ezzel egy időben az angol bajnokságban bepótolták a Ciara-vihar miatt elhalasztott Manchester City-West Ham United bajnokit. A belga zseni, Kevin De Bruyne szezonbeli 8. góljával és 17. gólpasszával járult hozzá a City 2-0-s győzelméhez, és 25 pontjával magasan vezeti a Premier League kanadai táblázatát.

Hiába De Bruyne nagyszerű szezonja, a Manchester City a legnehezebb időszakát éli azóta, hogy 2008-ban az abu-dzabi királyi család tagja, Manszúr sejk lett a tulajdonosuk. Az elmúlt két szezon bajnoka már 22 pontos hátrányban van a listavezető Liverpoolhoz képest, emellett az Európa Labdarúgó-szövetség (UEFA) klubok pénzügyeit vizsgáló bizottsága, a CFCB (Club Financial Control Body) jelentése alapján példátlanul súlyos büntetést rótt ki rájuk:

két idényre kizárták őket a Bajnokok Ligájából, valamint 30 millió eurós bírságot is kaptak.

A CFCB álláspontja szerint a Manchester City 2012 és 2016 között sorozatosan megszegte az UEFA pénzügyi fair play (FFP) előírásait, a szponzori szerződéseikkel kijátszották a szabályozás kiskapuit, így jelentős anyagi előnybe kerültek más klubokkal szemben. Az UEFA oldalán megjelent közlemény szerint a bizottság az összes bizonyíték megvizsgálása után arra a következtetésre jutott, hogy a klub a valós szponzori bevételeiknél magasabb összeget tüntetett fel a könyvelésükben.

A bizottság azután kezdetett vizsgálódni, hogy 2018-ban a német Der Spiegel lap olyan levelezéseket hozott nyilvánosságra, amelyek bizonyíthatják a Manchester City szabályszegéseit. Az üzeneteket a Budapesten elfogott, majd Portugáliának kiadott hekker, Rui Pinto szerezte meg, aki a Football Leaks nevű oldalára 2015 óta már több millió hasonló dokumentumot töltött fel.

A Manchester City vezetői visszautasítják a jelentésben megfogalmazott vádakat, és az igazuk bizonyítására a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordultak jogorvoslatért. A klub vezérigazgatója, Ferran Soriano egyenesen hazugságnak nevezte a vádakat.

A szurkolóink két dologban biztosak lehetnek: az első, hogy ezek az állítások hamisak, a második pedig az, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt bebizonyítsuk

– mondta Soriano, aki korábban a Barcelona alelnöke volt, majd 2012-től lett az angol csapat igazgatója. Szerinte a tulajdonosuk nem tett olyan pénzt a klubba, amit nem tüntettek fel, és minden ezt igazoló dokumentumot leadtak az UEFA-nál, ugyanakkor úgy érzik, hogy a vizsgálat során ezeket nem vették figyelembe, és csupán a sajtóban megjelent, kiszivárgott e-mailekre alapozzák a büntetést.

A szurkolók kiállnak a csapat mögött, a szerdai bajnokin az európai szövetséget szidták, „UEFA Mafia” és „UEFA Cartel” feliratú drapériákat tartottak az Etihad-stadion lelátóin, majd Guardiolát és Manszúr sejket éltető rigmusokat skandáltak.

Amit szabad a PSG-nek, nem szabad a Citynek?

A The Athletic sportlap számolt be arról, hogy tavaly év végén még közel sem tűnt ilyen súlyosnak a Manchester City büntetése. Akkor arról írtak, hogy a klub és az UEFA a színfalak mögött egy nagyobb összegű pénzbüntetésben egyezett ki egymással, amivel a City elkerülte volna a legsúlyosabb büntetést, a BL-ből való kizárást. Azonban több befolyásos riválisuk, a Real Madridot és a Bayern Münchent név szerint is említve, a lobbierejüket kihasználva elérték, hogy a Manchester City ne úszhassa meg a szigorúbb büntetést.

Ebben nagy szerepe lehetett a Paris Saint-Germain katari elnökének, Nasszer el-Khelaifinek is, akit nemrég az UEFA végrehajtó bizottságába is beválasztottak. Az ügy pikantériája, hogy a CFCB korábban a PSG ellen is folytatott vizsgálatot a pénzügyi fair play szabályainak megsértése miatt.

A francia csapat végül megúszta a büntetést, pedig még az európai szövetség különböző testületei között sem volt teljes az egyetértés a PSG szponzori szerződéseinek valódi értékéről. A bizottság vezetője, a volt belga miniszterelnök, Yves Leterme akkor a két, jelentősen eltérő értékbecslés közül annak a számait vette figyelembe, ami a PSG számára volt kedvező.

A Barcelona elnöke, Josep Maria Bartomeu lelkesen üdvözölte az UEFA döntését, és úgy gondolja, a szövetség az elmúlt években fantasztikus munkát végzett. Az elnök szavaira reagált Guardiola, aki a szerdai bajnokit követő sajtótájékoztatón azt tanácsolta korábbi főnökének, hogy ne beszéljen olyan hangosan, mert bárki kerülhet még a City helyzetében.

Mi lesz a csapattal?

Ha nem rúgnak ki, akkor még jövőre is itt leszek. Szeretem a klubot, szeretek itt lenni

– mondta a szerdai meccs után Guardiola, akinek a szerződése 2021 nyarán jár le a klubnál, de egyes hírek szerint egyáltalán nem biztos, hogy a szerződése utolsó évét is kitöltheti. A bajnokságot a Liverpool már szinte megnyerte, így Manszúr sejk legfőbb elvárása a Bajnokok Ligája-győzelem lett, ami a büntetés után még nagyobb terhet rak Guardiolára.

Ha a fellebbezésüket végül elutasítják, az alapjaiban változtatná meg a csapat angliai és nemzetközi helyzetét is. A játékosok távozásáról szóló hírek is szárnyra kaptak, a The Athletic információ szerint több játékos, Sergio Agüero, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva és Leroy Sané is távozása sem elképzelhetetlen, ha jövőre nem szerepelhetnek a BL-ben, ugyanakkor a Sky Sports biztosra veszi, hogy nemcsak Guardiola, de a csapat angol sztárja, Raheem Sterling is maradnak a klubnál.

„Ez az ügy még nincs lezárva, és amíg nem fejeződik be, nekünk tovább kell játszanunk. A pályán profik vagyunk, de ami azon kívül történik, arra nincs sok ráhatásunk” – mondta Guardiola, aki szerint a játékosok nagyon profin kezelik a kialakult helyzetet, és csak a játékra koncentrálnak. Viszont az Athleticnek az egyik, meg nem nevezett játékos ügynöke azt mondta, hogy ha a City kizárását nem vonják vissza, akkor a játékosok a saját érdekeiket fogják szem előtt tartani, és nem lesznek lojálisak a Cityhez.

Bár a bajnoki címről Guardiola már néhány héttel korábban, a Tottenham elleni 2-0-s vereség után lemondott, azonban jó eséllyel az idén sem maradnak trófea nélkül. A Ligakupában a Manchester City március 1-jén, az Aston Villa ellen védheti meg címét a sorozatban. A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében ennél valamivel nehezebb dolguk lesz a Real Madrid ellen.