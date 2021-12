Az Index úgy tudja, megvan a Ferencváros új vezetőedzője

A legutóbbi három magyar élvonalbeli bajnokságot megnyerő klub hétfőn számolt be róla, hogy a továbbiakban nem a nyáron kinevezett Peter Stöger irányítja az együttest.

Az Index elsőként számolt be arról, hogy a korábbi orosz kapitány az első számú kiszemelt, a hazai médiában az elmúlt napokban több név is felvetődött lehetséges alternatívaként, de lapunk oroszországi forrásból úgy értesült, hogy megszületett a megállapodás a felek között, és a jövő hét elején mutatják be az új Fradi-edzőt.

Az 58 éves orosz szakember legutóbb hazája válogatottját irányította, együttesének a negyeddöntő jelentette a végállomást a 2018-as világbajnokságon.

Csercseszov 57 mérkőzésen irányította az oroszokat, 25 győzelem és 11 döntetlen mellett 21 vereség a mérlege. A rosszul sikerült Eb-szereplés (három meccs, három pont, kiesés a csoportkörben) után a szövetség szerződést bontott a kapitánnyal, aki így nyár óta munkanélküli.

A tréner korábban bajnoki címet nyert a Legia Warszawával, amellyel a 2015–2016-os idényben a lengyel kupát is megnyerte. Korábban irányította a Dinamo Moszkvát és a Szpartak Moszkvát is.

Időközben egy másik forrás is megerősítette a megállapodást, kiemelve, hogy Csercseszovtól azt várják, a Szerhij Rebrovnál tapasztalt fegyelmezett légkört visszahozza az együtteshez.

A Ferencváros szombaton, a Honvéd elleni bajnokin zárja az évet (ezen Máté Csaba irányítja az együttest), ezt követően legközelebb január 26-án lép pályára a Puskás Akadémia vendégeként.

