Tévez: Egy futballista egy évig is kibírja fizetés nélkül

Egyre több profi futballklubnál csökkentik radikálisan a játékosok bérét, hogy ezzel egyensúlyozzák az anyagi veszteségeket, vagy megvédjék az alkalmazottak munkahelyét, és Carlos Tévez szerint ez jól is van így. A jobb ligákban játszó futballisták annyit keresnek, hogy nem érzik meg, ha hónapokig nem fizetik őket.

A jelenleg az argentin Boca Juniorsban játszó, de korábban a Manchester Unitedben és Manchester Cityben is futballozó Tévez az America TV-ben beszélt a koronavírus-járvány futballra gyakorolt hatásairól és a megszorításokról.

„Egy futballista hat hónapig vagy egy évig is megvan a fizetése nélkül. Mi nem vagyunk abban a kétségbeejtő helyzetben, mint azok, akik reggel hatkor elmennek otthonról, és este hétkor térnek haza, hogy legyen ennivalója a családnak. Ebben a helyzetben, nem mi vagyunk a példák, de egy másikban igen. Azért kell itt lennünk, hogy segítsünk. Nekem könnyű beszélni otthonról, mert tudom, hogy van ételük a gyerekeimnek. De vannak olyanok, akik nem mozdulhatnak ki, nem hagyhatják el a házukat, ez aggasztó" – mondta Tévez.

A futballista arról is beszélt, hogy a kluboknak is be kéne szállniuk a jótékonysági munkába, valamint támogatniuk kéne a helyi közösségeket.

A játékos azt reméli, hogy a járvány megtanítja az embereket arra, hogy jobban figyeljenek egymásra, és segítsék a másikat.

