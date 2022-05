Igaz volt a pletyka, holland bekket igazolt az FTC

Knoester 1998. november 19-én született a 110 ezer fős holland településen, Alphen aan den Rijnben. Kisgyermekként a helyi klubban kezdett el futballozni, 2005 nyarán azonban csatlakozott a korábbi BEK-győztes Feyenoord utánpótlásához. A rotterdami egyesületnél nőtt fel, 2014-ben tagja volt az U17-es bajnokságot megnyerő gárdának. Ezt követően 2015-ben került fel az U19-esek közé, két évvel később, 2017-ben pedig a felnőttekhez

Végül az Európa Konferencia Liga idei döntőjében is érintett Feyenoord nagycsapatában nem mutatkozott be, 2017 és 2019 között 66 meccset játszott az U19-es és U21-es utánpótláscsapatban. Innen 2019 januárjában a Heracles Almelóhoz távozott. Utóbbi együttesben 92 meccsen lépett pályára, a legutóbbi idényben a klub csapatkapitánya is volt.

Knoester piaci értékét 1 millió euróra teszi a Transfermarkt nevű átigazolási adatbázisportál. A zöld-fehérek szerződése lejártával ingyen szerezték meg a bekket.

A Ferencváros nem közölte, hogy a 23 esztendős holland játékos hány évre kötelezte el magát az NB I címvédőjénél.