Több futballsztárnak kapóra jött az Eb elhalasztása

A koronavírus-járvány miatt 2021 nyarára tették át a futball-Eb-t, amelynek Budapest is az egyik helyszíne. A magyar válogatott júniusban pótselejtezhet, nyáron lehet a Bajnokok Ligája is. Reagált a magyar szövetségi kapitány is.

Alig három hónappal a labdarúgó-Európa-bajnokság tervezett időpontja előtt az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) meghozta azt az elkerülhetetlen döntést, hogy egy évvel elhalasztja a tornát a koronavírus terjedése miatt. Egyelőre felbecsülni is nehéz, hogy a járvány milyen gazdasági károkat okoz a sportiparnak, azonban nyertesei is vannak az Eb-halasztásának.

Leginkább azok a sérült futballsztárok, akik már szinte le is mondtak az Eb-szereplésről. A halasztással most új esélyt kaptak, hogy felépülhessenek a 2021-es Európa-bajnokságra.

Willi Orbán

Az RB Leipzig csapatkapitánya, és a magyar válogatott védelmének legfontosabb tagja még október végén, a Wolfsburg elleni Német Kupa-meccsen szenvedett térdsérülést, ami után előszór még úgy tűnt, hogy csak néhány hetet kell kihagynia, de a Wales elleni, kulcsfontosságú Eb-selejtezőre már felépülhet. Ez végül nem történt meg, Orbán nélkül a magyar válogatott nagyon sima, 2-0-s vereséget szenvedett, így pedig a pótselejtezőre kényszerült. A sérült térdét operálni is kellett, ami után a februári felépülésében lehetett bízni, de a rehabilitációja nem haladt olyan ütemben, hogy játszani tudott volna a bolgárok elleni márciusi pótselejtezőn, ami óriási hátrányt jelentett volna a magyar csapatnak.

Noha Orbán csak 2018-ban mutatkozott be a válogatottban, néhány meccs után nyilvánvaló volt, hogy hatalmas erősítést jelent. Marco Rossi irányításával a magyar válogatott egyik legfontosabb fegyvere a pontrúgások, amik jelentős részben Orbánra épülnek. Eddig csak 12 mérkőzést játszott a válogatottban, de ezeken már három gólt is szerzett, mindet pontrúgások után. Az észtek elleni Nemzetek Ligája-meccsen egy szöglet után fejelt gólt, majd az azerbajdzsáni Eb-selejtezőn előbb egy szabadrúgást csúsztatott a kapuba, majd egy szöglet után közelről kotorta a hálóba a labdát. Az Eb-pótselejtező bizonytalan időre való elhalasztása lehetőséget kínál Orbánnak, hogy visszanyerje a korábbi formáját.

Ousmane Dembélé

A Barcelona világbajnok francia támadójának katasztrofálisan alakult az idei szezonja. Az Eb-szereplésről már talán le is mondott, mert egyik sérüléséből a másikba esett. Az idei szezon kezdete óta mindössze kilenc meccsen szerepelt a Barcelonában, legutóbb november végén, korábbi csapata, a Borussia Dortmund ellen a Bajnokok Ligájában. Azon a meccsen 26 perc után megsérült a combhajlítóizma, amit két hónapos kihagyás követett. Februárban, az első edzésén aztán még nagyobb baj történt, izomszakadást szenvedett, ezzel véget ért a szezonja.

Fotó: picture alliance / Getty Images Hungary Ousmane Dembélé a Borussia Dortmund elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen 2019. november 27-én a Camp Nouban.

Mellékszál, hogy a Barcelona a Dembélé (és Luis Suárez) sérülése után külön kérvénnyel fordult a spanyol szövetséghez, hogy az átigazolási időszak lejárta után is hagy igazolhassanak valakit a pótlásukra. A szövetség és a futballiga is áldását adta erre, és a Barcelona 18 millió euróért leigazolta a Leganés 28 éves dán támadóját, Martin Braithwaite-et.

