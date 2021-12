Elszabadult a koronavírus Angliában, mégsem marad el a Boxing Day

A Premier League klubjai megállapodtak, hogy az ünnepi időszakban sem lesz megállás, vagyis az eredeti terveknek megfelelően megrendezik a bajnoki mérkőzéseket Angliában, és nemcsak az első, hanem a másodosztályban is.

Az élvonalban szereplő húsz klub hétfőn ült össze, miután a hétvégén tíz találkozóból hatot is el kellett halasztani a koronavírus-járvány miatt. Ezért is vetődött fel, hogy egy vagy több fordulót is elhalasztanak – a december 28-án kezdődő 20. fordulót szerették volna elsősorban, hogy enyhítsék a csapatokra nehezedő nyomást –, végül ezt az ötletet lesöpörték az asztalról, így december 26-tól két fordulót is megrendeznek öt nap alatt.

A találkozókat ugyanakkor csak abban az esetben rendezik meg, ha a kluboknak 13 mezőnyjátékosuk és egy kapusuk is egészséges. A hétfői döntést két hét múlva felülvizsgálják.

A Premier League-ben 42 játékos koronavírustesztje lett pozitív a múlt héten, ami a legmagasabb szám a pandémia kezdete óta.

A Chelsea a Wolverhampton elleni vasárnapi mérkőzésére (0–0) csupán hat cserejátékost tudott nevezni, ezért szerette volna elhalasztani a mérkőzést, Thomas Tuchel menedzser jelezte is, hogy a játékosai nagy kockázatnak vannak kitéve, és nemcsak a koronavírus miatt, hanem fizikailag is.

Lehetetlen, nincsenek játékosaink, és bármikor lehet egy-két új eset. Nem lehet így, képtelenség 26-án és 28-án is játszani. Szeretnénk pályára lépni, de szükségünk van segítségre a menetrendben

– mondta Jürgen Klopp, a Liverpool menedzsere.

(BBC)