Szoboszlaitól Van Dijkig – az Eb legnagyobb hiányzói

Péntek este az Olaszország–Törökország mérkőzéssel rajtol a 2020-ról idén nyárra halasztott labdarúgó-Európa-bajnokság. A hír hallatán azonban nem minden résztvevőnél lehet felhőtlen az öröm, mivel több kulcsjátékos is az utolsó pillanatban esett el az Európa-bajnoki szerepléstől. Listánkon a legmeghatározóbb hiányzókat gyűjtöttük össze, akikkel egészen biztosan máshogy alakulna az idei Eb. Nagy öregektől fiatal titánokig, Ibrahimovictól Szoboszlaiig, íme, az Európa-bajnokság legfontosabb kimaradói.

Zlatan Ibrahimovic

A svéd klasszis 2016-ban szerepelt utoljára világeseményen a nemzeti csapatban, miután lemondta a válogatottságot. 5 év elteltével, idén tavasszal jelentette be, hogy 39 évesen visszatér és a svéd válogatott élére áll a nyári Európa-bajnokságon.

Ibrahimovic nem akármilyen szezont futott az AC Milannal, 19 mérkőzésen 15 gólt szerzett és a második helyen végzett csapatával, mely 8 év után újra Bajnokok Ligája-indulást ér a következő szezonban a milánóiaknak.

Az örökifjú svéd csatár azonban tavasszal, egy Juventus elleni rangadón szenvedett térdsérülést, ami partvonalon túlra kényszeríti a nyári kontinensviadal idejére. Hiányzása a svéd szurkolókon kívül az egész futballtársadalom számára fájó tény.

Válogatottbeli visszatérése így mindössze két mérkőzésig tartott, ki tudja, látjuk-e még nemzeti szerelésben a svéd gólrekordert.

Ibrahimovic célja, hogy őszre újra 100%-os állapotban legyen, és egy utolsó nagy dobással maradandót alkosson a nemzetközi porondon.

Sergio Ramos

Valljuk be, nagyon szokatlan látvány lesz a spanyol válogatott Sergio Ramos nélkül. A 180-szoros válogatott védő 2004 után először nem kapott behívót hazája válogatottjába. Szezonját több sérülés is hátráltatta, januárban térdműtéten is átesett, és két alkalommal lépett csak kezdőként pályára 2021-ben. Luis Enrique szövetségi kapitány döntését azzal indokolta, hogy védője sérülései után nincs megfelelő fizikai állapotban, így nem számít ikonikus játékosára az Európa-bajnokságon.

A Real Madrid hátvédjének kimaradása sokkolta a futballvilágot, Sergio Ramos is csalódottan nyilatkozott a bejelentés után:

Minden erőmet és hitemet beleadtam abba, hogy 100%-os állapotban legyek az Európa-bajnokságra. A dolgok nem mindig úgy alakulnak, ahogy azt szeretnéd. Nagyon nehéz szezon van mögöttem, ami így végződik.

– fogalmazott Ramos egy Goal.com-nak adott interjúban.

Sergio Ramos nyara így szabad lesz, amely alatt több ideje lehet másik szenvedélyének, a zenének hódolni.

Virgil van Dijk

Hatalmas érvágás a holland válogatott számára Virgil van Dijk hiánya. A 25-szörös válogatott védőt a világ legjobb középhátvédjei között tartják számon, 2019-ben az Év Férfi Labdarúgója-díjat is elnyerte az UEFA-tól.

2020 októberében szenvedett keresztszalag-szakadást, mely után legalább 7-8 hónap kihagyást jósoltak neki az orvosok.

Annak ellenére, hogy áprilisban már a visszatérését tervezte, és minden erejével azon dolgozott, hogy nyáron hazája rendelkezésére álljon, az a döntés született, hogy saját érdekében kihagyja a nyári kontinenstornát, ezzel elkerülve sérülése esetleges kiújulását. Van Dijk pótlása rendkívül nehéz feladat lesz Hollandia számára, első opcióként Matthijs de Ligt és a friss olasz bajnok Stefan de Vrij pótolhatja a Liverpool védőjét.

