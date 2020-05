Sorra jelentik be az olasz futballcsapatok az új koronavírusos eseteket

Ha belátható időn belül folytatódnak is a nagy bajnokságok, nézők akkor sem lesznek egy jó ideig a stadionokban a járvány miatt. Összeszedtük, mit lehet eddig tudni a folytatásról, és milyen biztonsági intézkedéseket terveznek a szövetségek.

Ez még nem jelenti, hogy a bajnokság is folytatódhat májusban. Mindenkit tesztelni fognak az edzések előtt.

A Serie A futballcsapatai engedélyt kaptak az olasz kormánytól, hogy megkezdjék az edzéseket. Egyelőre egyénileg készülhetnek a játékosok, május közepétől lesz lehetőség csoportos edzések megtartására. A Juventus visszarendelte Olaszországon kívül tartózkodó játékosait, hogy felkészüljenek a közös edzésekre. Arról, hogy mikor indulhat újra a bajnokság, még nincs döntés, az olasz kormány jóváhagyására is szükség van.

Az edzések újraindulásával elkezdték letesztelni a játékosokat és az edzőket.

Ennek köszönhetően sorra jelentik be az olasz csapatok a koronavírusos eseteket.

A Torino már szerdán jelezte, hogy van egy fertőzött játékosa. Csütörtökön a Fiorentina jelentette be, hogy három focistája és az edző stáb három tagja koronavírusos. A Sampdoriánál is három játékosnál mutatták ki a vírust. Mindegyik esetben karanténba kerültek a fertőzöttek, akik tünetmentesek. Utóbbi két klubnál korábban is regisztráltak fertőzött focistákat.

A Brescia csapata azért is foglalt állást a bajnokság folytatása ellen, nem érzik biztonságosnak, hogy újra edzenek és meccseket játszanak. Daniele Gastaldello klubelnök korábban azt mondta, akár a kiesést is vállalja, de nem teszi kockára a játékosok egészségét.

Eközben a Juventus argentin sztárja, Paulo Dybala a napokban jelentette be, hogy több mint egy hónapnyi betegeskedés után felgyógyult a koronavírus-fertőzésből.

Az olasz bajnokságban március 9-én rendeztek utoljára meccset, a bajnokságból még 12 teljes forduló és négy korábbról halasztott mérkőzés van hátra, ez összesen 124 meccset jelent. Az UEFA útmutatása szerint augusztusig be kell lezárni a nemzeti bajnokságokat, hogy a Bajnokok Ligája és az Európa Liga is befejezhető legyen.