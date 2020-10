Szerda este a Ferencváros 25 év után először játszhat hazai pályán Bajnokok Ligája-csoportmeccset, az ellenfél pedig a jelenlegi mester, Szerhij Rebrov korábbi klubja, a Dinamo Kijev lesz. De nemcsak ezen párhuzam miatt lesz érdekes a találkozó, hanem azért is, mert aki itt nyer, az közelebb juthat a csoport harmadik helyéhez és az Európa-ligához. Az ukránok is áldozatul estek a járványhelyzetnek, de még mindig nem érdemes lebecsülni őket, főleg a keret erőssége és a kispadon ülő szaktekintély miatt.

Még csak egy fordulón vagyunk túl a Bajnokok Ligájában, de a G csoportban, amelyben a Ferencváros szerepel, már most kirajzolódtak az erőviszonyok. Nincs ebben semmi meglepő, mindenki tudja, hogy a Barcelona és a Juventus jóval erősebb csapat, mint a Dinamo Kijev és a Fradi, még akkor is, ha egy világjárvány speciális körülményeket teremt.

A Juventus Cristiano Ronaldo nélkül is magabiztosan nyert 2–0-ra Kijevben, a Barcelona 5–1-re verte az egyébként bátran játszó Fradit a Camp Nouban, egyik találkozón sem borult a papírforma.

A Kijevnek és a Fradinak nincs túl sok esélye elcsípni a továbbjutást érő első két hely valamelyikét, abban viszont joggal reménykedhet mindkét együttes, hogy odaér a harmadikra, és a tavaszt az Európa-ligában kezdheti.

Ehhez kulcsfontosságú, hogy milyen eredményt érnek el egymás ellen, a két csapat először szerdán mérkőzik meg a Groupama Arénában.

A Fradi mellett szólhat több tényező is: mintegy 5000 néző szurkol majd nekik a helyszínen, Szerhij Rebrovnál jobban senki sem ismeri az ellenfelet, ráadásul koronavírus-fertőzés miatt az ukránok kezdőkapusuk (Hiorhij Buscsan) és legjobb védőjük (Vitalij Mikolenko) nélkül érkeznek Budapestre.

Mindkét játékos óriási veszteség a Kijev számára. Buscsan ebben a szezonban remekül védett, legyen szó a Dinamóról vagy az ukrán válogatottról. A vb-címvédő franciáktól ugyan kapott egy hetest, de a spanyolok ellen lehúzta a rolót, miközben volt 8 védése.

Mikolenko a Dinamo keretének második legértékesebb játékosa, a Transfermarkt 13 millió euróra taksálja a 21 éves hátvédet.

Mindketten saját nevelésű focisták, de ez elmondható a játékosok nagy részére. A klub az elmúlt években súlyos anyagi gondokkal küzdött, öt éve nem volt ott a BL csoportkörében, ezért a vezetőségnek nem is nagyon volt más választása, mint az utánpótlás-nevelésre támaszkodni.

Lesajnálni így sem lehet őket, főleg, ha megnézzük és összehasonlítjuk a két csapat keretének összértékét.

A Transfermarkt szerint a Fradi játékosállománya 28,65 millió eurót ér, míg a Dinamóé majdnem 100-at.

Ebből a 22 éves szélső, Viktor Cihankov egymaga 19 milliót tesz ki, fiatal kora ellenére már 24-szer szerepelt az ukrán válogatottban, a már említett spanyolok elleni Nemzetek Ligája-találkozón ő szerezte az egyetlen gólt. Érdekesség, hogy csereként állt be, pont a Fradi focistáját, Olekszandr Zubkovot váltotta.

Zubkov egyébként Sahtar-nevelés, viszont a Ferencvárosi másik ukránja, a Barcelona elleni gólszerző, Ihor Haratin a Dinamo rendszeréből érkezett. Persze nem ő, hanem korábbi és jelenlegi trénere lehet a főszereplő.

