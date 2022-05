A vesztes BL-döntő után távozik a Liverpool gólvágója

Egybehangzó sajtóértesülések, többek között Fabrizio Romano jelentése szerint is Sadio Mané meghozta a döntését és távozik Liverpoolból. A 30 éves szenegáli válogatott csatár 2016 óta erősítette a liverpooli csapatot, mialatt 269 mérkőzésen 120 alkalommal talált az ellenfelek kapujába.

Számos trófeát is elhódított csapatával, kettő vesztes Bajnokok Ligája-döntője mellett egyszer a győzelem is összejött 2019-ben, míg a Premier League-trófeát és az FA-kupát is a magasba emelhette az évek során.

A legaktívabb érdeklődő Mané játékjogáért a német rekordbajnok Bayern München, de egyelőre hivatalos megegyezés nem történt a felek között.

