Készülhetnek az Eb-aranyra az angolok? CR rekordokat döntött

Ilyen kezdés még sosem volt!

Az olaszok az első félidőben felborították a pályát a nyitómeccsen Törökország ellen, de hiába a 14 kapura lövés, gólt ekkor még nem szereztek. Összejött viszont Merih Demiral szerencsétlen mozdulata után: ez az első Európa-bajnokság, amely öngóllal indult!

A finnek bemutatták a tökéletes hatékonyságot

A dánok is óriási fölényben kezdtek, majd jött Christian Eriksen döbbenetes összeesése a félidő hajrájában. Az együttes a folytatásban már nem tudta ugyanazt a játékot hozni, a finnek pedig Joel Pohjanpalo fejesével megszerezték a győztes gólt. Finnország lett a nagy tornák történetében az első csapat, amely az egyetlen kapura lövéséből diadalt ünnepelhetett.

1 – Finland are the first team to win a game in a major tournament (EURO + World Cup) with only one shot fired since Opta analyses this data (1980). Hold-up. #DEN #FIN #EURO2020 pic.twitter.com/sqdboUBAYI — OptaJean (@OptaJean) June 12, 2021

A dánok számára viszont ennél semmi sem volt fontosabb a héten

The best picture you'll see all week. * pic.twitter.com/PPBrZ8slw1 — FootballFunnys (@FootballFunnnys) June 15, 2021

Lukaku megtáltosodott Roberto Martínezzel

Az Inter kolosszusa az első 51 válogatott mérkőzésén 17 alkalommal talált be, Roberto Martínez kinevezése óta viszont 43 fellépésen már 45-ször volt eredményes, az oroszok elleni nyitányon (3–0) duplázni tudott. A 2018-as világbajnokság óta 19 találkozón lépett pályára a belga csapatban és 26 kanadai pontot (22 gól, 4 gólpassz) termelt!

45 en 43. En los últimos 5 años es el mejor delantero DEL MUNDO en el fútbol de selecciones. De lejos. https://t.co/F5oHhcNEBR — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 12, 2021

Megtört az angol átok, Sterling parádés sorozata viszont él

Az Eb-mezőny legértékesebb keretével bíró angolok Raheem Sterling góljával legyőzték Horvátországot, így visszavágtak a vb-elődöntőben elszenvedett vereségért. A Manchester City szélsője a 11. válogatott meccsén volt eredményes (összesen 15-ször), ezt a 11 meccset pedig mind megnyerték a „háromoroszlánosok”, így az övé a legjobb széria a válogatott történetében. Érdekesség, hogy az angolok ezt megelőzően még sohasem indítottak sikerrel Európa-bajnokságot, öt döntetlen és négy vereség volt a mérleg.

11 - England have won all 11 of their internationals in which Raheem Sterling has scored, the best 100% winning rate when scoring of any player in the national side's history, overtaking Martin Chivers (10/10). Ritual. #EURO2020 pic.twitter.com/gwS00XDgAt — OptaJoe (@OptaJoe) June 13, 2021

Eb-aranyat sejtet a horvátverés?

A horvátok számára kevéssé jó statisztika, hogy az 1988-as nyugatnémet csapat óta nem volt olyan vb-döntőben elbukó európai gárda, amely a következő kontinensviadalon továbbjutott volna a csoportjából (1996-ban az olaszok, 2004-ben a németek, 2008-ban a franciák, 2012-ben a hollandok estek ki rögvest). Az angolok viszont reménykedhetnek, hiszen a legutóbbi négy nagy tornájukon a horvátok háromszor is kikaptak a végső győztestől, 2012-ben a csoportkörben Spanyolországtól, 2016-ban a nyolcaddöntőben Portugáliától, 2018-ban pedig a döntőben Franciaországtól! A kivételt a 2014-es világbajnokság jelenti, amelyen Brazíliában a házigazda és Mexikó verte meg a horvátokat, de az elődöntő és a nyolcaddöntő jelentette a végállomást a győztesek számára.

