A City a BL-döntő esélyese, de ne írjuk le a Chelsea-t

A döntőnek eredetileg Isztambul adott volna otthont, ám a koronavírus-járvány okozta korlátozások miatt oda az angol szurkolók nem utazhattak volna el, ezért az európai szövetség úgy döntött, Porto rendezheti a finálét, amelyen 16 500 néző lehet jelen. Angliából mintegy tízezren utaznak majd el a portugál városba. Nem feltétlenül a drukkereken múlik majd azonban a végső siker, de akkor vajon min?

A City nyeri a Bajnokok Ligáját, mert...

Jobb kerete van, mint a Chelsea-nek

Ezzel az állítással nehéz lenne vitatkozni, sőt, talán az egész világon nem találunk még egy olyan csapatot, ahol szinte minden posztra két hasonló képességű játékos közül válogathat a gárda edzője. Márpedig Guardiola ebben az irigylésre méltó helyzetben van, felsorolni is hosszú lenne azon sztárfutballisták neveit, akik egy klasszismegoldással, vagy villanással eldönthetik majd a találkozót, akár a kezdőbe nevezik őket, akár a kispadról beszállva próbáljanak segíteni a többieknek.

A betonbiztos védelem gyilkos támadósorral párosul

A Premier League idei szezonját bántó fölénnyel nyerték meg a manchesteriek.

Ehhez persze kellett a rivális topcsapatok botladozása is, ám a 38 meccsen szerzett 83 gól a legtöbb, a 32 kapott találat pedig a legkevesebb volt a 20 csapatos bajnokságban.

Rúben Dias nyári érkezésével helyére került a kirakós utolsó, még hiányzó darabja, a portugál centerhalf teljesítményéről mindent elmond, hogy a szigetországi Futballszakírók Szövetsége a szezon legjobbjának választotta a 24 éves játékost, Harry Kane-t és csapattársát, Kevin de Bruyne-t megelőzve.

A belga középpályás a City motorja, amellett, hogy labdáival általában kihagyhatatlan helyzetbe hozza a támadókat, ő sem érzi zavarban magát a kapu előtt, közelről és távolról is életveszélyes. Phil Fodenben szintén bízhatnak a manchesteri szurkolók, a 21 esztendős angol tehetség élete szezonját futja és oroszlánrészt vállalt a bajnoki címben.

Pep Guardiola nyerő típus

Ha a katalán mester döntőbe jut a csapatával egy sorozatban, akkor az ellenfélen kis túlzással már csak a csoda segíthet.

A Barcelona, a Bayern München és a Manchester City edzőjeként 23 alkalommal játszott kupadöntőt, ebből 19-et nyert meg, mindössze négyszer kellett beérnie az ezüstéremmel.

Egyszer Cristiano Ronaldo és a Real Madrid babrált ki vele a spanyol Király-kupában, három alkalommal pedig a német Szuperkupában kellett fejet hajtania az aktuális ellenfélnek, kétszer a Dortmundnak, egyszer pedig a Wolfsburgnak.

Ebből is látszódik, hogy fináléban a City kispadján még nem tapasztalta meg a vereség ízét, pedig már hét döntőt is játszott csapatával: egy FA-kupa, négy Ligakupa, és két Szuperkupa-siker a mérlege.

A legtöbb játékos élete meccsét játssza majd

Amikor 2008 nyarán Manszúr sejk személyében új tulajdonosa lett a csapatnak, a világ leggazdagabb klubjává vált. Angliában a befektetett fontszázmilliók megtérültek, hiszen a City azóta ötször nyert bajnokságot, kétszer FA-kupát és ötször Ligakupát. Az európai kupaporondon azonban nem sikerült maradandót alkotnia, olyannyira nem, hogy ezidáig a BL-ben döntőbe sem jutott az együttes. Most viszont végre sikerült, így talán az EDDA slágerének soraival lehetne leginkább jellemezni az egyesületnél most uralkodó helyzetet: Álmodtam egy világot magamnak, Itt állok a kapui előtt.



És valóban, óriási siker kapujában állnak a játékosok, hogy egyszersmind leszámoljanak azzal a váddal, hogy a szigetországon kívül képtelenek sikereket elérni. Ennél nagyobb motiváció aligha kell a futballistáknak, ezt azonban teherként is megélhetik, rosszul is elsülhet és akkor...

A Chelsea nyeri a Bajnokok Ligáját, mert...

Thomas Tuchel csodát tett

Még a legvérmesebb Chelsea-szurkolók is kétkedve fogadták a német szakember januári kinevezését, noha nem is feltétlenül Tuchel érkezése, hanem a klub legendájának, Frank Lampardnak a menesztése volt a baj. A korábban Augsburgban, Mainzban, Dortmundban és Párizsban dolgozó vezetőedző azonban nem tétlenkedett és szakmai stábjával – benne a másodedző Lőw Zsolttal – eredményes munkával kívánta maga mellé állítani a kritikusokat.

Finoman szólva sikerült, hiszen a bajnokságban a kilencedik helyről végül a negyedik, BL-indulást jelentő pozícióba vezették a csapatot, az FA-kupában a döntőig meneteltek, ahogyan a Bajnokok Ligájában is.

