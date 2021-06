Remek kezdés, lapos folytatás, Anglia lett a csoportelső

Csehország–Anglia 0–1 (0–1)

A 3. forduló eddigi alakulása miatt mindkét csapat már biztos továbbjutóként várta az összecsapást, de természetesen az ágrajz szempontjából egyáltalán nem volt mindegy, hányadik helyen zárják a csoportot.

A két együttes a selejtezősorozatban is játszott a Wembleyben, akkor az angolok lehengerlő játékkal 5–0-ra kiütötték a riválist, de meglepő módon idegenben végül 2–1-re kikaptak, így nem hibátlan mutatóval kerültek ki a kontinensviadalra.

A horvátok ellen erősen kezdő, de csak szűken nyerő, a skótok ellen viszont igencsak visszafogott játékot bemutató angolok már a második percben ziccerbe kerültek, az említett 2019 márciusi összecsapáson triplázó Raheem Sterling emelését ezúttal a kapufa hárította.

A „háromoroszlánosoknál” ezúttal kezdőként kapott helyett Jack Grealish, akinek irányításával lényegesen aktívabb játékot láthattak a hazai szurkolók, a 10. percben John Stones fejese kerülte el kevéssel a bal felsőt, majd pillanatokkal később Harry Kane bombázott messziről a léc fölé, de a 12. percben már megszületett a vezetés:

Grealish bal oldali beadására Sterling érkezett a hosszún az ötösön belül, közelről pedig a kapuba fejelt (0–1).

A félidő derekán újabb ajtó-ablak helyzetet alakítottak ki az angolok, Kane szépen visszahúzta a labdát, talán még passzolhatott is volna Sterlinghez, de ő a hosszú alsót célozta meg, de Tomás Vaclík óriási bravúrral védett, ahogyan a túloldalon Tomás Holes távoli löketénél Jordan Pickford is a helyén volt.

A 35. percben Luke Shaw önfeláldozó mentése ellenére Tomás Soucek került óriási helyzetbe, de a kapu jobb oldala mellé lőtt, majd a manchesteri balhátvéd megpattanó lövése már a túloldalon jelentett veszélyt – a kapus szögeltre mentett.

A félidő hajrájában nagyon nyomtak az angolok, de újabb gól nem esett, így 1–0-s hazai előnnyel mehettek pihenőre a felek.

A második játékrészre Jordan Hendersont is beküldte Gareth Southgate, de a hazaiak fölénye ezúttal nem manifesztálódott ziccerekben, így csendesen csordogált a mérkőzés.

A félidő közepén érkezett Jude Bellingham és Marcus Rashford is, de leginkább Stones és Harry Maguire „megiramodásai” hordoztak magukban veszélyt, no, nem sokat.

A 84. percben közkívánatra Jadon Sancho is pályára lépett, picit aktívabb is lett a csapat, Henderson be is talált, de már lesen helyezkedett, így maradt az 1–0.

Az angol válogatott a mieink csoportjából második helyen továbbjutó együttessel találkozik június 29-én, Londonban.

Horvátország–Skócia 3–1 (1–1)

Hasonló startot vett az Európa-bajnokságon Horvátország és Skócia: a horvátok Angliától szenvedtek 1–0-s vereséget, aztán 1–1-et játszottak Csehországgal, míg a skótok az angolok ellen szereztek egy pontot, de a csehektől 2–0-ra kikaptak. A továbbjutáshoz mindkettő gárdának győzelemre volt szüksége.

A skótok kezdték veszélyesebben a mérkőzést, Andrew Robertson beadását kifejelte a védelem, az ismétlés Dominik Livakovicé lett. A hatodik percben John McGinn küldte középre a labdát, Che Adams az ötösön belül belepiszkált, védett a horvát kapus.

A 16. percben már a skót hálóőrnek kellett menteni a 16-osnál Ivan Perisic elől, de

A 18. PERCBEN DAVID MARSHALL IS TEHETETLEN VOLT, PERISIC FEJELT KÖZÉPRE EGY BEADÁS UTÁN, NIKOLA VLASIC TÍZ MÉTERRŐL MEGSZEREZTE A VEZETÉST A HORVÁTOKNAK (1–0).

A 22. percben Luka Modric lövését tolta fölé Marshall, a 24. percben viszont a skótok voltak akcióban, Callum McGregor 11 méterről érkező, nem túl jól eltalált labdáját Livakovic fogta.

A 42. percben beadást követően Domagoj Vida tette rossz helyre a játékszert, ami McGregorhoz került. A skót középpályás 18 méterről, középről bombázott a kapuba, egyenlített Skócia (1–1).

A második játékrész első igazán nagy lehetősége McGinn előtt adódott, az ötösön belül érkezett egy ívelésre, de rosszul ért a labdához, maradt a döntetlen, egészen a 62. percig, amikor Modric megvillantotta zsenialitását.

Az aranylabdás klasszis 20 méterről, középről, kapásból, jobb külsővel óriási gólt lőtt, ezzel újra vezetéshez juttatva Horvátországot (2–1).

A 77. percben Modric szögletét Perisic csúsztatta meg az ötös sarkánál, a kapufáról befele pattanó labdával már két góllal mentek a horvátok (3–1).

A 80. percben Adams került helyzetbe az ötösön belül, Livakovic védett. A szöglet után Scott McTominay hat méterről fejelt fölé, maradt a 3–1.

Horvátország ezzel a győzelemmel, és Csehország vereségével a csoport második helyén jutott tovább a nyolcaddöntőbe.

Ön szerint melyik csapat nyeri meg az Eb-t? 23816 Franciaország

10750 Németország

10026 más

9005 Olaszország

8303 Belgium

7333 Anglia

5029 Portugália

2717 Spanyolország

2272 Hollandia

EURÓPA-BAJNOKSÁG

D -CSOPORT, 3 . FORDULÓ

Csehország–Anglia 0–1 (London)

Gólszerző: Sterling (12.)

Horvátország–Skócia 3–1 (Glasgow)

Gólszerző: Vlasic (17.), Modric (62.), Perisic (77.) ill. McGregor (42.)

A csoport végeredménye: 1. Anglia 7 pont (2–0), 2. Horvátország 4 (4–3), 3. Csehország 4 (3–2), 4. Skócia 1 (1–5)

(Borítókép: Raheem Sterling ismét betalált a csehek ellen – Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)