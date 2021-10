A Liverpoolnak ezúttal a kétgólos előny is kevés volt

A Manchester United otthonában múlt héten ötöt vágó Liverpool ezúttal is erősen kezdett, Szalah előkészítése után Henderson lőtt a jobb felső sarokba, majd a megsérülő Keita helyére beálló Oxlade-Chamberlain beadása után Mané fejese is a kapuban kötött ki (2–0).

Figyelmeztető jel lehetett ugyanakkor, hogy Alissonnak kétszer is nagyot kellett mentenie közben, igaz, így is a házigazda került közelebb a gólhoz, Robert Sánchezt hozták nehéz helyzetbe a társak, ő Manéba bombázott, akiről a kapuba pattant a labda – pechjére épp a kezéről.

A játékrész hajrájában jött a vendégek szépítése, Mwepu gondolt egyet 20 méterről, és a kissé kint álló kapus felett parádésan tekert a léc alá (2–1).

A fordulást követően Szalah is szerzett egy érvénytelenített gólt – ezúttal les miatt nem örülhettek a hazaiak –, a játékrész derekán pedig remek támadás végén Trossard egyenlített (2–2)!

A Liverpool próbált nyomni, de a második félidei kilenc lövéséből csak egy talált kaput, miközben a Brightonnál Mwepu is ziccerbe került – hiába –, Trossard pedig újra betalált, igaz, ő is lesen volt már.

A rendkívül izgalmas összecsapáson így újabb érvényes találat már nem esett, a Liverpool újra botlott, hat győzelem mellett ez már a negyedik döntetlenje volt a gárdának.

Még így is jobban járt viszont a Manchester Citynél! A címvédő hamar hátrányba került Zaha gólja miatt, a játékrész végén pedig tíz főre fogyatkozott Laporte kiállítása következtében. Egyórányi játék után Gabriel Jesus betalált ugyan, les miatt ez sem ért, a Crystal Palace pedig a végén még be is biztosította a sikerét (0–2).

A forduló nyertese így a Chelsea lett, amellyel szemben egészen a második félidő közepéig tartotta magát a sereghajtó – és újgazdag – Newcastle United, Reece James duplájával és Jorginho büntetőjével viszont itt már jött a papírforma (0–3).

A Brentford csodája lanyhul látszik, a Burnley bő fél óra alatt kivégezte az újoncot, a Southampton pedig Watfordban gyűjtött fontos pontokat.

PREMIER LEAGUE

10. FORDULÓ

Leicester City–Arsenal 0–2 (Gabriel 5., Smith-Rowe 18.)

Burnley–Brentford 3–1 (Wood 4., Lowton 32., Cornet 36., ill. Ghoddos 79.)

Liverpool–Brighton 2–2 (Henderson 4., Mané 24., ill. Mwepu 41., Trossard 65.)

Manchester City–Crystal Palace 0–2 (Zaha 6., Gallagher 88.)

Kiállítva: Laporte (Man. City, 45+2.)

Newcastle United–Chelsea 0–3 (James 65., 77., Jorginho 80. – 11-esből)

Watford–Southampton 0–1 (Adams 20.)

18.30: Tottenham–Manchester United (TV: Digi Sport1)

Az élmezőny állása: 1. Chelsea 25 pont (25–3), 2. Liverpool 22 (29–8), 3. Manchester City 20 (20–6), 4. West Ham United 17 (16–10, 9), 5. Arsenal 17 (12–13), 6. Brighton 16 (11–11), 7. Tottenham 15 (9–13), 8. Manchester United 14 (16–15), 9. Everton 14 (15–14), 10. Leicester City 14 (15–17)

(Borítókép: Nick Potts / PA Images via Getty Images)