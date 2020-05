Sérüléshullám vár a járvány után visszatérő focistákra

A nagy európai bajnokságok közül elsőként a Bundesliga teszteli, lehet-e futballozni a koronavírus-járvány idején. Két hónap után, a köpés és az ünneplés betiltásával, maszkban térnek vissza a hétvégén. Még kabalákat is kitiltották a meccsekről.

Erőltetett menet vár a Premier League csapataira, ha újraindulhat az angol bajnokság, amire legjobb esetben június 20-án kerülhet sor. Ezt azt jelentené, hogy a bajnokságban második helyen álló Manchester Citynek 49 nap alatt 13 meccset kéne lejátszania. Ebben nemcsak a bajnokik, hanem a kupameccsek is benne vannak. A Pl-ben még 10 meccs lenne a Citynek, az FA-kupában negyeddöntős a csapat, ha eljut a döntőig, az további két meccset jelent. És akkor még nem számoltunk a Bajnokok Ligájával, ahol jó eséllyel negyeddöntős lesz Pep Guardiola csapata, ami további két meccset jelent.

Ez a 13 meccs rengeteg, arról nem beszélve, hogy több mint két hónapos kihagyás után május 19-én edzhettek először a focisták. A Bundesliga úgy tudott visszatérni május 16-án, hogy a csapatok egy hónappal korábban elkezdték az edzésmunkát. A Premier League-ben dolgozó edzők szerint is legalább ennyire lesz szükségük a játékosoknak, hogy újra tétmeccseket tudjanak játszani.

A sportsérülések előrejelzésével foglalkozó Zone7 35 profi futballcsapat adatait elemezve arra jutott, hogy 25 százalékkal több sérülés történik, ha egy 30 napos periódust nézve nyolc meccset játszanak a focisták, mint amikor 4-5-öt, írja a BBC. Ez a nyolc meccs nem tűnik soknak, viszont az elemzés szerint mindössze a játékosok 4 százaléka van hozzászokva ekkora terheléshez. A Bundesliga példája mutatja, hogy nem légből kapott az aggodalom: nyolc játékos sérült meg a kényszerszünet utáni első fordulóban.

A Zone7 elemzése arra is rámutatott, hogy a vizsgált csapatok 75 százalékánál jelentősen megnőtt a sérülések előfordulása a szezon elején, amikor 30 napnál kevesebb idejük volt a szezon előtti felkészülésre. A járvány miatti leállás hasonló helyzetet teremthet. Szakértők szerint a kényszerszünet alatt akár állóképességük 15 százalékát is elveszthették a focisták, ezt kell most visszanyerniük nagyon rövid idő alatt.