Nem hibázott, elődöntős a City és a Real a BL-ben

Szerdán lejátszották a Bajnokok Ligája negyeddöntőinek másik két párharcát is: a Liverpool a Realt, a Dortmund a Manchester Cityt fogadta. A spanyol és az angol csapat nem engedte ki a kezéből az odavágón szerzett előnyt, így Zinédine Zidane és Pep Guardiola alakulata jutott az elődöntőbe.

Liverpool–Real Madrid 0–0

Jürgen Klopp csapatának 3–1-es hátrányt kellett ledolgoznia, ami nem tűnt lehetetlen feladatnak, hiszen két évvel ezelőtt a Barcelona ellen 0–3-as odavágó után jutott tovább, ám most a KOP és az Anfield legendás közönsége nem lehetett ott a stadionban 12. embernek.

Ennek ellenére nagyon bekezdtek a hazaiak, Mohamed Szalah már a második percben ziccerbe került, Thibaut Courtois azonban lábbal hárított.

Nem sokkal később újra a belga kapus volt a főszereplő, James Milner távoli bombáját tornázta szögletre egy látványos vetődés után.

A madridiak a 20. percben veszélyeztettek először, Karinm Benzema szerzett labdát a határozatlan Ozan Kabak és Nathanial Phillips között, majd betört a 16-oson belülre és tüzelt, ám a jobb oldali kapufa megakadályozta a francia támadót a gólszerzésben. A félidő hajrájában újra Szalah játszotta magát tisztára a büntetőterületen belül, majd ballal célba vette a jobb felső sarkot, a kísérlet azonban nem sokkal, de fölé szállt.

A második játékrészben sem kellet sokat várni az első hazai lehetőségre:

Roberto Firmino kapott remek labdát Alexander Arnoldtól, ám a brazil csatár Courtois-ba lőtte a ziccert.

A folytatásban is maradtak támadásban a hazaiak, a Real az összetettben kétgólos előnye miatt érthetően szinte csak a védekezésre összpontosított, ám a kapu előtt egyszerűen elfogyott a liverpooli tudomány, rossz döntések és pontatlan befejezések jellemezték a játékukat.

Az edzők cserékkel próbáltak frissíteni csapataikon, ám a hajrában mintha mindkét gárda beletörődött az eredménybe, így nem is esett gól.

A Real lesz ott a legjobb négy között, ahol a Chelsea vár rá.

Dortmund–Manchester City 1–2 (1–0)

A végső győzelemre legesélyesebbnek tartott manchesteri alakulat kissé elszórakozta a párharc első meccsét, a 2–1-es győzelem után egyáltalán nem mehettek biztosra Németországban.

Jól is kezdtek a hazaiak, a 7. percben Mahmoud Dahoud távoli lövése adta meg a találkozó alaphangját, a 15. percben pedig Jude Bellingham révén már meg is volt a vezetés:

Erling Haaland centerezését nem tudták tisztázni a vendég védők, a labda eljutott a fiatal angol támadóig, aki egy szép tekeréssel a kilőtte a bal felső sarkot, Ederson csak beleérni tudott a lövésbe, hárítani nem.

Kevin de Bruyne válaszolhatott volna nem sokkal később, a belga 17 méterről leadott bombája azonban a felső lécen csattant. A 32. percben Rijd Mahrez egyenlíthetett volna Phil Foden beadása után Marwin Hitznek kellett nagyot hárítania. A félidő utolsó helyzete is a Cityé volt, ám Olekszandr Zincsenko közeli fejesét is védte a dortmundiak kapusa.

A második játékrész elején viszont összejött az egyenlítés, igaz Emre Can ügyetlenkedése is kellett hozzá, aki ráfejelte a labdát a karjára és bár hasonló esetért láttunk már játékvezetőt továbbot inteni, Carlos Del Cerro befújta a büntetőt, amit a VAR-szobából is megerősítettek.

Mahrez állt a labda mögé és bár Hitz jó irányba ment, jól helyezte az algériai a kapu és a kapu bal oldalába tekert.

A németek mintha elfáradtak volna, a gól után pedig érthetően még magabiztosabb lett a manchesteri együttes. A 75. percben Foden gyakorlatilag lezárta a párharcot, távoli lövése a kapufa segítségével vágódott a bal alsó sarokba.

A meccs utolsó részében tovább növelhették volna előnyüket az angolok, ám két hatalmas ziccert is elszórakoztak, de ez is belefért, így is magabiztosan jutottak az elődöntőbe, ahol a PSG-vel találkoznak majd.

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓK

Liverpool–Real Madrid 0–0

Továbbjutott a Real Madrid 3–1-es összesítéssel.

Dortmund –Manchester City 1–2 (1–0)

Gól: Bellingham (15.), ill. Mahrez (55., 11-esből), Foden (75.)

Továbbjutott a Manchester City, 4–2-es összesítéssel.

(Borítókép: Michael Regan / Getty Images Hungary)