Harry Kane

A Tottenham és az angol válogatott első számú csatárának a lehető legrosszabbul indult a 2020-as év. Az újév első napján a Tottenham 1-0-ra kikapott a Southamptontól, ráadásul még Kane is megsérült azon a mérkőzésen. A vizsgálatok után kiderült, hogy a combhajlítóizma elszakadt, így a műtétet sem tudta elkerülni. A legoptimistább becslések szerint is csak a szezon végére épült volna fel, így biztosan nem a legjobb formában kezdhette volna meg a felkészülést az Európa-bajnokságra, aminek egyébként az egyik legfőbb esélyese – még a nem teljesen egészséges Kane-nel együtt is - az angol válogatott lett volna. Így viszont, ha a fiatal és tehetséges játékosaik jövőre még tovább fejlődnek, valamint Kane is játszani tud, akkor az angolok még nagyobb favoritjai lehetnek az Európa-bajnokságnak.

Niklas Süle

Miután Joachim Löw, a német válogatott szövetségi kapitánya önkényesen visszavonultatta a két világbajnok középhátvédet, Mats Hummelst és Jerome Boatenget, az első számú német középső védővé a Bayern München játékosa, Niklas Süle lépet elő. Csakhogy Süle október 19-én, az Augsburg elleni bajnokin keresztszalag-szakadást szenvedett, ami után gyakorlatilag véget is ért a számára az idény. A Bayern akkori elnöke, Uli Hoeness azt nyilatkozta, hogy Süle már le is mondhat az Eb-szereplésről. Ennek ellenére a futballista márciusban már könnyített futóedzéseken is részt vehetett, és eltökélt volt, hogy felépülhet az Eb kezdetéig. Emiatt most már nem kell siettetnie a rehabilitációját.

Nicoló Zaniolo

A világbajnoki-pótselejtező óriási kudarca után az új olasz szövetségi kapitány, Roberto Mancini teljesen megfiatalította az olasz válogatottat. A lehetőséget kapott fiatalok egyike az AS Roma 20 éves középpályása, Nicoló Zaniolo. Eddig ötször szerepelt a válogatottban, a legutóbbi meccsén pedig már duplázott is az örmények elleni Eb-selejtezőn. Sokan arra számítottak, hogy az igazi áttörést az Európa-bajnokság jelentheti neki, azonban egy súlyos januári sérülés keresztülhúzta ezt a számítást. A Juventus elleni rangadón Mathijs de Ligttel ütközött, és elszakadt a térdszalagja, amit operálni is kellett. Zaniolo legkorábban csak ősszel térhet vissza a pályára, így az Eb elhalasztásával nagy esélyt kapott, hogy ne kelljen kihagynia pályafutása első válogatott tornáját.

Belgium és Horvátország

Nem mindenki örülhet a 2021-es időpontnak: az Eb elhalasztása hátrányosan érinthet az olyan csapatokat, ahol egy nagy generáció tagjai már inkább a pályafutásuk végéhez közelednek. A legutóbbi világbajnokság két érmese, a belga és a horvát válogatottak mindenképp ezt a kategóriát erősíti.

A világbajnoki-döntőben alulmaradt horvát „Aranycsapatnak” ez az Európa-bajnokság lehet az utolsó nagy dobása. Az ezüstérmes csapatukból már többen is lemondták a válogatottságot, az aranylabdás Luka Modric jövőre tölti be a 35-öt, és a kulcsjátékosaik közül Ivan Rakitic 33, Ivan Perisic pedig már 32 éves lesz az Eb idején.

Hasonló helyzetben van a vb-bronzérmes belga válogatott is, ahol főleg a védelem tagjai kezdenek kifutni az időből. A japán Vissel Kobéban játszó, de a válogatottban még mindig alapembernek számító Thomas Vermaelen 35, míg a Tottenhammel BL-döntőt játszó Jan Vertonghen már 34 éves lesz jövő nyári Eb idején.

A belga válogatott két karmestere, Eden Hazard és Kevin de Bruyne is már a 30-at töltik be a jövőre, és mindketten pályafutások csúcsához közelítenek. Csakhogy, amíg De Bruyne talán élete legjobb formájában játszott az idén, addig a Real Madridhoz szerződött Hazardnak nem annyira jött be a klubváltás, a szezonban több sérülés is hátráltatta, februárban bokatörést is szenvedett. Nagy kérdés lesz, hogy De Bruyne fent tudja-e tartani a nagyon magas színvonalú játékát, és hogy Hazard vissza tud-e találni a korábbi, Chelsea-ben mutatott formájához.

Felhasznált forrás: Euro 2020 becomes Euro 2021: the possible winners and losers (The Guardian) Bezár

Borítókép: Willi Orbán, Harry Kane Fotó: MTI / AFP