3 - Croatia have lost against the eventual winner in three of their last four major tournaments (World Cup + European Championships): Spain at Euro 2012 (group stages), Portugal at Euro 2016 (round of 16) and France at World Cup 2018 (final). Home. #EURO2020 pic.twitter.com/ZGNvVIIGtw — OptaJoe (@OptaJoe) June 13, 2021

Korrekordot döntött az angol tini

Jude Bellingham valósággal berobbant a futballvilágba, erről nemrégiben miniportréban emlékeztünk meg. A horvátok elleni nyitómeccsen a hajrára beállhatott, ezzel 17 évesen és 349 naposan minden idők legfiatalabb Eb-szereplőjévé vált, megdöntve a holland Jetro Willems (18 év, 71 nap) 2012-ben felállított rekordját.

Gera Zoltán a harmadik helyre csúszott

A skála másik véglete következik, Goran Pandev 37 évesen és 321 naposan minden idők második legidősebb Eb-gólszerzőjévé vált az Ausztria elleni találatával. Ennél csak az épp osztrák Ivica Vastic (38 év, 257 nap) volt korosabb, rajtuk kívül pedig csak Gera Zoltán (37 év, 61 nap) volt képes a 37. születésnapja után Eb-gólt szerezni. Az északmacedónok pechjére ez a találat sem ért végül pontot (1–3). Ugyanezen a meccsen Michael Gregoritsch később megszerezte a kontinensviadal történetének 700. gólját.

* - Players to score at the EUROs after their 3️⃣7️⃣th birthday



38y-257d – Ivica Vastic** (EURO 2008)

37y-321d – GORAN PANDEV ** (EURO 2020)

37y-061d – Zoltán Gera** (EURO 2016)#EURO2020 #AUTMKD — Gracenote Live (@GracenoteLive) June 13, 2021

Wijnaldumtől Wijnaldumig – 2528 napos holland széria ért véget

A hollandok tíz lövésből sem találtak be az ukránok ellen az első félidőben, a fordulást követően viszont Georginio Wijnaldum megtörte a jeget – jött gyorsan a második gól is, és bár az ukránok percek alatt egyenlítettek, végül 3–2-es sikerrel zárt az oranje. A Liverpoolból a PSG-hez igazoló középpályás találata 2528 napos szériát szakított meg, ennyi időt kellett arra várni, hogy Hollandia újra betaláljon egy nagy tornán. A 2014-es világbajnokság utolsó holland gólját egyébként pont ő jegyezte, a brazilok ellen bronzmeccsen beállítva 3–0-s sikert. Ez volt az első Eb-meccs egyébiránt, amelyen a gól nélküli első félidő után öt találat is esett.

2528 - Georginio Wijnaldum scores the first Netherlands' goal at a World Cup / European Championship in 2528 days, when Wijnaldum himself scored at the World Cup 2014. Leader. #NED #EURO2020 #NEDUKR pic.twitter.com/tSaAxbE4dM — OptaJohan (@OptaJohan) June 13, 2021

Máris megvan az Eb gólja!

Adtuk ki villámgyorsan Patrik Schick második gólját a Skócia elleni találkozóról, és aki látta a találatot, egyetérthet, hogy aligha túloztunk: egy labdaszerzés után, állítgatás nélkül, 45,4 méterről emelt a kint álló kapus felett a kapuba. Ez a kontinensviadalok történetének legtávolibb találata! A Leverkusen támadó a 27. válogatott meccsén megszerezte a 12. és a 13. gólját is, utóbbival már egyedül álló 9. helyen Csehország örökranglistáján (ebben nincsenek benne a még Csehszlovákia színeiben szerzett találatok ugyanakkor).

Szczesny történelmet írt – pedig aligha szerette volna

A ferencvárosi Róbert Mak lövését elsőre a kapufa még védte, a kipattanó viszont Wojciech Szczesnyről a saját hálójába került, ezzel a Juventus lengyel játékosa lett az első kapus, aki öngólt szerez egy Eb-meccsen. A világbajnokságokon korábban három kapuvédő avatkozott hasonlóan szerencsétlenül játékba. A lengyelek a gyenge első félidő után feltámadtak, gyorsan egyenlítettek, de emberhátrányba kerülve kikaptak a szlovákoktól (1–2).

