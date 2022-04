A katari üzletember összehasonlításul a tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokság (NFL) fináléját emelte ki, hiszen a Super Bowl minden évben egész Amerika leginkább várt eseménye, nem véletlen, hogy a nézettségi lista első 30 helyéből csak egy, a kilencedik helyen található M*A*S*H sorozatzáró epizód nem valamelyik NFL-döntő volt.

A csúcsot a 49. Super Bowl tartja, 114,42 millióan látták az Egyesült Államokban, ahogyan a Tom Brady vezette New England Patriots legyőzi a címvédő Seattle Seahawksot.

A finálé ugyanakkor túlmutat a mérkőzésen, káprázatos felvezetés előzi meg, a nagyszünetbeli zenei show pedig rendre az év egyik legjelentősebb fellépése, hogy a millió dollárokért értékesített frappánsabbnál frappánsabb reklámblokkokról most ne is beszéljünk.

Hatalmas üzlet ez a tengerentúlon, a világ többi részén viszont ehhez képest alacsonynak tűnő, mintegy 30-50 milliós nézettségekről lehet hallani, így azért az elmondható, hogy globálisan a labdarúgás még mindig jóval kecsegtetőbb az emberek számára.

Egy világbajnoki döntőt 2018-ban is több mint 500 millióan láttak, de négy évvel korábban majdnem 700 millióig kúszott ez a szám, a klubfutball legnagyobb eseménye pedig kétségtelenül a Bajnokok Ligája, amelyet megreformálna a PSG első embere.

– idézi al-Kelaifit a The Athletic cikke.

A PSG-elnök úgy gondolja, hogy az európai szövetség (UEFA) által rendezett Szuperkupát is újra kellene gondolni, új helyszínekkel, új piacokkal és új formátummal.

A katari üzletember egyre szélesebb körű repertoárjának csak egy szelete a párizsi futballklub, hiszen a BeIn Sport globális televíziós hálózatának (a világ egyik legnagyobb élő médiaközvetítési jogokkal bíró csoportja) is ő az elnöke, a Katari Teniszszövetség elnöke, valamint az ázsiai föderáció alelnöke. Bécsből egyenesen Doha felé vette az útját, hogy részt vegyen az év végi világbajnokság sorsolásán, valamint, hogy népszerűsítse a hazája által finanszírozott globális padeltornát (ez a sport a tenisz és a fallabda egyfajta keveréke).

A 48 éves al-Kelaifi mindezek mellett az elmúlt egy év során az európai klubfutball egyik, ha nem a legerőteljesebb vezetőjévé vált – köszönhetően annak a lépésének, hogy amikor nem egészen egy évvel ezelőtt 12 topklub létrehozta az Európai Szuperligát, akkor a párizsiak elutasították a részvételt.

Mint ismert, a hat angol (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham), három olasz (Inter, Juventus, Milan) és három spanyol (Atlético Madrid, Barcelona, Real Madrid) gigász által elindított ESL egy hét alatt a darabjaira hullott – a riválisok által a futballra veszélyt jelentő figurának számító al-Kelaifiból pedig egyesek szemében a játék jövőjét összetartó egyén vált.

Ahogyan a 12 klub lemondott az UEFA-nál és az Európai Klubszövetségnél (ECA) betöltött pozíciójáról, al-Kelaifi lépett, és egyre jelentősebb szerepe lett az UEFA végrehajtó bizottságában, valamint felkérték az ECA elnökének is. Azóta ő lett a Szuperliga-ellenesek egyik legfontosabb szóvivője, mert a Real Madrid, a Barcelona és a Juventus azóta sem tett le arról, hogy valamilyen formában megvalósuljon az ötlet.

Első ECA-elnöki beszédében szeptemberben a Szuperliga kapcsán meseírókról és kudarcokról beszélt, legutóbb pedig az újragondolt terv kapcsán a fentebbi trióról azt mondta, hogy egy papírlap körül hadonásznak, elfelejtve azt, hogy a futball társadalmi, nem pedig jogi „szerződés”.

Felvetődhet ugyanakkor a kétely, hogy valóban az lenne-e az európai klubfutball őre, akinek a ténykedése során Neymarra (222 millió eurós átigazolási rekord) és Kylian Mbappéra (145) „a világ összes pénzét” elköltötték a párizsiak, hogy aztán összességében egy 1,4 milliárd eurós bukta (?) legyen eddig a mérleg.

A vezető ugyanakkor pont a párizsi egyesület felemelkedését emeli ki, hozzátéve, hogy minden klubnak meg kell adni a lehetőséget arra, hogy ezt megtehesse ahelyett, hogy ugyanazokat a régi csapatokat tartanának meg az örökkévalóságnak (hiszen az alapötlet szerint a 12 ESL-gárdából nem lett volna kieső és bejutó, hanem a legnagyobb klubok játszóterévé vált volna a sorozat).

A Bajnokok Ligájában 2024-től kezdve 32-ről 36-ra növelik a csoportkörös csapatok számát, az UEFA pedig az ECA-val közös vállalatot hozott létre a média- és kereskedelmi jogok kezelésére, amely az előző ciklusban évi 2,7 milliárd fontos értéket ért el.

Al-Kelaifi előrejelzése szerint „elképesztő, 39 százalékos növekedést hoz majd a kereskedelmi értékeknél a 2024 utáni ciklus”, valamint hozzátette, hogy további kiaknázatlan bevételi forrásokat kell együtt feltárniuk.

Először is ne utasítsuk el a lineáris televíziózást (menetrend szerinti adást), mindenki azt mondta, hogy már tíz éve halott. Minden nagyobb műsorszolgáltató digitális és lineáris is. Az oroszországi világbajnokság döntőjét a nézők négyötöde lineárisan követte, de természetesen a digitális innováció az egyik terület, amelyet keresünk. Az UEFA-val közösen gondolkodunk az események formátumáról és tapasztalatairól. Vegyük a Bajnokok Ligáját, amely messze a legnagyobb klubverseny, de hogyan tegyünk minden meccset fontos eseménnyé? Javaslom, hogy legyen az UEFA és az ECA közös hatósága alá tartozó kreatív- és szórakoztatásért felelős részleg. Hogyan tegyük vonzóvá a csoportkört? Az időeltolódás problémát jelent Amerikában és Ázsiában is. Hogyan dolgozhatunk a nemzetközi jogokért, amelyekben ekkora lehetőségek rejlenek? Mindenféle dologra kell gondolnunk, új helyszínek, új piacok, új formátumok