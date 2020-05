Sallai Roland: A taktikai értekezleten is maszkban ültünk

A következő éveket is a járvány okozta válság fogja meghatározni a futballban. Egyesek szerint nem lesznek nagy igazolások, a játékosok piaci értéke is visszaesik. Szlovákiában egy topcsapat már bedőlt, míg itthon leszavazták az egységes fizetéscsökkentést.

Ha belátható időn belül folytatódnak is a nagy bajnokságok, nézők akkor sem lesznek egy jó ideig a stadionokban a járvány miatt. Összeszedtük, mit lehet eddig tudni a folytatásról, és milyen biztonsági intézkedéseket terveznek a szövetségek.

A nagy európai bajnokságok közül elsőként a Bundesliga teszteli, lehet-e futballozni a koronavírus-járvány idején. Két hónap után, a köpés és az ünneplés betiltásával, maszkban térnek vissza a hétvégén. Még kabalákat is kitiltották a meccsekről.

A magyar válogatott Sallai Roland is pályára lépett a szombaton újrainduló Bundesligában. A Freiburg magyar támadója 60 percet kapott Gulácsi Péter csapata, az RB Leipzig ellen, a meccs 1-1-es döntetlennel végződött. Sallai gólt nem rúgott, viszont kapott egy sárgát.

Sallai a Nemzeti Sportnak beszélt az egészségügyi szabályokról és a zárt kapus meccsek hangulatáról.

Az utazás során mindannyian maszkban ültünk a buszon, a hotelban mindenki külön szobában aludt. A taktikai értekezleten is maszkban, egymástól másfél-két méteres távolságot tartva hallgattuk az eligazítást, mindent megtettünk, hogy minimálisra csökkentsük a fertőzés veszélyét.

- mesélte a 22 éves játékos. Az öltözőt használhatták, viszont falakat emeltek a szekrények közé, a zuhanyzóban csak minden második kabint lehetett használni. "Furcsa volt, hogy a találkozó előtt elmaradt a kivonulás, a kézfogás, ugyanakkor örültünk, hogy végre ismét meccset játszhatunk.” A zárt kapus meccsek hangulata összehasonlíthatatlan azzal, amikor tele van a stadion. Azt is szokni kell, hogy tilos a közös gólöröm és a cserejátékosoknak másfél méterre kell ülniük egymástól a kispadon.

Sallai úgy érzi, a kihagyás ellenére nem fáradtak el jobban, mint máskor, bírni fogják erővel a meccseket, de még szükségük lesz pár meccsre, hogy újra csúcsformába kerüljenek.

A Freiburg 7. helyen áll a bajnokságban, 2 pontra van a nemzetközi kupaszereplést érő 6. helytől. Sallai 2018-ban igazolt a Freiburghoz, idén 13 bajnokin játszott, eddig egy gólja van. A negyedik magyar, Szalai Ádám is játszott a hétvégi fordulóban, a Mainz csatára csereként áll be a Köln ellen. Az a meccs is döntetlennel végződött, 2-2 lett a vége.