Szoboszlai Dominik

Számunkra a legfájóbb hiányzó Szoboszlai Dominik. A 20 éves középpályás emberemlékezet óta az első igazán ígéretes magyar tehetség, fiatal kora ellenére a felnőttválogatott alapemberének számít, továbbá a legértékesebb magyar labdarúgó is egyben.

Szoboszlai, miután novemberben kilőtte Magyarországot az Európa-bajnokságra, télen a Lipcséhez igazolt, ahova már komoly fájdalmakkal érkezett. Saját bevallása szerint utolsó salzburgi meccsein már fájdalomcsillapítókkal lépett pályára combközelítőizom-sérülése miatt, így még várat magára a lipcsei bemutatkozása is.

Pontos információkat csak nagyon ritkán szivárogtattak Szoboszlai rehabilitációjával kapcsolatban, így megtippelni sem lehetett, mégis mikor tér vissza a pályára a magyar szupertehetség, azonban minden bizonnyal ősszel már pályára léphet a világbajnoki selejtezőkön.

A hónapok múlásával elsődleges célként már az Európa-bajnoki részvétel szerepelt, amire a hírek szerint minden esély megvolt, mivel Szoboszlai újra edzésbe állt. A kerethirdetés előtti órákban viszont az a hír látott napvilágot, hogy Szoboszlai fizikai állapota miatt nem tudja vállalni a játékot az Európa-bajnokságon. Hiányzása nagy csapás számunkra, kreativitása és szervezőképessége mindenképpen hiányozni fog a középpályáról.

Trent Alexander-Arnold

Az angolok villámléptű jobbhátvédje valósággal az utolsó utáni pillanatban esett ki az Európa-bajnokságról.

június 2-án, az Ausztria elleni utolsó előtti felkészülési mérkőzés 86. percében szenvedett sérülést, mely után egyből elhagyta az edzőtábort, és visszautazott Liverpoolba.

Gareth Southgate szövetségi kapitány minden bizonnyal kezdő jobbhátvédként számított volna a 22 éves Bajnokok Ligája-győztes játékosra, azonban így sincsenek nagy bajban az angolok, további három minőségi jobbhátvéd is rendelkezésre áll a keretben. Elsődleges pótlásként Kyle Walker vagy Kieran Trippier találhatja magát a kezdőben az angolok nyitómérkőzésén Horvátország ellen vasárnap. Southgate kieső játékosa helyére a Brighton hátvédjét, Ben White-ot hívta be.

Arkadiusz Milik

A lengyel válogatott második számú gólfelelőse már egy kisebb sérüléssel érkezett az edzőtáborba, külön edzéseket végzett, de minden esélye megvolt arra, hogy a rajtra rendbe jöjjön. Milik 2016 óta a Napoli játékosa, azonban télen kölcsönbe a Marseille-hez távozott, ahol rendkívül jó tavaszt futott. A 27 éves csatár 15 mérkőzésen kilenc góllal segítette csapatát, mellyel végül az ötödik, nemzetközi kupaindulást érő helyen végzett a francia bajnokságban.

Milik térdsérülése az egyéni edzések hatására sem javult, így az a döntés született napokkal az Eb-rajt előtt, hogy kihagyni kényszerül a tornát. Fájó hír ez a lengyeleknek, mivel Milik megbízható, gólképes csatár, aki az első számú szupersztár, Robert Lewandowski válláról is komoly terheket vehetett volna le. A korábbi Fehérvár-edző, Paulo Sousa szövetségi kapitány nem hívott be új játékost sérült csatára helyére.

Jesse Lingard

A West Ham United csatárának kimaradása az egyik legmeglepőbb hír volt az angolok Európa-bajnoki kerethirdetésénél. Szinte érthetetlen, hogy a bő keretben még helyett kapott a fantasztikus tavaszt futó 28 éves csatár, azonban a keretszűkítésnél már partvonalon kívül találta magát. Lingardot télen a Manchester United a „kalapácsosokhoz” küldte kölcsönjátékra, ahol üstökösként robbant be és kapott új erőre.

