A csodás dánok már a négy között vannak

A csapatszellem, az egység a dán válogatott legfőbb erőssége. Legalábbis Jaroslav Silhavy cseh szövetségi kapitány ezt a választ adta arra a kérdésre, hogy ki a legjobb játékos a szombati ellenfélnél.

Nincsenek szupersztárjaik, de nagyszerű csapatot alkotnak, és hasonló stílusban futballoznak, mint mi

– mondta a találkozó előtt a kapitány.

Igaz, ami igaz, miután Christian Eriksen összeesett a Finnország elleni csoportmérkőzésen (0–1), úgy tűnt, a dánok nem bírják feldolgozni a történteket, két forduló után pont nélkül álltak, ám utána megmutatták, mennyire erősek mentálisan, összetartóak, és előbb Oroszország ellen győztek 4–1-re, majd a nyolcaddöntőben Walest küldték haza 4–0-val. Ezzel egyébként Dánia lett az első válogatott az Európa-bajnokságok történetében, amely egymás után két mérkőzésen is legalább négy gólt tudott szerezni.

Bár Thomas Delaney és Simon Kjaer is kisebb sérüléssel bajlódott, végül mindketten a kezdőcsapatban kaptak helyet, míg Yussuf Poulsen hiába épült fel, a Wales ellen a helyére beugró Kasper Dolberg két gólt is szerzett, így Csehország ellen is neki szavazott bizalmat Kasper Hjulmand.

A szövetségi kapitány húzásai pedig bejöttek, Dánia ugyanis már az 5. percben megszerezte a vezetést. Jens Stryger Larsen végezte el a szögletet jobb oldalról, a labda tökéletesen csavarodott középre, ahol a teljesen üresen érkező Thomas Delaney 10 méterről a jobb alsóba fejelt (0–1).

A dánok a 13. percben növelhették volna az előnyüket, Pierre-Emile Höjbjerg remekül indította a saját térfeléről Mikkel Damshaard-t, ám a támadó ziccerben nem tudta a kapuba lőni a labdát. Egy perccel később Petr Sevcík maradt szabadon, ám kapásból a kapu fölé lőtt 12 méterről. A 17. percben ismét a dánok veszélyeztettek, de Delaney lövése mellé ment.

A 22. percben óriási lehetőséghez jutott Csehország, miután Kasper Schmeichel pontatlan indítására Lukas Masopust lecsapott, majd nagyszerűen kiugratta Patrik Schicket, akinek közeli lövését bravúrral védte a dán kapus.

A 35. percben ismét Schmeichel akadályozta meg csehek egyenlítését, igaz, Tomas Holes 13 méterről leadott lövése középre ment. A 38. percben Tomas Vaclíknak kellett védenie, miután Damsgaard lőtt 13 méterről.

A 42. percben viszont már senki sem tudta megakadályozni a dánokat a gólszerzésben. Jannik Vestergaard ugratta ki Joakim Maehlét a bal oldalon, aki fantasztikus mozdulattal, külsővel tekert középre, az érkező Dolberg pedig jobbal, 5 méterről a kapu bal oldalába lőtt (0–2). A dánok ezzel csúcsot döntöttek, ez volt ugyanis a 11. góljuk az Eb-n, márpedig korábban egyszer sem szereztek ennyit egyetlen nagy tornán sem.

14 Galéria: Csehország-Dánia Fotó: Francois Nel - UEFA / Getty Images Hungary

Jaroslav Silhavy a szünetben rendet tett a fejekben, a fordulás után rögtön ritmust váltottak a csehek. A csereként beálló Michal Krmencík 18 méterről lőtt a középkezdés után néhány másodperccel, de Schmeichel kiütötte a labdát. Egy perccel később Antonín Barák lövését is védte a dán kapus, de az egyre fokozódó nyomást már nem sokáig bírták a dánok.

A 49. percben Vladimír Coufal adott be jobb oldalról, a középen érkező Schick pedig jobbal, 12 méterről a kapu jobb alsó sarkába lőtt (1–2). A csatárnak ez volt az ötödik gólja, amellyel beérte Cristiano Ronaldót a góllövőlistán, egyúttal a cseh futballista lett a hatodik játékos, aki legalább öt gólt szerzett az első Európa-bajnokságán.

Csehország közel állt az egyenlítéshez a 74. percben, Barák jobb oldalról végzett el egy szabadrúgást, ballal veszélyesen tekerte középre, ám Schmeichel nagy bravúrral szögletre mentett Tomás Soucek elől.

A 78. percben Daniel Wass passzolt Yussuf Poulsenhez, aki 20 méterről lőtt, de nem talált kaput.

A 82. percben ismét a cseh kapusnak kellett bravúrt bemutatnia, miután Poulsen remekül játszott össze Maehlével, aki jobbal, öt méterről lőtt, ám Vaclík lábbal hárított.

A lefújásig már nem változott az eredmény, ami azt jelenti, hogy Dánia története során először győzte le Csehországot Európa-bajnokságon – eddig kétszer kikapott, és még csak gólt sem szerzett –, és bejutott a legjobb négy közé, ahol az Ukrajna–Anglia találkozó győztesével csap össze.

EURÓPA-BAJNOKSÁG

NEGYEDDÖNTŐ, Baku

Csehország–Dánia 1–2

Gólszerzők: Schick 49., ill. Delaney 5., Dolberg 42.

(Borítókép: OZAN KOSE / POOL / AFP)