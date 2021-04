Most már biztos: ott lehetnek a gyerekek az Eb-n a Puskás Arénában

Mint ismert, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter néhány héttel ezelőtt bejelentette, hogy sporteseményt – így a nyári labdarúgó-Európa-bajnokság magyarországi mérkőzéseit is – csak védettségi igazolvány birtokában lehet majd látogatni.

A miniszter a csütörtöki Kormányinfón az Index kérdésére elmondta, csak azoknak lesz kötelező bemutatni a védettségi igazolványt, akik a hatályos szabályok szerint olthatóak, tehát jelenleg a 18 év alattiaknak nem.

Ugyanakkor az Európai Labdarúgó-szövetség hivatalos honlapján ekkor még az az információ volt elérhető, hogy a Puskás Arénába gyermekek is csak védettségi igazolvánnyal léphetnek be:

The same rules apply for ticket holders who are under 18. Children who do not have the Hungarian immunity card cannot go to the match.

Az ügyben megkerestük az UEFA-t, és ugyan választ nem kaptunk, a szervezet pénteken frissítette a vonatkozó részt a tájékoztató weboldalán:

Hungarian ticket holders who are under 18 are exempt from this. No specific requirements apply and they will be allowed to attend the matches without an immunity card.

így most már biztos: Magyarországon a 18 év alattiaknak nem szükséges védettségi igazolvány, hogy bejussanak egy Eb-meccsre.

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádióban elmondta, hazánkban négymillió beoltott után újra lehet majd – felnőtteknek védettségi igazolvánnyal – sportrendezvényeket látogatni.