16 mérkőzésen kilenc gólt és négy gólpasszt jegyzett, alapjaiban megváltoztatta a West Ham játékát, amellyel az utolsó pillanatig a Bajnokok Ligája-indulásért is versenyben voltak, végül a hatodik, Európa-Ligát érő helyen végeztek.

Gareth Southgate döntéséért rengeteg kritikát kapott, Lingard „otthon hagyását” hatalmas hibának tartja a publikum. Hogy végül kinek volt igaza, arra minden bizonnyal csak az Európa-bajnokság végén fogunk választ kapni.

Anthony Martial

Martialnak nem volt különösebben erős a 2020/21-es szezonja, 22 mérkőzésen lépett pályára a Manchester United színeiben, mindössze négy gólt szerezve. 2015-ben kapta meg a Golden Boy-díjat, amit a legígéretesebb 21 éven aluli játékosnak osztanak ki.

Idén márciusban szenvedett komoly térdsérülést a Kazahsztán elleni világbajnoki selejtezőn, azóta nem tudott pályára lépni a 25 éves támadó. Kimaradása a francia keretből nem meglepetés, de ha őszinték akarunk lenni, nagy csapás így sem érte Didier Deschamps csapatát.

Csoportellenfeleink Martial nélkül is legnagyobb esélyesei az Európa-bajnokságnak, elég csak az antoine Griezmann, karim Benzema, kylian Mbappé támadó hármast kiemelni a csapatból.

Iago Aspas

Újabb nagy meglepetés, hogy Sergio Ramos mellett Iago Aspast is kihagyta Luis Enrique szövetségi kapitány a végleges spanyol keretből. Aspas esetében azonban semmilyen sérülésről vagy nem megfelelő fizikai állapotról nincs szó, egyszerűen úgy döntött Enrique, hogy a támadó nem fér be az utazókeretbe. Döntése azért is megkérdőjelezhető, mivel a spanyol végleges keret mindössze 24 fős, a maximálisan nevezhető 26 játékos helyett, így még az esélyt sem adta meg játékosának, hogy felkészülési meccseken vagy az edzőtáborban bizonyíthasson.

Aspasnak nem volt rossz szezonja, spanyol játékosokat tekintve 14 góljával második helyen végzett a La Liga góllövőlistáján, és egyszemélyes hadseregként vitte a hátán a Celta Vigót egész idényben.

A futballvilág egybehangzó véleménye alapján egy helyet mindenképpen megérdemelt volna a 33 éves támadó, akinek életkorából adódóan is ez lett volna valószínűleg az utolsó nagy világversenye.

Marco Reus

Ha létezik olyan kategória, hogy a világ legszerencsétlenebb labdarúgói, azon a listán egészen biztosan az első között találkoznánk Marco Reus nevével. A 32 éves német támadót egész pályafutása során hátráltatták sérülések, minden bizonnyal a benne rejlő hatalmas potenciál egy részét sosem tudta megmutatni.

Az idei szezonban viszont szerencsére elkerülték a sérülések, 32 mérkőzésen lépett pályára a bajnokságban, ahol nyolc góllal és 12 gólpasszal segítette csapatát, és a Német Kupát is megnyerték.

Teljesítményével mindvégig az Európa-bajnoki részvételre pályázó játékosok között volt számontartva, ennek ellenére Joachim Löw úgy döntött, nem számol Reusszal a nyáron. A Dortmund támadója így egy újabb világversenyről marad le, és joggal vetődhet fel bennünk a kérdés, hogy látjuk-e még német nemzeti szerelésben, mivel 32 éves korát tekintve ő sem lesz már fiatalabb.

(Borítókép: Zlatan Ibrahimovic 2021. április 10-én. Fotó: Alberto PIZZOLI / AFP)