🥅 - Goalkeepers to score own goal at EUROs/World Cup



Wojciech Szczesny🇵🇱 (EURO 2020)

Yann Sommer🇨🇭 (2018 World Cup)

Noel Valladares🇭🇳 (2014 World Cup)

Andoni Zubizarreta🇪🇸 (1998 World Cup)#POLSVK #EURO2020 — Gracenote Live (@GracenoteLive) June 14, 2021

Pedri megdöntötte Fabregas rekordját

A 18 éves és 201 napos Barcelona-középpályás lett a spanyol válogatott történetének legfiatalabb bemutatkozója nagy tornán, korábban Cesc Fabregasé volt a csúcs, aki a 2006-os világbajnokságon 19 évesen és 41 naposan lépett pályára Ukrajna ellen. Segíteni mondjuk ő sem tudott a szó szerint mindent kihagyó spanyolokon, akik így csak gól nélküli döntetlennel kezdtek a svédek ellen.

A 14. kísérletre sem jött össze a portugálok ellen, CR rekordjai

A magyar csapat a 84. percig tartotta magát, sőt Schön Szabolcs lövése után néhány másodpercig azt hihettük, hogy vezetést is szereztünk, kár, hogy már les miatt nem számított az akció. A vége bántóan sima 0–3 lett, ami azért talán nem tükrözte a differenciát a felek között. A magyar csapat a 14. meccsét játszotta Portugália ellen, ezeken négy döntetlen mellett ez volt a 10. vereség. Cristiano Ronaldo az ötödik Eb-jén lépett pályára, ezzel csúcstartó, ahogyan a 22 találkozójával, és a mostani duplájával együtt már 11 góljával is. Az Eb-ken és vb-ken összesen a 39. meccsét játszotta le, ezzel Bastian Schweinsteigert (38) megelőzve ugyancsak első.

5 & 39 - Cristiano #Ronaldo today



*Becomes the 1st player in European Championships history to appear at 5 different tournaments ('04, '08, '12, '16 & '20).



**Made his 39th app at a major tournament (EURO & World Cup), an all-time record for a European player.



Icon. pic.twitter.com/HDeeKuXfli — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 15, 2021

Pedig a magyar szurkolókon most sem múlt

Hungary fans before their game vs. Portugal today.. WOW! **** pic.twitter.com/7OJoUQKqSV — FootballFunnys (@FootballFunnnys) June 15, 2021

Most Griezmann-nak sem sikerült, mégis nyertek a franciák!

A franciák legutóbbi hat, németek elleni tétmérkőzésén csak Antoine Griezmann tudott a kapuba találni, ő a 2016-os Eb elődöntőjében (2–0) és a 2018-as Nemzetek Ligája-párharc hazai felvonásán (2–1) is duplázott. 1986-ban a nyugatnémetek 2–0-ra nyertek, 2014-ben a németek 1–0-ra győzte, az említett NL-párharc első felvonása pedig 0–0 volt. Nos, francia játékos tegnap sem szerzett gólt, de így is nyert a világbajnoki címvédő Münchenben, hiszen Mats Hummels a saját kapujába talált.

Még csak egy kör ment le, de már három öngólt láthattunk, ezzel pedig már most beállították a csapatok a 2016-os Eb-n felállított rekordot!

3 - In what is only the 12th game at EURO 2020, the tournament has seen three own goals scored (Merih Demiral, Wojciech Szczesny and Mats Hummels), already the joint-most at any European Championships tournament (also three at EURO 2016). Clumsy. #EURO2020 — OptaJoe (@OptaJoe) June 15, 2021

Elképesztő német sorozatok szakadtak meg

Míg az angolok először nyertek, a németek először veszítettek Eb-nyitányon, hét győzelem és öt döntetlen után jött el ez a pont. Ennél is sokkolóbb adat, hogy először kaptak ki egymást követő két hazai tétmérkőzésen, miután a vb-selejtezőkön Észak-Macedónia is győzni tudott vendégként!

* - Germany** (WCQ v ** and EURO 2020 v **) lose consecutive competitive HOME matches for the 1️⃣st time. #EURO2020 #FRAGER — Gracenote Live (@GracenoteLive) June 15, 2021

Ön szerint melyik csapat nyeri meg az Eb-t? 21943 Franciaország

9485 Németország

9145 más

7289 Belgium

6912 Anglia

5396 Olaszország

4688 Portugália

2603 Spanyolország

1962 Hollandia

(Borítókép: Ha Sterling betalál, nyernek az angolok – Glyn Kirk / AFP)