Pedig a keret ugyanaz, mint Lampard alatt, ám a szezon első felében látott, főleg a védelemre jellemző megingások és egyéni hibák már nem jellemzőek az együttesre, ráadásul a magabiztos védekezés mellé látványos támadójáték párosul. Tuchel megtanította nyerni a játékosokat, akik a jobb nevekből álló riválisokkal is felvették a versenyt, sőt, legtöbb alkalommal le is győzték őket!

A rutin a kékek mellett szól

És most elsősorban nem arra gondolunk, hogy a londoni keret átlagéletkora 25,8 év a manchesterieké pedig 26,1, hanem a nemzetközi rutinra. Abból ugyanis a Chelsea-nek több van, hiszen 2008-ban, valamint 2012-ben is játszott már BL-döntőt az együttes, előbbit elveszítette, utóbbit megnyerte, mindkettőt büntetőpárbajt követően. A klub háza táján tehát már ismerik a Bajnokok Ligája finálé körüli miliőt – igaz, nem a mostani keretből, hiszen közülük senki nem volt még tagja akkor a Chelsea-nek.

Thiago Silva viszont játszott már BL-döntőt, történetesen az előző szezonban, éppen az akkor még Tuchel irányította PSG színeiben. Ez azonban nem minden, a londoniak ugyanis a közelmúltban kétszer jutottak be az Európa-liga fináléjába, ráadásul mindkettőt megnyerték. 2013-ban a Benfica volt az „áldozat”, a mostaniak közül a csapatkapitány, Cezar Azpilicueta akkor már a kékeket erősítette, két évvel ezelőtt viszont, az Arsenal ellen megnyert 4–1-es meccsen a mostani csapatból a spanyol hátvéden kívül már Kepa Arrizabalaga, Andreas Christensen, Emerson Palmieri, N'Golo Kanté, Jorginho, Mateo Kovacic, Olivier Giroud és Marcos Alonso is kapott aranyérmet. Bőven vannak tehát, akik az ilyen létfontosságú meccsekre fel tudják készíteni fiatalabb társaikat.

Tuchel–Guardiola: 2–0!

Na jó, ez így egy kicsit túlzás, a két edző ugyanis a Bundesligában már találkozott egymással, akkor azonban nem voltak egyenlőek a feltételek. A 2013/14-es idényben Tuchel a Mainzot irányította és kapott ki simán oda-vissza Guardiola Bayernjétől, a 2015/16-os évadban pedig már a Borussia edzőjeként nézett bele egy 5–1-es vereségbe, a tavaszi dortmundi 0–0 pedig gyakorlatilag megágyazott a bajorok bajnoki címének.

A német mester a Chelsea edzőjeként viszont már kétszer is borsot tört katalán kollégája orra alá:

előbb az FA-kupa elődöntőjében nyertek 1–0-ra a londoniak, majd bajnokin az Etihad Stadionból hozták el mindhárom pontot egy 2–1-es győzelemnek köszönhetően, elnapolva ezzel a City bajnokavatását.

Úgy tűnik tehát, hogy Tuchel jelenlegi csapatával megtalálta az ellenszert a manchesteriek totális futballjára, a két együttes szezonbeli legfontosabb mérkőzése azonban most következik.

A történelem ismétli önmagát

A 2011/2012-es szezon aranybetűkkel került be a Chelsea történelemkönyveibe, pedig féltávnál talán legszívesebben kihagyták volna ezt az idényt a krónikások. Egy időközi edzőváltás – Roberto Di Matteót nevezték ki André Villas-Boas helyére – azonban akkor is nagy lökést adott a csapatnak, amely aztán a nyolc között egy portugál, az elődöntőben pedig egy spanyol alakulatot búcsúztatott a BL-ben – épp úgy, mint most. Akkor a Benfica és a Barca, idén a Porto és a Real Madrid testén át vezetett az út a fináléba, ahol a Bayern ellen ugyancsak nem a Chelsea volt a favorit.

Azt pedig már csak zárójelben jegyezzük meg, hogy a Porto elleni meccset megelőzően, ahol Mason Mount és Ben Chillwell volt eredményes, legutóbb egy Napoli elleni párharcban talált a kapuba két angol játékos, bizonyos John Terry és Frank Lampard. Kitalálják mikor? Persze, hogy 2012-ben! Ráadásul Di Matteón kívül eddig egyetlen edzőnek sikerült az első három egyenes kieséses szakaszban lejátszott BL-meccsét megnyernie a Chelsea kispadján: egy bizonyos Thomas Tuchelnek...

Ön szerint ki nyeri a BL-döntőt?

399 Manchester City

378 Chelsea

A Bajnokok Ligája döntőjét 21.00 órától rendezik, a finálé játékvezetője a spanyol Antonio Mateu Lahoz lesz majd, akivel Guardiolának a Barca edzőjeként többször meggyűlt a baja. Reméljük azonban, hogy ez a remeknek ígérkező összecsapás nem a köztudottan szerepelni vágyó sporttársról marad emlékezetes.

BAJNOKOK LIGÁJA

DÖNTŐ

A várható kezdőcsapatok:

Manchester City: Ederson – Walker, Stones, Dias, Zincsenko – Gündogan, Fernandinho, Bernardo Silva – Mahrez, De Bruyne, Foden

Chelsea: Mendy – Christensen, Thiago Silva, Rüdiger – Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Mount, Chilwell – Werner, Pulisic

(Borítókép: Getty Images Hungary)