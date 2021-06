Lőw Zsoltot elragadták az érzelmei a válogatott láttán

Lőw Zsoltnál hitelesebb magyar szakértőt aligha lehetne találni manapság. A 42 éves másodedző szakmailag megkérdőjelezhetetlen, a Paris Saint-Germain után a Chelsea-hez került Thomas Tuchel segítőjeként, ahol fél év alatt csodát tettek, és megnyerték a Bajnokok Ligáját.

Természetesen a magyar válogatott minden rezdülését figyelemmel kísérte az Európa-bajnokságon, és az InfoRádió Aréna című műsorában mesélt a tapasztalatairól.

Az ember nem tud kibújni a saját bőréből. Szakmai szemmel is nézi, milyen lehetőségek lehetnének a magyar válogatott előtt, mit lehet változtatni vagy másképp csinálni, de most az érzelmeké a főszerep

– emelte ki Lőw, hogy a Németország elleni találkozón elképesztő érzelmek szabadultak föl benne, borzasztóan szurkolt a magyar válogatottnak, és rendkívül büszke, hogy ilyen hosszú ideig sikerült megnehezíteni a németek feladatát.

Emellett természetesen bosszús is, mivel csak néhány percen múlt a bravúr, a végén mégis elmaradt a csoda. Szakmailag nem nagyon tud olyat mondani, amit Marco Rossinak máshogy kellett volna csinálnia, a válogatott pedig rendkívül szerencsés, hogy ő a szövetségi kapitány.

A válogatottal végig kapcsolatban volt az Eb alatt, igaz, elsősorban szurkolóként követte az eseményeket.

Szalai Ádám az egyik legjobb barátom már hosszú évek óta, a Mainzban is együtt játszhattunk. Gulácsi Péterrel is beszéltem az elmúlt napokban. A szakmai stábbal nem is kell, hogy kapcsolatban álljak, az a lényeg, hogy ők nyugodt körülmények között tudjanak készülni. A játékosokkal is csak általában a mérkőzések után üzengettünk vagy beszélgettünk

– mondta Lőw Zsolt, aki arról is kifejtette a véleményét, hogy minek köszönhető az a fejlődés, amelyet az elmúlt években tapasztalhattunk.

Kiemeli a kormány szerepét a sikersportágaink felkarolásában, Csányi Sándort, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnökét, aki rengeteg munkát fektetett az MLSZ és a magyar futball megreformálásába.

Most láthatjuk a munka gyümölcsét. Másodszorra jutottunk ki egymás után ilyen pici országként az Európa-bajnokságra, és tudtuk futballhatalmakkal felvenni a versenyt, és néha megráncigálni az oroszlán bajszát. A hosszú folyamat Marco Rossi személyében csúcsosodott ki, olyan kapitányunk van, aki visszaadta a bizalmat a magyar embereknek. Nagyon rövid idő alatt nagyon jó csapatot formált

– teszi hozzá a 25-szörös válogatott futballista.

Lőw szerint ugyanakkor tovább kell haladni a fejlődés útján, és el kell érni, hogy minél több magyar futballista játsszon külföldön még erősebb bajnokságokban, még magasabban jegyzett kluboknál, miközben a magyar bajnokság színvonala is folyamatosan javul, amit a Ferencváros nemzetközi szereplése is alátámaszt.

Arról is beszélt, hogy élmény volt számára, hogy számos olyan játékos szerepel a kontinenstornán, akivel együtt dolgozott vagy dolgozik, legyen szó Kylian Mbappéról, Kai Havertzről, N’Golo Kantéról, Timo Wernerről vagy Marco Verrattiról.

Össze sem tudom számolni, hány korábbi vagy mostani játékosom szerepel az Eb-n. Nagy büszkeséggel tölt el, hogy ilyen minőségű játékosokkal dolgozhatok együtt. Edzői szemmel is nézem őket, hogy más-e a teljesítményük, és ha van különbség, akkor átgondolom, mi lehet az oka

– mondta Lőw Zsolt, aki a Chelsea-nél szerzett tapasztalatait is megosztotta, ahol a legendás Frank Lampard helyére érkeztek. Az egykori középpályás nagyon jó csapatot rakott össze, amit próbáltak Thomas Tuchellel együtt továbbfejleszteni. Ebben nagy szerepet játszott, hogy több futballistával is dolgoztak korábban együtt, és hamar el is fogadták őket.

Lőw Zsoltot egyébként egyre inkább elhalmozzák állásajánlatokkal, ezeket minden esetben megosztja Tuchellel, nem szeretne a háta mögött intézkedni, ráadásul kiválóan dolgoznak együtt, remek a kapcsolatuk, és amíg ez így marad, nem szívesen bontanák fel az egységet, ezért egyelőre nem tervezi, hogy kipróbálja magát vezetőedzőként.

Ráadásul komoly tervei vannak a Chelsea-vel, miközben a Bajnokok Ligája-győzelemmel magasra tették a lécet. Lőw szerint a legfontosabb cél, hogy a Premier League-ben ismét a legjobb négy között végezzenek, ami nem lesz egyszerű, elvégre a világ legerősebb bajnokságában szerepelnek, amelyben a Manchester Uniteddel, a Manchester Cityvel, a Liverpoollal, az Arsenallal is fel kell venni a versenyt, miközben a kisebb csapatok ellen is nagyon nehéz játszani. De az angol élvonal mellett az FA-kupában és a Bajnokok Ligájában is szeretnének maradandót alkotni a következő idényben.