Természetesen Szerhij Rebrov, a Ferencváros edzője a legfontosabb elem a halmazok közös metszetében,

aki játékosként 125 mérkőzésen szerepelt a Dinamo színeiben, ezeken 50 gólt szerzett, visszavonulása után pedig ugyanitt helyezkedett el, és szépen végigmászta az edzői ranglétrát, az utánpótláscsapat másodedzői posztjától kezdve egészen a vezetőedzőig.

2014 tavaszán vette át a felnőttcsapat kispadját, akkor az ukrán liga negyedik helyére hozta be a csapatot, a következő két évben viszont az irányításával bajnok lett a Dinamo, a 2016–17-es szezont pedig a második helyen zárta.

A nemzetközi mezőnyben sem vallott szégyent vele a Kijev, 2015-ben az Európa-ligában a legjobb nyolc között a Fiorentina búcsúztatta őket, egy évvel később a BL-ben a nyolcaddöntőben a Manchester City jelentette a végállomást, utána viszont nem sikerült a továbbjutás a csoportkörből. A mostani kiírást megelőzően az volt az utolsó alkalom, hogy a Dinamo a Bajnokok Ligájában szerepelt.

A Fradi mesterének egészen különleges lesz ez a találkozó, erről beszélt az UEFA hivatalos oldalának is:

Természetes, hogy kavarognak bennem az érzések, de profi vagyok. Azért vagyunk itt a Bajnokok Ligájában, hogy a Dinamóhoz hasonló csapatok ellen játszhassunk. Örülök, hogy ők is itt vannak, az elmúlt pár évben hiányoztak a mezőnyből. Érdekes mérkőzésre számítok, azt viszont nem fogom hagyni, hogy befolyásoljanak az érzéseim.

Ahogy azt már az Újpest ellen 2–0-ra megnyert derbi után is elmondta, ő már előtte is készült a Dinamo elleni összecsapásra. Ismeri a csapatot, de sosem tudhat róluk eleget.

A kijeviek jelenlegi edzője, a román Mircea Lucescu Rebrov 2017-es távozása óta már a harmadik tréner, aki leült a kispadra. Az idén kinevezett mester rekorderré vált azzal, hogy a Dinamo Kijev bejutott a csoportkörbe, ugyanis 75 életévével ő lett a Bajnokok Ligája történetének legidősebb szakvezetője.

Már csak a kora miatt sem lehet nyeretlen kétévesként beszélni róla, és az önéletrajza is önmagáért beszél: legutóbb a török válogatottat dirigálta, de előtte megfordult a Zenit Szentpétervár kispadján, a másik ukrán óriást, a Sahtar Donyecket 12 évig irányította, sőt, 2009-ben UEFA-kupát nyert velük. Volt az Inter edzője, a Galatasarayjal elhúdította az Európai Szuperkupát, a Dinamo Bukarestet BL-döntőbe vezette még 1990-ben, úgyhogy komoly szaktekintélyt szerzett meg a Kijev. Csak egy adat erre: a BL történetében mindössze hat embernek van minimum 100 mérkőzése vezetőedzőként:

Sir Alex Fergusonnak, Arséne Wengernek, Carlo Ancelottinak, José Mourinhónak, Pep Guardiolánal és Mircea Lucescunak.

A papírforma tehát továbbra is a Dinamo Kijev mellett szól. Az ukrán óriásklub jóval tapasztaltabb nemzetközi szinten, és a játékoskerete is erősebb, ráadásul Lucescu is elmondta, hogy az első két helyet el kell engedni, és csak a harmadikra koncentrálni, ezért biztosan úgy érkeznek Budapestre, hogy ez egy ki-ki meccs lesz. A Fradi mögött viszont ott lesz a tábor (egy része), valamint egy olyan edző, aki már véghez vitt néhány bravúrt, ráadásul az ellenfél sem ismeretlen számára.

A találkozó 21.00 órakor kezdődik a Groupama Arénában, az Index élő közvetítéssel és helyszíni tudósítással jelentkezik.